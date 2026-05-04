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"Todo el mundo, sin distinción": reportan el reclutamiento masivo de enfermos y drogadictos en Ucrania

"Todo el mundo, sin distinción": reportan el reclutamiento masivo de enfermos y drogadictos en Ucrania

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Los militares ucranianos reportan masivamente que los funcionarios de los centros territoriales de reclutamiento están enviando al frente a drogadictos y... 04.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-04T15:52+0000

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Esto se debe a que los centros de reclutamiento cumplen forzosamente con su cuota de movilización, por lo que "reclutan a todo el mundo, sin distinción", ya que no hay voluntarios.Uno de los casos mencionados es la movilización de unos 2.000 hombres no aptos para el servicio, de la que se tuvo conocimiento en abril. No se trata de un hecho aislado, sino de una "triste tendencia".Además, los militares señalan que el centro de admisión de personal "da mucho miedo", ya que hay personas que sufren ataques epilépticos y otras cuyos análisis dieron positivo en cinco de los seis tipos de drogas evaluados.Cabe destacar que en la oficina del defensor del pueblo militar en Ucrania reconocen que entre los movilizados hay personas adictas a las drogas, así como personas que siguen un tratamiento de sustitución.Desde febrero de 2022, en Ucrania rige la movilización general, que ha sido prorrogada varias veces. Las autoridades buscan evitar que los hombres en edad de reclutamiento eludan el servicio militar. Ante la grave falta de efectivos, el Ejército intensificó los controles en espacios públicos, mientras muchos intentan salir del país por todos los medios.

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