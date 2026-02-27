Mundo
Las tasas hipotecarias en EEUU alcanzan su nivel más bajo en tres años
Las tasas hipotecarias en EEUU alcanzan su nivel más bajo en tres años
27.02.2026
Las tasas hipotecarias en Estados Unidos cayeron por debajo del 6% esta semana por primera vez en más de tres años, en un movimiento que podría dinamizar la temporada de compra de viviendas de primavera, uno de los periodos de mayor actividad para el sector inmobiliario.La tasa promedio para una hipoteca fija a 30 años se ubicó en 5,98%, su nivel más bajo desde septiembre de 2022, informó la firma hipotecaria Freddie Mac. El dato representa una ligera disminución frente a la semana previa y consolida la tendencia descendente observada en los últimos meses.En enero del año pasado, las tasas superaron brevemente el 7%, en medio de un ciclo de endurecimiento monetario. Sin embargo, la desaceleración de la inflación y la incertidumbre económica han favorecido el retroceso, junto con los tres recortes aplicados por la Reserva Federal en el segundo semestre de 2025.Analistas del sector señalan que perforar el umbral del 6% podría tener un efecto psicológico relevante para los compradores que habían pospuesto decisiones ante el alto costo del financiamiento. La baja también podría estimular un repunte en las solicitudes de refinanciamiento.El mercado inmobiliario estadounidense ha enfrentado en los últimos años una combinación de tasas elevadas y escasez de inventario, factores que presionaron los precios y redujeron las ventas. Con el abaratamiento gradual del crédito, agentes y economistas anticipan un mayor dinamismo en la demanda durante los próximos meses.
Las tasas hipotecarias en EEUU alcanzan su nivel más bajo en tres años

07:31 GMT 27.02.2026
Según datos de Freddie Mac, la tasa promedio para créditos a 30 años alcanzó su nivel más bajo desde septiembre de 2022, en un entorno marcado por menor inflación y recortes de la Reserva Federal durante 2025, de acuerdo con el medio 'The Wall Street Jorunal'.
Las tasas hipotecarias en Estados Unidos cayeron por debajo del 6% esta semana por primera vez en más de tres años, en un movimiento que podría dinamizar la temporada de compra de viviendas de primavera, uno de los periodos de mayor actividad para el sector inmobiliario.
La tasa promedio para una hipoteca fija a 30 años se ubicó en 5,98%, su nivel más bajo desde septiembre de 2022, informó la firma hipotecaria Freddie Mac. El dato representa una ligera disminución frente a la semana previa y consolida la tendencia descendente observada en los últimos meses.
En enero del año pasado, las tasas superaron brevemente el 7%, en medio de un ciclo de endurecimiento monetario. Sin embargo, la desaceleración de la inflación y la incertidumbre económica han favorecido el retroceso, junto con los tres recortes aplicados por la Reserva Federal en el segundo semestre de 2025.
Analistas del sector señalan que perforar el umbral del 6% podría tener un efecto psicológico relevante para los compradores que habían pospuesto decisiones ante el alto costo del financiamiento. La baja también podría estimular un repunte en las solicitudes de refinanciamiento.
El mercado inmobiliario estadounidense ha enfrentado en los últimos años una combinación de tasas elevadas y escasez de inventario, factores que presionaron los precios y redujeron las ventas. Con el abaratamiento gradual del crédito, agentes y economistas anticipan un mayor dinamismo en la demanda durante los próximos meses.
