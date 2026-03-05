https://noticiaslatam.lat/20260305/rusia-libera-una-localidad-y-abate-hasta-1150-soldados-ucranianos-en-una-jornada-de-combates--1172136438.html

Rusia libera una localidad y abate hasta 1.150 soldados ucranianos en una jornada de combates

Rusia libera una localidad y abate hasta 1.150 soldados ucranianos en una jornada de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA rusas liberaron la localidad de Yarovaya, en la república popular de Donetsk, en la última jornada de la operación militar especial, reporta el... 05.03.2026, Sputnik Mundo

2026-03-05T14:45+0000

2026-03-05T14:45+0000

2026-03-05T14:45+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

rusia

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/03/05/1172136171_0:32:3120:1787_1920x0_80_0_0_813be2cf8b9fd375712f9fa97eb37ccc.jpg

De acuerdo con la entidad castrense, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 345 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 180 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 135 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 280 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 225 militares.Las tropas de Rusia alcanzaron un obús M777, 2 vehículos blindados de transporte de tropas М113 y un Stryker, todos ellos de producción estadounidense, así como una unidad del sistema Vampire checo.La defensa antiaérea rusa interceptó ocho bombas con kits de guiado y planeo, tres proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al igual que derribó 410 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

https://noticiaslatam.lat/20260224/el-conflicto-en-ucrania-del-maidan-a-la-operacion-militar-especial-1171741958.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa