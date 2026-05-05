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Rusia ataca en represalia objetivos ucranianos e intercepta más de 600 drones en un día

Rusia ataca en represalia objetivos ucranianos e intercepta más de 600 drones en un día

Sputnik Mundo

Las FFAA rusas lanzaron un ataque masivo de represalia contra el sector de defensa e instalaciones energéticas de Ucrania, también interceptaron dos... 05.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-05T12:29+0000

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Desde el Ministerio afirmaron que "el ataque alcanzó sus objetivos e impactó todos los blancos asignados".Más de la mitad de estas bajas, más de 315 y hasta 290, respectivamente, fueron resultado de operaciones de las fuerzas de los grupos Centro y Este. A su vez, el grupo Norte eliminó más de 200 militares ucranianos, el grupo Oeste abatió más de 190 bajas en las FFAA de Ucrania, el grupo Sur neutralizó más de 165 soldados ucranianos y el grupo Dniéper causó más de 50 bajas a las tropas de Kiev.En total, las fuerzas de Ucrania perdieron más de 1.210 militares durante la jornada.En cuanto al material bélico destruido, las tropas rusas eliminaron 88 automóviles, 16 vehículos blindados de combate, cinco piezas de artillería de campaña y ocho estaciones de guerra electrónica.A su vez, las defensas antiaéreas rusas derribaron nueve bombas aéreas guiadas, dos proyectiles del lanzacohetes estadounidense Himars, seis misiles de crucero Flamingo y 601 vehículos aéreos no tripulados tipo avión.Anteriormente, Moscú declaró un alto al fuego los días 8 y 9 de mayo en conmemoración de la victoria del pueblo soviético en la Gran Guerra Patria. Sin embargo, se precisó que, si las Fuerzas Armadas de Ucrania intentan perturbar la celebración del 81.º aniversario del Día de la Victoria, Rusia lanzará un ataque masivo con misiles en represalia.

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