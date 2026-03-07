Mundo
URGENTE: Estados Unidos reconoce oficialmente al actual Gobierno de Venezuela
América Latina
15:46 GMT 07.03.2026
Noticia en desarrollo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que su país reconoció oficialmente al actual Gobierno de Venezuela.
