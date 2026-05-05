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Compañeros de armas: ¿cómo contribuyeron los animales a la victoria en la Segunda Guerra Mundial?
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Los representantes de fauna no solo fueron testigos silenciosos del horror, sino también héroes de batalla. Palomas mensajeras, renos árticos, camellos... 05.05.2026, Sputnik Mundo
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Compañeros de armas: ¿cómo contribuyeron los animales a la victoria en la Segunda Guerra Mundial?
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📊 infografía, segunda guerra mundial
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Compañeros de armas: ¿cómo contribuyeron los animales a la victoria en la Segunda Guerra Mundial?

18:31 GMT 05.05.2026
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Los representantes de fauna no solo fueron testigos silenciosos del horror, sino también héroes de batalla. Palomas mensajeras, renos árticos, camellos artilleros, gatos que salvaban vidas en el asedio y perros zapadores: todos ellos lucharon junto al hombre.
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