Rusia efectúa un ataque masivo contra Ucrania y destruye un helicóptero Mi-8 en una jornada de combates

En respuesta a los ataques de las tropas de Kiev contra objetivos civiles en el territorio ruso, las FFAA de Rusia asestaron un golpe masivo con armas de... 07.03.2026, Sputnik Mundo

2026-03-07T13:18+0000

De acuerdo con la entidad castrense, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 335 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 180 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 200 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 360 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 60 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 220 militares.Las tropas de Rusia alcanzaron un helicóptero Mi-8, 2 vehículos blindados de transporte de tropas М113, un М1117, un Stryker, un HMMWV, una estación radar TPS-80, todos ellos de producción estadounidense, así como un vehículo blindado Puma italiano, una estación radar Robin IRIS 2 fabricada en los Países Bajos y una RADA RPS-42 israelí.La defensa antiaérea rusa interceptó 3 bombas con kits de guiado y planeo y derribó 410 aeronaves no tripuladas.Kiev perdió unos 1.335 militares en las últimas 24 horas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

