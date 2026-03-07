https://noticiaslatam.lat/20260307/estados-unidos-reconoce-oficialmente-al-actual-gobierno-de-venezuela-1172242982.html
Estados Unidos reconoce oficialmente al actual Gobierno de Venezuela
Estados Unidos reconoce oficialmente al actual Gobierno de Venezuela
Sputnik Mundo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que su país reconoció oficialmente al actual Gobierno de Venezuela. 07.03.2026, Sputnik Mundo
2026-03-07T15:46+0000
2026-03-07T15:46+0000
2026-03-07T15:46+0000
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/i/logo/logo-social.png
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump
Estados Unidos reconoce oficialmente al actual Gobierno de Venezuela
Noticia en desarrollo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que su país reconoció oficialmente al actual Gobierno de Venezuela.