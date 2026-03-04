Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260304/mas-de-50000-britanicos-abandonan-su-pais-por-el-gobierno-laborista-segun-autoridades-1172064633.html
Más de 50.000 británicos abandonan su país por el Gobierno laborista, según autoridades
Más de 50.000 británicos abandonan su país por el Gobierno laborista, según autoridades
Sputnik Mundo
La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria prevé que unas 50.000 personas adicionales podrían abandonar el país cada año bajo el Gobierno del Partido... 04.03.2026, Sputnik Mundo
2026-03-04T08:17+0000
2026-03-04T08:17+0000
internacional
seguridad
reino unido
oficina nacional de estadística de reino unido (ons)
sociedad
migración
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/0a/1171239525_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_d95ff7b3932ad9cda711effbc50c5cf8.jpg
El organismo de control fiscal proyectó que la migración neta alcanzará un promedio de 235.000 personas anuales hasta 2030, frente a las 295.000 estimadas anteriormente en noviembre de 2025, una revisión atribuida a un mayor flujo de salidas de ciudadanos británicos.De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS), 257.000 ciudadanos británicos abandonaron el Reino Unido a lo largo de 2024, más de tres veces la estimación previa de 77.000.Entre 2021 y 2024, cerca de 992.000 británicos emigraron, cifra superior a la estimación anterior de 343.000, lo que refleja un incremento sostenido en las salidas durante los últimos años.En su declaración de primavera, la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, atribuyó los peores pronósticos de crecimiento a una migración neta menor a la esperada.La OBR redujo su previsión de crecimiento económico para este año al 1,1%, frente al 1,4% proyectado anteriormente, al considerar que la menor migración y el envejecimiento de la población contrarrestan las mejoras previstas en productividad.Las salidas han aumentado en medio de incrementos fiscales y cambios tributarios impulsados por el Gobierno, incluidos ajustes en el impuesto sobre propiedades de alto valor, mayores contribuciones al Seguro Nacional y modificaciones en el impuesto sobre ganancias de capital.En el año fiscal que finalizó en junio de 2025, la migración neta fue de 204.000 personas, con 898.000 llegadas y 693.000 salidas, en un contexto de críticas de la oposición conservadora, que acusa al Ejecutivo laborista de afectar la economía con alzas de impuestos y un entorno de incertidumbre financiera.
https://noticiaslatam.lat/20260228/1171887449.html
reino unido
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/0a/1171239525_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_644f64ae0823f2e3d34cb4ed021ecc05.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
seguridad, reino unido, oficina nacional de estadística de reino unido (ons), sociedad, migración
seguridad, reino unido, oficina nacional de estadística de reino unido (ons), sociedad, migración

Más de 50.000 británicos abandonan su país por el Gobierno laborista, según autoridades

08:17 GMT 04.03.2026
© telegram SputnikMundo / Acceder al contenido multimediaLa migración irregular rompe máximos históricos en el Reino Unido
La migración irregular rompe máximos históricos en el Reino Unido - Sputnik Mundo, 1920, 04.03.2026
© telegram SputnikMundo
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria prevé que unas 50.000 personas adicionales podrían abandonar el país cada año bajo el Gobierno del Partido Laborista, en un contexto de menor migración neta y rebaja en las proyecciones de crecimiento económico.
El organismo de control fiscal proyectó que la migración neta alcanzará un promedio de 235.000 personas anuales hasta 2030, frente a las 295.000 estimadas anteriormente en noviembre de 2025, una revisión atribuida a un mayor flujo de salidas de ciudadanos británicos.
"La rebaja fue motivada enteramente por un supuesto más negativo de migración neta de ciudadanos británicos", indicó la OBR en su informe.
De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS), 257.000 ciudadanos británicos abandonaron el Reino Unido a lo largo de 2024, más de tres veces la estimación previa de 77.000.
Entre 2021 y 2024, cerca de 992.000 británicos emigraron, cifra superior a la estimación anterior de 343.000, lo que refleja un incremento sostenido en las salidas durante los últimos años.
Legisladores laboristas exigen que Starmer cambie de rumbo del partido - Sputnik Mundo, 1920, 28.02.2026
Legisladores laboristas exigen que Starmer cambie de rumbo del partido
28 de febrero, 05:02 GMT
En su declaración de primavera, la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, atribuyó los peores pronósticos de crecimiento a una migración neta menor a la esperada.
La OBR redujo su previsión de crecimiento económico para este año al 1,1%, frente al 1,4% proyectado anteriormente, al considerar que la menor migración y el envejecimiento de la población contrarrestan las mejoras previstas en productividad.
"El impacto sobre la producción potencial se ve más que compensado por un menor crecimiento de la oferta laboral debido a una menor migración neta interna en todo el pronóstico", señaló el organismo.
Las salidas han aumentado en medio de incrementos fiscales y cambios tributarios impulsados por el Gobierno, incluidos ajustes en el impuesto sobre propiedades de alto valor, mayores contribuciones al Seguro Nacional y modificaciones en el impuesto sobre ganancias de capital.
En el año fiscal que finalizó en junio de 2025, la migración neta fue de 204.000 personas, con 898.000 llegadas y 693.000 salidas, en un contexto de críticas de la oposición conservadora, que acusa al Ejecutivo laborista de afectar la economía con alzas de impuestos y un entorno de incertidumbre financiera.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
- Sputnik MundoIrán contra Israel y EEUU: el cuarto día del conflicto, minuto a minuto ayer, 05:45 GMT
Recientes primeroAntiguos primero
loader
EN VIVO
Заголовок открываемого материала
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала