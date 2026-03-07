Rusia efectúa un ataque masivo contra Ucrania y destruye un helicóptero Mi-8 en una jornada de combates
En respuesta a los ataques de las tropas de Kiev contra objetivos civiles en el territorio ruso, las FFAA de Rusia asestaron un golpe masivo con armas de precisión de largo alcance y drones contra empresas del complejo militar-industrial de Ucrania, instalaciones de infraestructura energética y aeródromos militares, informan desde la Defensa rusa.
De acuerdo con la entidad castrense, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 335 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 180 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 200 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 360 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 60 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 220 militares.
"Las FFAA rusas asestaron golpes contra infraestructuras de transporte utilizadas por las tropas de Ucrania, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 149 zonas", reportan desde el ente castrense.
Las tropas de Rusia alcanzaron un helicóptero Mi-8, 2 vehículos blindados de transporte de tropas М113, un М1117, un Stryker, un HMMWV, una estación radar TPS-80, todos ellos de producción estadounidense, así como un vehículo blindado Puma italiano, una estación radar Robin IRIS 2 fabricada en los Países Bajos y una RADA RPS-42 israelí.
La defensa antiaérea rusa interceptó 3 bombas con kits de guiado y planeo y derribó 410 aeronaves no tripuladas.
Kiev perdió unos 1.335 militares en las últimas 24 horas.
24 de febrero, 20:59 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 670 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 120.160 drones, 651 sistemas de misiles antiaéreos, 28.083 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.681 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 33.677 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 56.060 vehículos militares especiales
