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Rusia reafirma su disposición a mantener negociaciones eficaces sobre Ucrania

Rusia reafirma su disposición a mantener negociaciones eficaces sobre Ucrania

Sputnik Mundo

Rusia está dispuesta a mantener negociaciones eficaces y productivas sobre Ucrania y no renuncia a ellas, declaró en una entrevista con Sputnik la portavoz del... 06.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-06T07:16+0000

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La diplomática añadió que los responsables estadounidenses de las negociaciones sobre Ucrania "están ahora plenamente involucrados" en la situación en Oriente Medio.Los equipos negociadores de Estados Unidos, Rusia y Ucrania han celebrado en 2026 tres rondas de conversaciones en un intento de encontrar una solución política al conflicto.Las dos primeras se llevaron a cabo en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, en enero y a comienzos de febrero. La tercera, y hasta ahora última, tuvo lugar en la ciudad suiza de Ginebra los días 17 y 18 de febrero.

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