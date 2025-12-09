https://noticiaslatam.lat/20251209/advierten-que-pacientes-con-obamacare-en-eeuu-pagaran-mas-por-planes-que-cubren-menos-1169220387.html

Advierten que pacientes con Obamacare en EEUU pagarán más por planes que cubren menos

El medio analiza el inminente aumento de precios que afectará a millones de estadounidenses inscritos en los mercados de seguros de la ACA (Affordable Care Act), también conocida como "Obamacare", y la presión que están recibiendo los congresistas para lograr algún tipo de solución, algo que no parece que vaya a suceder.El próximo 31 de diciembre de 2025 expirarán los subsidios federales implementados durante la pandemia a estos seguros médicos —en EEUU, la salud está tarifada—, por lo que el medio asegura que la cobertura de más de 20 millones de personas, en medio de una economía a la baja y con ciudadanos con menos dinero en los bolsillos, estará en peligro.La nota explica que estos subsidios temporales habían expandido la ayuda financiera para las primas a un sector más amplio de la clase media y habían reducido significativamente los costos para la mayoría de los inscritos. Si el Congreso no actúa para extenderlos antes de fin de año, el impacto será inmediato, obligando a los consumidores a asumir el costo total de las primas base, que han seguido aumentando a la par de la atención médica.El efecto de esta expiración en las primas sería devastador, afirma la publicación. Análisis externos indican que los pagos mensuales de las primas se duplicarían, con incrementos de alrededor del 114% para la persona promedio que recibe subsidios. Para muchas familias de clase media, el costo del seguro volvería a ser prohibitivo, potencialmente obligándolos a abandonar la cobertura.Simultáneamente, la otra gran barrera de costo es el persistente aumento de los deducibles anuales. Para mantener bajas las primas subsidiadas, muchos consumidores se han visto obligados a inscribirse en los llamados planes Bronce o Plata, con deducibles que superan los 5.000 dólares para individuos o los 10.000 para familias. Esto significa que, incluso después de pagar su cuota mensual, los asegurados deben aún cubrir miles de dólares de su propio bolsillo para la mayoría de los servicios médicos antes de que el seguro comience a pagar.Esta combinación genera un dilema insostenible para el consumidor promedio. El artículo destaca cómo muchos asegurados, como aquellos con enfermedades crónicas como la diabetes, reportan que, debido a los deducibles tan altos, a menudo sienten que no tienen seguro, ya que deben pagar el "precio completo" de sus medicamentos y visitas médicas esenciales durante gran parte del año. La gente se ve forzada a "jugar a la lotería" con su salud, eligiendo la prima más baja posible y esperando no tener una emergencia médica.El sector más vulnerable incluye a los más de 20 millones de personas que dependen de los mercados del "Obamacare", incluyendo trabajadores sin contratos, empleados de pequeñas empresas y personas que no tienen seguro a través del trabajo. Una encuesta citada en el contexto del artículo encontró que una gran mayoría de los inscritos ya tienen problemas para pagar sus deducibles, y casi seis de cada diez no podrían afrontar un aumento de 300 dólares en los gastos de atención médica sin un impacto significativo en sus finanzas.A nivel político, legisladores republicanos y demócratas en distritos competitivos están bajo intensa presión para encontrar una solución, específicamente una extensión temporal de los créditos fiscales, ya que dejar que expiren en la víspera de un año electoral podría tener repercusiones electorales significativas. Sin embargo, la fuerte polarización que vive el país dificulta la aprobación de una extensión antes de la fecha límite, señala The New York Times.

