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"Incubadora de amenazas terroristas": EEUU carga contra Europa en su nueva estrategia antiterrorista

"Incubadora de amenazas terroristas": EEUU carga contra Europa en su nueva estrategia antiterrorista

Sputnik Mundo

La Administración Trump presentó una nueva estrategia antiterrorista de EEUU. En ella, algunas de las declaraciones más contundentes se dirigen a Europa, a la... 07.05.2026, Sputnik Mundo

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El documento subrayó que Europa se encuentra "gravemente amenazada". Además, el viejo continente se ha convertido en una ruta de tránsito para terroristas debido a su actual rumbo político."Es evidente para todos que los grupos hostiles bien organizados se aprovechan de las fronteras abiertas y de los ideales globalistas asociados a ellas. Cuanto más crezcan estas culturas ajenas y cuanto más tiempo persistan las políticas europeas actuales, más garantizado estará el terrorismo", enfatizó el informe.En este contexto, EEUU instó a Europa a intensificar "de inmediato" sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo, al considerar inaceptable que los aliados de la OTAN puedan servir como centros financieros, logísticos y de reclutamiento para terroristas.Estas nuevas críticas de EEUU hacia Europa se producen en un contexto de creciente división entre los aliados occidentales, agravado por las declaraciones del presidente de EEUU, Donald Trump, quien arremetió contra los socios europeos de la OTAN por no haberle apoyado en el conflicto con Irán.En diciembre, la nueva estrategia de seguridad nacional de EEUU recalcó que Europa se enfrenta a una "desaparición de la civilización" debido a la inmigración.

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