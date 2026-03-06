https://noticiaslatam.lat/20260306/solo-una-de-cada-cuatro-viviendas-en-mexico-cuenta-con-algun-seguro-1172171038.html

Solo una de cada cuatro viviendas en México cuenta con algún seguro

En México, únicamente una de cada cuatro viviendas cuenta con algún tipo de seguro que proteja el patrimonio de las familias, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), provenientes de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024 (ENIGH), señalan que en el país existen 38,3 millones de viviendas, de las cuales 75,6% son casas independientes y 5,7% corresponden a departamentos.Para millones de familias mexicanas, la vivienda representa el patrimonio construido a lo largo de toda una vida; sin embargo, la penetración de los seguros de hogar en el país continúa siendo limitada.De acuerdo con la AMIS, solo 25% de las viviendas cuentan con algún tipo de seguro. La mayor parte de esta protección es indirecta, ya que 18% de los inmuebles asegurados están vinculados a un crédito hipotecario, mientras que apenas 7% corresponde a contrataciones voluntarias realizadas por los propietarios.El bajo nivel de aseguramiento contrasta con la frecuencia de incidentes que afectan a los hogares. En los últimos cuatro años, 43% de los siniestros reportados en viviendas estuvieron relacionados con incendios, lo que convierte a este evento en el más común dentro de los hogares mexicanos.Según el sector asegurador, desde la pandemia se observa una tendencia al alza en este tipo de incidentes, en parte porque las familias pasan más tiempo en casa, lo que incrementa el consumo de energía eléctrica, el uso de conexiones eléctricas y de gas, factores que pueden elevar el riesgo de accidentes domésticos.

