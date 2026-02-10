La migración irregular rompe máximos históricos en el Reino Unido

El número de inmigrantes que han llegado al Reino Unido en pequeñas embarcaciones por el Canal de la Mancha alcanzó niveles sin precedentes durante el mandato del primer ministro Keir Starmer, superando las cifras registradas bajo cualquier otro jefe de Gobierno británico.De acuerdo con un análisis publicado por The Telegraph, más de 65.900 personas han cruzado el Canal desde que el Partido Laborista asumió el poder hace 19 meses, lo que equivale a un promedio de 790 llegadas semanales, casi el doble del ritmo registrado durante el mandato de Boris Johnson.Datos del Ministerio del Interior británico indican que solo el pasado fin de semana tres embarcaciones transportaron a 219 migrantes, mientras que otros intentos de cruce se registraron en días posteriores, elevando el acumulado total desde el 4 de julio de 2024 por encima del récord previo.El aumento representa un revés político para Starmer, quien llegó al poder con la promesa de desmantelar a las redes de tráfico de personas. Su Administración creó un nuevo comando de seguridad fronteriza con facultades antiterroristas, firmó acuerdos de cooperación con otros países y puso en marcha un esquema de devoluciones con Francia bajo el principio de “uno entra, uno sale”.Por su parte, un portavoz del Ministerio del Interior aseguró que el Gobierno ha impedido cerca de 40.000 intentos de cruce gracias a la cooperación con Francia y que casi 60.000 personas en situación irregular han sido expulsadas o deportadas, al tiempo que defendió un nuevo paquete de reformas orientadas a reducir la migración ilegal en el mediano plazo.
El incremento sostenido de cruces irregulares por el canal de la Mancha ha reavivado el debate político en el Reino Unido, donde opositores y exfuncionarios atribuyen las cifras récord a cambios en la política migratoria, mientras el gobierno defiende sus nuevas medidas de control fronterizo.
