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EEUU podría ahorrar miles de millones de dólares por acuerdos con farmacéuticas

EEUU podría ahorrar miles de millones de dólares por acuerdos con farmacéuticas

Sputnik Mundo

Washington proyecta importantes ahorros económicos derivados de acuerdos con compañías farmacéuticas, ello para reducir el costo de los medicamentos en Estados... 06.05.2026, Sputnik Mundo

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Según información difundida por Associated Press, economistas de la Casa Blanca estiman que estas medidas podrían generar un ahorro de 529.000 millones de dólares en los próximos diez años.El análisis constituye uno de los principales respaldos económicos de una política clave del mandatario, especialmente en el contexto de las elecciones de mitad de mandato.La estrategia busca equiparar los precios de medicamentos en EEUU con los de otros países desarrollados, donde suelen ser considerablemente más bajos.El informe también calcula que los gobiernos federal y estatales podrían ahorrar 64.300 millones de dólares en programas como Medicaid durante la próxima década.No obstante, los detalles de los acuerdos con 17 farmacéuticas no han sido divulgados completamente, lo que dificulta verificar de manera independiente las proyecciones.De acuerdo con Associated Press, esta falta de transparencia ha generado cuestionamientos por parte de legisladores demócratas.La Casa Blanca argumenta que los documentos contienen información sensible que podría afectar los mercados financieros.El gasto en medicamentos recetados en suelo estadounidense alcanzó los 467.000 millones de dólares en 2024, lo que refuerza la relevancia de cualquier medida orientada a reducir costos.Sin embargo, expertos advierten que los ahorros proyectados podrían no trasladarse directamente a los pacientes, especialmente aquellos con cobertura médica.Además, estimaciones previas del Congreso sugieren que los precios podrían reducirse inicialmente, pero el efecto disminuiría con el tiempo debido a ajustes del mercado.En este contexto, la política farmacéutica de la Administración Trump se perfila como un eje central del debate económico y político en Estados Unidos, en medio de cuestionamientos sobre su alcance real y sostenibilidad.

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