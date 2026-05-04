"Todo el mundo, sin distinción": reportan el reclutamiento masivo de enfermos y drogadictos en Ucrania
© AP Photo / Anatolii LysianskyiLos reclutas ucranianos realizan un entrenamiento de adaptación fisiológica cerca del frente cerca de Járkov, Ucrania, 1 de junio de 2025
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Los militares ucranianos reportan masivamente que los funcionarios de los centros territoriales de reclutamiento están enviando al frente a drogadictos y personas enfermas, que representan aproximadamente el 70% del total de los movilizados, destapan los medios locales.
Esto se debe a que los centros de reclutamiento cumplen forzosamente con su cuota de movilización, por lo que "reclutan a todo el mundo, sin distinción", ya que no hay voluntarios.
"Las unidades están a punto de colapsar y los médicos se ven obligados a convertirse en cuidadores de enfermos graves, a quienes nunca se debería haber movilizado", contó un militar.
Uno de los casos mencionados es la movilización de unos 2.000 hombres no aptos para el servicio, de la que se tuvo conocimiento en abril. No se trata de un hecho aislado, sino de una "triste tendencia".
"Se volvió habitual que, por así decirlo, de cada 10 personas que nos envían, tres tengan una aptitud limitada, dos padezcan adicción a las drogas y dos deserten", compartió un soldado.
3 de mayo, 19:27 GMT
Además, los militares señalan que el centro de admisión de personal "da mucho miedo", ya que hay personas que sufren ataques epilépticos y otras cuyos análisis dieron positivo en cinco de los seis tipos de drogas evaluados.
"Había gente con problemas cardíacos. Uno de los cadetes tiene una placa metálica en el brazo. Y, sin embargo, todos han sido declarados aptos", explicó un instructor del centro de formación de las fuerzas de sistemas no tripulados.
Cabe destacar que en la oficina del defensor del pueblo militar en Ucrania reconocen que entre los movilizados hay personas adictas a las drogas, así como personas que siguen un tratamiento de sustitución.
Desde febrero de 2022, en Ucrania rige la movilización general, que ha sido prorrogada varias veces. Las autoridades buscan evitar que los hombres en edad de reclutamiento eludan el servicio militar. Ante la grave falta de efectivos, el Ejército intensificó los controles en espacios públicos, mientras muchos intentan salir del país por todos los medios.
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