https://noticiaslatam.lat/20260505/rusia-ataca-en-represalia-objetivos-ucranianos--e-intercepta-mas-de-600-drones-en-un-dia-1173333335.html
Rusia ataca en represalia objetivos ucranianos e intercepta más de 600 drones en un día
Rusia ataca en represalia objetivos ucranianos e intercepta más de 600 drones en un día
Sputnik Mundo
Las FFAA rusas lanzaron un ataque masivo de represalia contra el sector de defensa e instalaciones energéticas de Ucrania, también interceptaron dos... 05.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-05T12:29+0000
2026-05-05T12:29+0000
2026-05-05T12:33+0000
defensa
seguridad
🛡️ zonas de conflicto
🌍 europa
ucrania
rusia
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
fuerzas armadas de ucrania
fuerzas armadas de rusia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/05/1173333467_0:31:3072:1759_1920x0_80_0_0_1d4089ce52a8fbdac21c40c8754e2da5.jpg
Desde el Ministerio afirmaron que "el ataque alcanzó sus objetivos e impactó todos los blancos asignados".Más de la mitad de estas bajas, más de 315 y hasta 290, respectivamente, fueron resultado de operaciones de las fuerzas de los grupos Centro y Este. A su vez, el grupo Norte eliminó más de 200 militares ucranianos, el grupo Oeste abatió más de 190 bajas en las FFAA de Ucrania, el grupo Sur neutralizó más de 165 soldados ucranianos y el grupo Dniéper causó más de 50 bajas a las tropas de Kiev.En total, las fuerzas de Ucrania perdieron más de 1.210 militares durante la jornada.En cuanto al material bélico destruido, las tropas rusas eliminaron 88 automóviles, 16 vehículos blindados de combate, cinco piezas de artillería de campaña y ocho estaciones de guerra electrónica.A su vez, las defensas antiaéreas rusas derribaron nueve bombas aéreas guiadas, dos proyectiles del lanzacohetes estadounidense Himars, seis misiles de crucero Flamingo y 601 vehículos aéreos no tripulados tipo avión.Anteriormente, Moscú declaró un alto al fuego los días 8 y 9 de mayo en conmemoración de la victoria del pueblo soviético en la Gran Guerra Patria. Sin embargo, se precisó que, si las Fuerzas Armadas de Ucrania intentan perturbar la celebración del 81.º aniversario del Día de la Victoria, Rusia lanzará un ataque masivo con misiles en represalia.
https://noticiaslatam.lat/20260504/todo-el-mundo-sin-distincion-reportan-el-reclutamiento-masivo-de-enfermos-y-drogadictos-en-ucrania-1173326013.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/05/1173333467_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7c69b2d78ea2f518d26e249393162ba3.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
seguridad, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa, ucrania, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, fuerzas armadas de ucrania, fuerzas armadas de rusia
seguridad, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa, ucrania, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, fuerzas armadas de ucrania, fuerzas armadas de rusia
Rusia ataca en represalia objetivos ucranianos e intercepta más de 600 drones en un día
12:29 GMT 05.05.2026 (actualizado: 12:33 GMT 05.05.2026)
Las FFAA rusas lanzaron un ataque masivo de represalia contra el sector de defensa e instalaciones energéticas de Ucrania, también interceptaron dos proyectiles del lanzacohetes estadounidense Himars, seis misiles Flamingo y 601 drones durante el último día, anunció la Defensa rusa. En el mismo periodo de tiempo, Kiev perdió unos 1.210 militares.
"En respuesta a los ataques terroristas de Ucrania a instalaciones civiles en territorio ruso, las FFAA de Rusia lanzaron anoche un ataque masivo con misiles de largo alcance y alta precisión emplazados en tierra, aire y mar, y con vehículos aéreos no tripulados, contra empresas de la industria militar, infraestructura energética de Ucrania usada en el interés de las FFAA de Ucrania", declararon desde la entidad castrense.
Desde el Ministerio afirmaron que "el ataque alcanzó sus objetivos e impactó todos los blancos asignados".
Más de la mitad de estas bajas, más de 315 y hasta 290, respectivamente, fueron resultado de operaciones de las fuerzas de los grupos Centro y Este. A su vez, el grupo Norte eliminó más de 200 militares ucranianos, el grupo Oeste abatió más de 190 bajas en las FFAA de Ucrania, el grupo Sur neutralizó más de 165 soldados ucranianos y el grupo Dniéper causó más de 50 bajas a las tropas de Kiev.
En total, las fuerzas de Ucrania perdieron más de 1.210 militares durante la jornada.
En cuanto al material bélico destruido, las tropas rusas eliminaron 88 automóviles, 16 vehículos blindados de combate, cinco piezas de artillería de campaña y ocho estaciones de guerra electrónica.
A su vez, las defensas antiaéreas rusas derribaron nueve bombas aéreas guiadas, dos proyectiles del lanzacohetes estadounidense Himars, seis misiles de crucero Flamingo y 601 vehículos aéreos no tripulados tipo avión.
Anteriormente, Moscú declaró un alto al fuego los días 8 y 9 de mayo
en conmemoración de la victoria del pueblo soviético en la Gran Guerra Patria. Sin embargo, se precisó que, si las Fuerzas Armadas de Ucrania intentan perturbar la celebración del 81.º aniversario del Día de la Victoria
, Rusia lanzará un ataque masivo con misiles en represalia.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 671 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 142.247 drones, 658 sistemas de misiles antiaéreos, 29.177 tanques y otros vehículos blindados de combate, 1.714 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 34.777 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 60.865 vehículos militares especiales.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.