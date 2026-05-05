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¿Quiénes son los latinoamericanos que más casas compran en EEUU?

¿Quiénes son los latinoamericanos que más casas compran en EEUU?

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La compra de vivienda por parte de inversionistas extranjeros en Estados Unidos registró un repunte significativo entre 2024 y 2025, pese a un entorno marcado... 05.05.2026, Sputnik Mundo

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Según datos citados por La República, los compradores internacionales invirtieron alrededor de 56.000 millones de dólares en propiedades residenciales, lo que representa un aumento del 33,2% respecto al año anterior.En total, se adquirieron 78.100 viviendas, un crecimiento del 44% interanual y el primer incremento registrado desde 2017, aunque aún se mantiene como uno de los niveles más bajos desde 2009.Dentro de este contexto, América Latina se posiciona como el segundo grupo más importante de compradores internacionales, con una participación del 28%, por detrás de Asia.Entre los países latinoamericanos, México destaca como uno de los principales actores, ocupando el tercer lugar global con el 8% de las compras totales.Colombia también ha ganado presencia en este mercado, alcanzando el 3% de participación con inversiones estimadas en 1.680 millones de dólares y cerca de 2.300 propiedades adquiridas.A nivel global, China lidera el ranking de compradores extranjeros con una participación del 15%, seguido por Canadá con 14%.Por su parte, India y Reino Unido completan los principales mercados de origen de inversionistas.En cuanto a destinos dentro de Estados Unidos, Florida concentra la mayor demanda, con el 31% de las compras, seguido por California con 15%.El atractivo de Florida se explica, en parte, por la alta concentración de población latinoamericana y su cercanía geográfica con la región.Sin embargo, el mercado enfrenta desafíos relevantes, como los altos precios de las propiedades, el acceso limitado al crédito y la escasez de oferta.

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