"Cuanto mayor sea la presión, más fuerte será la respuesta": Irán responderá a los ataques desde cualquier territorio
Aunque Irán mantiene "relaciones fraternales" con los países vecinos, si desde su territorio lo atacan, Teherán "responderá a la agresión", declaró el... 08.03.2026
Al mismo tiempo, el presidente iraní subrayó que esto no significa que exista enemistad con ese país, ni que quieran causar sufrimiento a su pueblo. También criticó a Estados Unidos e Israel por las víctimas civiles en Gaza.Pezeshkián recordó que Irán nunca se ha doblegado fácilmente ni se doblegará ante el chantaje, la injusticia y la agresión.El presidente pidió disculpas a las personas afectadas por la tensión en la región. También destacó las "relaciones fraternales con los países de la zona" y la necesidad de "mantenernos unidos" para "no permitir que EEUU e Israel, engañando a los países de la región, los enfrenten entre sí"."A pesar de todos los problemas y dificultades en Irán, todo nuestro pueblo —independientemente de partidos, grupos y corrientes políticas— se opondrá al enemigo y no cederá ni un centímetro de nuestra tierra", concluyó.El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel iniciaron una operación militar a gran escala contra Irán. Como consecuencia del ataque estadounidense-israelí, muchas personas murieron, como el ayatolá Alí Jameneí y varios altos cargos militares. Teherán, a su vez, respondió con ataques al territorio israelí y a objetos militares estadounidenses en la región.
08.03.2026
Aunque Irán mantiene "relaciones fraternales" con los países vecinos, si desde su territorio lo atacan, Teherán "responderá a la agresión", declaró el presidente del país, Masud Pezeshkián, a la agencia 'Tasnim'. En sus palabras, EEUU busca provocar divisiones entre Irán y los países del Golfo.
"Si desde el territorio de cualquier país se comete un ataque o una agresión contra nuestra tierra, nos veremos obligados a responder a esos ataques", afirmó Pezeshkián, cuyas palabras publicó su oficina de prensa.
Al mismo tiempo, el presidente iraní subrayó que esto no significa que exista enemistad con ese país, ni que quieran causar sufrimiento a su pueblo.
También criticó a Estados Unidos e Israel por las víctimas civiles en Gaza.
"¿Acaso EEUU e Israel no sienten vergüenza al matar a tantos niños? ¿No les da vergüenza que en Gaza hayan asesinado a más de 50.000 niños?", se preguntó retóricamente el mandatario iraní.
Pezeshkián recordó que Irán nunca se ha doblegado fácilmente ni se doblegará ante el chantaje, la injusticia y la agresión.
"Nos mantenemos firmes frente a quienes atacan nuestro país y responderemos con fuerza", enfatizó.
El presidente pidió disculpas a las personas afectadas por la tensión en la región. También destacó las "relaciones fraternales con los países de la zona" y la necesidad de "mantenernos unidos" para "no permitir que EEUU e Israel, engañando a los países de la región, los enfrenten entre sí".
"A pesar de todos los problemas y dificultades en Irán, todo nuestro pueblo —independientemente de partidos, grupos y corrientes políticas— se opondrá al enemigo y no cederá ni un centímetro de nuestra tierra", concluyó.
El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel iniciaron una operación militar a gran escala contra Irán
. Como consecuencia del ataque estadounidense-israelí, muchas personas murieron, como el ayatolá Alí Jameneí
y varios altos cargos militares. Teherán, a su vez, respondió con ataques al territorio israelí y a objetos militares estadounidenses en la región.
