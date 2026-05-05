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El Pentágono amenaza con una fuerza "aplastante" ante un posible bloqueo iraní del estrecho de Ormuz

El Pentágono amenaza con una fuerza "aplastante" ante un posible bloqueo iraní del estrecho de Ormuz

Sputnik Mundo

Washington insta a Teherán a no obstaculizar la Operación Proyecto Libertad para escoltar buques a través del estrecho de Ormuz, declaró el jefe del Pentágono... 05.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-05T13:12+0000

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El titular del Pentágono insistió en que las fuerzas estadounidenses no violarán el espacio aéreo ni las aguas de Irán en el marco del Proyecto Libertad. Otras declaraciones del secretario de Guerra de EEUU: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el pasado 3 de mayo la Operación Proyecto Libertad, para ayudar a los buques que intentan abandonar el bloqueado estrecho de Ormuz. Desde Teherán respondieron que Irán advierte a EEUU que no se acerque al estrecho y que está preparado para atacar a las fuerzas armadas estadounidenses.

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