Rusia derriba 204 drones y abate a más de 1.100 soldados ucranianos en una jornada de combates
Las FFAA rusas derribaron 204 aeronaves no tripuladas en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia... 04.03.2026, Sputnik Mundo
De acuerdo con la entidad castrense, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió hasta 290 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 180 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 135 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 285 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 45 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 215 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó 9 bombas con kits de guiado y planeo y derribó 204 aeronaves no tripuladas. Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
Las FFAA rusas derribaron 204 aeronaves no tripuladas en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 1.150 militares en todos los frentes.
De acuerdo con la entidad castrense, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió hasta 290 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 180 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 135 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 285 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 45 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 215 militares.
"Las FFAA rusas asestaron golpes contra lugares de lanzamiento de drones, depósitos de municiones, instalaciones energéticas y de transporte utilizadas en interés del complejo militar-industrial de Ucrania, así como contra puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 149 zonas", destacan desde el organismo castrense.
La defensa antiaérea rusa interceptó 9 bombas con kits de guiado y planeo y derribó 204 aeronaves no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 670 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 119.360 drones, 651 sistemas de misiles antiaéreos, 28.014 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.680 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 33.616 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 55.826 vehículos militares especiales.
