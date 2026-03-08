https://noticiaslatam.lat/20260308/cuanto-mayor-sea-la-presion-mas-fuerte-sera-la-respuesta-iran-respondera-a-los-ataques-desde-1172265732.html

"Cuanto mayor sea la presión, más fuerte será la respuesta": Irán responderá a los ataques desde cualquier territorio

"Cuanto mayor sea la presión, más fuerte será la respuesta": Irán responderá a los ataques desde cualquier territorio

Aunque Irán mantiene "relaciones fraternales" con los países vecinos, si desde su territorio lo atacan, Teherán "responderá a la agresión", declaró el... 08.03.2026, Sputnik Mundo

Al mismo tiempo, el presidente iraní subrayó que esto no significa que exista enemistad con ese país, ni que quieran causar sufrimiento a su pueblo. También criticó a Estados Unidos e Israel por las víctimas civiles en Gaza.Pezeshkián recordó que Irán nunca se ha doblegado fácilmente ni se doblegará ante el chantaje, la injusticia y la agresión.El presidente pidió disculpas a las personas afectadas por la tensión en la región. También destacó las "relaciones fraternales con los países de la zona" y la necesidad de "mantenernos unidos" para "no permitir que EEUU e Israel, engañando a los países de la región, los enfrenten entre sí"."A pesar de todos los problemas y dificultades en Irán, todo nuestro pueblo —independientemente de partidos, grupos y corrientes políticas— se opondrá al enemigo y no cederá ni un centímetro de nuestra tierra", concluyó.El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel iniciaron una operación militar a gran escala contra Irán. Como consecuencia del ataque estadounidense-israelí, muchas personas murieron, como el ayatolá Alí Jameneí y varios altos cargos militares. Teherán, a su vez, respondió con ataques al territorio israelí y a objetos militares estadounidenses en la región.

