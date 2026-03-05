https://noticiaslatam.lat/20260305/rusia-libera-una-localidad-y-abate-hasta-1150-soldados-ucranianos-en-una-jornada-de-combates--1172136438.html
Rusia libera una localidad y abate hasta 1.150 soldados ucranianos en una jornada de combates
Las FFAA rusas liberaron la localidad de Yarovaya, en la república popular de Donetsk, en la última jornada de la operación militar especial, reporta el... 05.03.2026
De acuerdo con la entidad castrense, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 345 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 180 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 135 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 280 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 225 militares.Las tropas de Rusia alcanzaron un obús M777, 2 vehículos blindados de transporte de tropas М113 y un Stryker, todos ellos de producción estadounidense, así como una unidad del sistema Vampire checo.La defensa antiaérea rusa interceptó ocho bombas con kits de guiado y planeo, tres proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al igual que derribó 410 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
ucrania
Las FFAA rusas liberaron la localidad de Yarovaya, en la república popular de Donetsk, en la última jornada de la operación militar especial, reporta el Ministerio de Defensa de Rusia. Además, las tropas rusas derribaron 410 drones y destruyeron equipos militares de EEUU y la República Checa. Kiev perdió hasta 1.150 militares en todos los frentes.
De acuerdo con la entidad castrense, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 345 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 180 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 135 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 280 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 225 militares.
"Las FFAA rusas asestaron golpes contra instalaciones energéticas y de transporte utilizadas en interés del complejo militar-industrial de Ucrania, lugares de lanzamiento de drones, así como contra puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 152 zonas", destacan desde el organismo castrense.
Las tropas de Rusia alcanzaron un obús M777, 2 vehículos blindados de transporte de tropas М113 y un Stryker, todos ellos de producción estadounidense, así como una unidad del sistema Vampire checo.
La defensa antiaérea rusa interceptó ocho bombas con kits de guiado y planeo, tres proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al igual que derribó 410 aeronaves no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 670 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 119.770 drones, 651 sistemas de misiles antiaéreos, 28.036 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.681 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 33.638 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 55.925 vehículos militares especiales.
