Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20260506/rusia-mejora-sus-posiciones-en-todos-los-frentes-y-derriba-605-drones-ucranianos-en-24-horas-1173346678.html
Rusia mejora sus posiciones en todos los frentes y derriba 605 drones ucranianos en 24 horas
Rusia mejora sus posiciones en todos los frentes y derriba 605 drones ucranianos en 24 horas
Sputnik Mundo
La defensa antiaérea rusa interceptó doce bombas guiadas, un proyectil del sistema Himars de fabricación estadounidense y 605 drones durante el último día... 06.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-06T13:29+0000
2026-05-06T13:29+0000
defensa
ucrania
rusia
fuerzas armadas de rusia
fuerzas armadas de ucrania
ejército de ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
seguridad
🛡️ zonas de conflicto
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/06/1173346507_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7eb08e3c62be45930fd15f739abc5b28.jpg
La aviación operativa-táctica, los drones de ataque, las tropas de misiles y la artillería de las agrupaciones de tropas rusas alcanzaron talleres de ensamblaje de drones de tipo avión, depósitos de combustible, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 156 zonas.En cuanto a las bajas ucranianas diarias, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 290 militares ucranianos, el grupo Norte causó hasta 210 bajas, el grupo Este abatió hasta 280 efectivos. A su vez, el grupo Oeste generó más de 180 bajas en las FFAA de Ucrania, el grupo Sur neutralizó hasta 130 soldados ucranianos y el grupo Dniéper causó más de 35 bajas a las tropas de Kiev.En total, las FFAA de Ucrania perdieron más de 1.125 militares durante la jornada.En cuanto al material bélico destruido, las tropas rusas eliminaron un tanque, 80 automóviles, 14 piezas de artillería —incluida una de producción occidental—, 12 vehículos blindados de combate, dos sistemas de lanzacohetes múltiples, ocho estaciones de guerra electrónica, un sistema de misiles antiaéreos y un radar.A su vez, las defensas antiaéreas rusas derribaron 12 bombas aéreas guiadas, un proyectil del lanzacohetes estadounidense Himars y 605 vehículos aéreos no tripulados tipo avión.Anteriormente, Moscú declaró un alto al fuego los días 8 y 9 de mayo en conmemoración de la victoria del pueblo soviético en la Gran Guerra Patria. Sin embargo, se precisó que, si las Fuerzas Armadas de Ucrania intentan perturbar la celebración del 81.º aniversario del Día de la Victoria, Rusia lanzará un ataque masivo con misiles en represalia.
https://noticiaslatam.lat/20260506/rusia-reafirma-su-disposicion-a-mantener-negociaciones-eficaces-sobre-ucrania-1173344785.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/06/1173346507_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_56bf007235863a15e715c5aa958b9396.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ucrania, rusia, fuerzas armadas de rusia, fuerzas armadas de ucrania, ejército de ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, seguridad, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
ucrania, rusia, fuerzas armadas de rusia, fuerzas armadas de ucrania, ejército de ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, seguridad, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa

Rusia mejora sus posiciones en todos los frentes y derriba 605 drones ucranianos en 24 horas

13:29 GMT 06.05.2026
© Sputnik / Serguéi BobilevTrabajo de combate del personal del batallón de fusileros motorizados del 59.º Regimiento de Tanques del grupo de fuerzasOeste en la dirección de Krasni Limán de la operación militar especial
Trabajo de combate del personal del batallón de fusileros motorizados del 59.º Regimiento de Tanques del grupo de fuerzasOeste en la dirección de Krasni Limán de la operación militar especial - Sputnik Mundo, 1920, 06.05.2026
© Sputnik / Serguéi Bobilev
Síguenos en
La defensa antiaérea rusa interceptó doce bombas guiadas, un proyectil del sistema Himars de fabricación estadounidense y 605 drones durante el último día, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En el mismo periodo de tiempo, Ucrania perdió más de 1.125 militares.
La aviación operativa-táctica, los drones de ataque, las tropas de misiles y la artillería de las agrupaciones de tropas rusas alcanzaron talleres de ensamblaje de drones de tipo avión, depósitos de combustible, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 156 zonas.
En cuanto a las bajas ucranianas diarias, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 290 militares ucranianos, el grupo Norte causó hasta 210 bajas, el grupo Este abatió hasta 280 efectivos. A su vez, el grupo Oeste generó más de 180 bajas en las FFAA de Ucrania, el grupo Sur neutralizó hasta 130 soldados ucranianos y el grupo Dniéper causó más de 35 bajas a las tropas de Kiev.
En total, las FFAA de Ucrania perdieron más de 1.125 militares durante la jornada.
En cuanto al material bélico destruido, las tropas rusas eliminaron un tanque, 80 automóviles, 14 piezas de artillería —incluida una de producción occidental—, 12 vehículos blindados de combate, dos sistemas de lanzacohetes múltiples, ocho estaciones de guerra electrónica, un sistema de misiles antiaéreos y un radar.
A su vez, las defensas antiaéreas rusas derribaron 12 bombas aéreas guiadas, un proyectil del lanzacohetes estadounidense Himars y 605 vehículos aéreos no tripulados tipo avión.
Anteriormente, Moscú declaró un alto al fuego los días 8 y 9 de mayo en conmemoración de la victoria del pueblo soviético en la Gran Guerra Patria. Sin embargo, se precisó que, si las Fuerzas Armadas de Ucrania intentan perturbar la celebración del 81.º aniversario del Día de la Victoria, Rusia lanzará un ataque masivo con misiles en represalia.

En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 671 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros,142.852 drones, 659 sistemas de misiles antiaéreos, 29.190 tanques y otros vehículos blindados de combate, 1.716 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 34.795 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 60.945 vehículos militares especiales.

María Zajárova, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 06.05.2026
Internacional
Rusia reafirma su disposición a mantener negociaciones eficaces sobre Ucrania
07:16 GMT
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала