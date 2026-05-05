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El Pentágono amenaza con una fuerza "aplastante" ante un posible bloqueo iraní del estrecho de Ormuz
El Pentágono amenaza con una fuerza "aplastante" ante un posible bloqueo iraní del estrecho de Ormuz
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Washington insta a Teherán a no obstaculizar la Operación Proyecto Libertad para escoltar buques a través del estrecho de Ormuz, declaró el jefe del Pentágono... 05.05.2026, Sputnik Mundo
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El titular del Pentágono insistió en que las fuerzas estadounidenses no violarán el espacio aéreo ni las aguas de Irán en el marco del Proyecto Libertad. Otras declaraciones del secretario de Guerra de EEUU: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el pasado 3 de mayo la Operación Proyecto Libertad, para ayudar a los buques que intentan abandonar el bloqueado estrecho de Ormuz. Desde Teherán respondieron que Irán advierte a EEUU que no se acerque al estrecho y que está preparado para atacar a las fuerzas armadas estadounidenses.
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El Pentágono amenaza con una fuerza "aplastante" ante un posible bloqueo iraní del estrecho de Ormuz
13:12 GMT 05.05.2026 (actualizado: 13:25 GMT 05.05.2026)
Washington insta a Teherán a no obstaculizar la Operación Proyecto Libertad para escoltar buques a través del estrecho de Ormuz, declaró el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, subrayando que EEUU responderá con "una fuerza de fuego abrumadora" ante cualquier ataque iraní contra buques en la zona.
"Si Irán ataca tropas o buques estadounidenses, se encontrará con la aplastante potencia militar de EEUU", declaró el secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, subrayando que Washington "no busca conflicto", pero "no tolerará" que "Irán bloquee una ruta marítima internacional a países y mercancías inocentes".
El titular del Pentágono insistió en que las fuerzas estadounidenses no violarán el espacio aéreo ni las aguas de Irán en el marco del Proyecto Libertad
.
Otras declaraciones del secretario de Guerra de EEUU:
El régimen de cese al fuego entre EEUU e Irán sigue vigente
.
Washington espera que otros países contribuyan a garantizar
la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz.
EEUU no permitirá que "Irán bloquee el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo
".
El bloqueo naval de los puertos iraníes sigue plenamente en vigor
en la actualidad.
Se trata de "una operación temporal
".
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el pasado 3 de mayo la Operación Proyecto Libertad, para ayudar a los buques que intentan abandonar el bloqueado estrecho de Ormuz. Desde Teherán respondieron que Irán advierte a EEUU que no se acerque al estrecho y que está preparado para atacar a las fuerzas armadas estadounidenses.