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Rusia mejora sus posiciones en todos los frentes y derriba 605 drones ucranianos en 24 horas

Rusia mejora sus posiciones en todos los frentes y derriba 605 drones ucranianos en 24 horas

Sputnik Mundo

La defensa antiaérea rusa interceptó doce bombas guiadas, un proyectil del sistema Himars de fabricación estadounidense y 605 drones durante el último día... 06.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-06T13:29+0000

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La aviación operativa-táctica, los drones de ataque, las tropas de misiles y la artillería de las agrupaciones de tropas rusas alcanzaron talleres de ensamblaje de drones de tipo avión, depósitos de combustible, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 156 zonas.En cuanto a las bajas ucranianas diarias, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 290 militares ucranianos, el grupo Norte causó hasta 210 bajas, el grupo Este abatió hasta 280 efectivos. A su vez, el grupo Oeste generó más de 180 bajas en las FFAA de Ucrania, el grupo Sur neutralizó hasta 130 soldados ucranianos y el grupo Dniéper causó más de 35 bajas a las tropas de Kiev.En total, las FFAA de Ucrania perdieron más de 1.125 militares durante la jornada.En cuanto al material bélico destruido, las tropas rusas eliminaron un tanque, 80 automóviles, 14 piezas de artillería —incluida una de producción occidental—, 12 vehículos blindados de combate, dos sistemas de lanzacohetes múltiples, ocho estaciones de guerra electrónica, un sistema de misiles antiaéreos y un radar.A su vez, las defensas antiaéreas rusas derribaron 12 bombas aéreas guiadas, un proyectil del lanzacohetes estadounidense Himars y 605 vehículos aéreos no tripulados tipo avión.Anteriormente, Moscú declaró un alto al fuego los días 8 y 9 de mayo en conmemoración de la victoria del pueblo soviético en la Gran Guerra Patria. Sin embargo, se precisó que, si las Fuerzas Armadas de Ucrania intentan perturbar la celebración del 81.º aniversario del Día de la Victoria, Rusia lanzará un ataque masivo con misiles en represalia.

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