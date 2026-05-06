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Rusia reafirma su disposición a mantener negociaciones eficaces sobre Ucrania
Rusia reafirma su disposición a mantener negociaciones eficaces sobre Ucrania
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Rusia está dispuesta a mantener negociaciones eficaces y productivas sobre Ucrania y no renuncia a ellas, declaró en una entrevista con Sputnik la portavoz del... 06.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-06T07:16+0000
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La diplomática añadió que los responsables estadounidenses de las negociaciones sobre Ucrania "están ahora plenamente involucrados" en la situación en Oriente Medio.Los equipos negociadores de Estados Unidos, Rusia y Ucrania han celebrado en 2026 tres rondas de conversaciones en un intento de encontrar una solución política al conflicto.Las dos primeras se llevaron a cabo en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, en enero y a comienzos de febrero. La tercera, y hasta ahora última, tuvo lugar en la ciudad suiza de Ginebra los días 17 y 18 de febrero.
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Rusia reafirma su disposición a mantener negociaciones eficaces sobre Ucrania
Rusia está dispuesta a mantener negociaciones eficaces y productivas sobre Ucrania y no renuncia a ellas, declaró en una entrevista con Sputnik la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova.
"Por supuesto, estamos abiertos, como siempre ha subrayado la dirección rusa, a un proceso de negociación y a contactos que tengan un efecto real, un resultado real", afirmó Zajárova.
La diplomática añadió que los responsables estadounidenses de las negociaciones sobre Ucrania "están ahora plenamente involucrados" en la situación en Oriente Medio.
"Pero, una vez más, reitero: por nuestra parte, no hemos renunciado al concepto de proceso de negociación, a los contactos ni a la celebración de reuniones orientadas a lograr el resultado que hemos declarado", subrayó.
Los equipos negociadores de Estados Unidos, Rusia y Ucrania han celebrado en 2026 tres rondas de conversaciones en un intento de encontrar una solución política al conflicto.
Las dos primeras se llevaron a cabo en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, en enero y a comienzos de febrero. La tercera, y hasta ahora última, tuvo lugar en la ciudad suiza de Ginebra
los días 17 y 18 de febrero.
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