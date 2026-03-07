Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20260307/rusia-efectua-un-ataque-masivo-contra-ucrania-y-destruye-un-helicoptero-mi-8-en-una-jornada-de-1172238882.html
Rusia efectúa un ataque masivo contra Ucrania y destruye un helicóptero Mi-8 en una jornada de combates
Rusia efectúa un ataque masivo contra Ucrania y destruye un helicóptero Mi-8 en una jornada de combates
Sputnik Mundo
En respuesta a los ataques de las tropas de Kiev contra objetivos civiles en el territorio ruso, las FFAA de Rusia asestaron un golpe masivo con armas de... 07.03.2026, Sputnik Mundo
2026-03-07T13:18+0000
2026-03-07T13:18+0000
defensa
🛡️ zonas de conflicto
rusia
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/02/1168116139_0:0:2237:1259_1920x0_80_0_0_20ea16743f30389a81b1cf986963b8ff.jpg
De acuerdo con la entidad castrense, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 335 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 180 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 200 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 360 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 60 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 220 militares.Las tropas de Rusia alcanzaron un helicóptero Mi-8, 2 vehículos blindados de transporte de tropas М113, un М1117, un Stryker, un HMMWV, una estación radar TPS-80, todos ellos de producción estadounidense, así como un vehículo blindado Puma italiano, una estación radar Robin IRIS 2 fabricada en los Países Bajos y una RADA RPS-42 israelí.La defensa antiaérea rusa interceptó 3 bombas con kits de guiado y planeo y derribó 410 aeronaves no tripuladas.Kiev perdió unos 1.335 militares en las últimas 24 horas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
https://noticiaslatam.lat/20260224/el-conflicto-en-ucrania-del-maidan-a-la-operacion-militar-especial-1171741958.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/02/1168116139_389:0:2221:1374_1920x0_80_0_0_f0625741ef7838a0e7f516cb17219618.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
🛡️ zonas de conflicto, rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa
🛡️ zonas de conflicto, rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa

Rusia efectúa un ataque masivo contra Ucrania y destruye un helicóptero Mi-8 en una jornada de combates

13:18 GMT 07.03.2026
© Sputnik / Stringer / Acceder al contenido multimediaLaunch of the Iskander-M ballistic missile system.
Launch of the Iskander-M ballistic missile system. - Sputnik Mundo, 1920, 07.03.2026
© Sputnik / Stringer
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
En respuesta a los ataques de las tropas de Kiev contra objetivos civiles en el territorio ruso, las FFAA de Rusia asestaron un golpe masivo con armas de precisión de largo alcance y drones contra empresas del complejo militar-industrial de Ucrania, instalaciones de infraestructura energética y aeródromos militares, informan desde la Defensa rusa.
De acuerdo con la entidad castrense, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 335 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 180 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 200 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 360 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 60 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 220 militares.
"Las FFAA rusas asestaron golpes contra infraestructuras de transporte utilizadas por las tropas de Ucrania, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 149 zonas", reportan desde el ente castrense.
Las tropas de Rusia alcanzaron un helicóptero Mi-8, 2 vehículos blindados de transporte de tropas М113, un М1117, un Stryker, un HMMWV, una estación radar TPS-80, todos ellos de producción estadounidense, así como un vehículo blindado Puma italiano, una estación radar Robin IRIS 2 fabricada en los Países Bajos y una RADA RPS-42 israelí.
La defensa antiaérea rusa interceptó 3 bombas con kits de guiado y planeo y derribó 410 aeronaves no tripuladas.
Kiev perdió unos 1.335 militares en las últimas 24 horas.
El conflicto en Ucrania: del Maidán a la operación militar especial - Sputnik Mundo, 1920, 24.02.2026
Defensa
Del Maidán a la operación militar especial: la cronología del conflicto ucraniano
24 de febrero, 20:59 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 670 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 120.160 drones, 651 sistemas de misiles antiaéreos, 28.083 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.681 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 33.677 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 56.060 vehículos militares especiales

El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала