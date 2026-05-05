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Compañeros de armas: ¿cómo contribuyeron los animales a la victoria en la Segunda Guerra Mundial?
Compañeros de armas: ¿cómo contribuyeron los animales a la victoria en la Segunda Guerra Mundial?
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Los representantes de fauna no solo fueron testigos silenciosos del horror, sino también héroes de batalla. Palomas mensajeras, renos árticos, camellos... 05.05.2026, Sputnik Mundo
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Compañeros de armas: ¿cómo contribuyeron los animales a la victoria en la Segunda Guerra Mundial?
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📊 infografía, segunda guerra mundial
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Compañeros de armas: ¿cómo contribuyeron los animales a la victoria en la Segunda Guerra Mundial?
Los representantes de fauna no solo fueron testigos silenciosos del horror, sino también héroes de batalla. Palomas mensajeras, renos árticos, camellos artilleros, gatos que salvaban vidas en el asedio y perros zapadores: todos ellos lucharon junto al hombre.