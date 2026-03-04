https://noticiaslatam.lat/20260304/mas-de-50000-britanicos-abandonan-su-pais-por-el-gobierno-laborista-segun-autoridades-1172064633.html

Más de 50.000 británicos abandonan su país por el Gobierno laborista, según autoridades

Más de 50.000 británicos abandonan su país por el Gobierno laborista, según autoridades

La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria prevé que unas 50.000 personas adicionales podrían abandonar el país cada año bajo el Gobierno del Partido... 04.03.2026, Sputnik Mundo

El organismo de control fiscal proyectó que la migración neta alcanzará un promedio de 235.000 personas anuales hasta 2030, frente a las 295.000 estimadas anteriormente en noviembre de 2025, una revisión atribuida a un mayor flujo de salidas de ciudadanos británicos.De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS), 257.000 ciudadanos británicos abandonaron el Reino Unido a lo largo de 2024, más de tres veces la estimación previa de 77.000.Entre 2021 y 2024, cerca de 992.000 británicos emigraron, cifra superior a la estimación anterior de 343.000, lo que refleja un incremento sostenido en las salidas durante los últimos años.En su declaración de primavera, la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, atribuyó los peores pronósticos de crecimiento a una migración neta menor a la esperada.La OBR redujo su previsión de crecimiento económico para este año al 1,1%, frente al 1,4% proyectado anteriormente, al considerar que la menor migración y el envejecimiento de la población contrarrestan las mejoras previstas en productividad.Las salidas han aumentado en medio de incrementos fiscales y cambios tributarios impulsados por el Gobierno, incluidos ajustes en el impuesto sobre propiedades de alto valor, mayores contribuciones al Seguro Nacional y modificaciones en el impuesto sobre ganancias de capital.En el año fiscal que finalizó en junio de 2025, la migración neta fue de 204.000 personas, con 898.000 llegadas y 693.000 salidas, en un contexto de críticas de la oposición conservadora, que acusa al Ejecutivo laborista de afectar la economía con alzas de impuestos y un entorno de incertidumbre financiera.

