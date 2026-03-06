https://noticiaslatam.lat/20260306/rusia-libera-9-localidades-y-abate-hasta-8800-soldados-ucranianos-en-una-semana-de-combates-1172192789.html

Rusia libera 9 localidades y abate hasta 8.800 soldados ucranianos en una semana de combates

06.03.2026

El Ejército de Rusia liberó las localidades de Neskúchnoye, Krúgloye, en la región de Járkov, Bóbilevka, en la región de Sumi, Dróbishevo, Yarovaya, Sosnóvoye, Reznikovka, en la república popular de Donetsk, así como Górkoye y Veselianka, en la región de Zaporozhie.Durante la última semana, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 2.425 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 1.280 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 1.035 soldados ucranianos y el grupo Este, alrededor de 2.185 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 375 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.500 militares.Las tropas rusas llevaron a cabo 7 ataques combinados contra instalaciones energéticas que abastecían a empresas del complejo militar-industrial ucraniano, infraestructuras de transporte, aeródromos y puertos utilizados por las FFAA de Ucrania, trenes con armamento y equipos militares, depósitos de municiones, lugares de producción y almacenamiento de drones, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios, señalan desde el organismo castrense.La defensa antiaérea rusa interceptó 62 bombas con kits de guiado y planeo, 22 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, 2 misiles Neptun, un misil Flamingo, al mismo tiempo que derribó 2.154 drones.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

