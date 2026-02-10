Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260210/la-migracion-irregular-rompe-maximos-historicos-en-reino-unido-1171226692.html
La migración irregular rompe máximos históricos en el Reino Unido
La migración irregular rompe máximos históricos en el Reino Unido
Sputnik Mundo
El incremento sostenido de cruces irregulares por el canal de la Mancha ha reavivado el debate político en el Reino Unido, donde opositores y exfuncionarios... 10.02.2026, Sputnik Mundo
2026-02-10T06:33+0000
2026-02-10T06:40+0000
internacional
política
seguridad
keir starmer
boris johnson
canal de la mancha
reino unido
francia
sputnik (medio de comunicación)
telegram
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/14/1165668313_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_de7a9135150adaef11c2019778a5856a.jpg
El número de inmigrantes que han llegado al Reino Unido en pequeñas embarcaciones por el Canal de la Mancha alcanzó niveles sin precedentes durante el mandato del primer ministro Keir Starmer, superando las cifras registradas bajo cualquier otro jefe de Gobierno británico.De acuerdo con un análisis publicado por The Telegraph, más de 65.900 personas han cruzado el Canal desde que el Partido Laborista asumió el poder hace 19 meses, lo que equivale a un promedio de 790 llegadas semanales, casi el doble del ritmo registrado durante el mandato de Boris Johnson.Datos del Ministerio del Interior británico indican que solo el pasado fin de semana tres embarcaciones transportaron a 219 migrantes, mientras que otros intentos de cruce se registraron en días posteriores, elevando el acumulado total desde el 4 de julio de 2024 por encima del récord previo.El aumento representa un revés político para Starmer, quien llegó al poder con la promesa de desmantelar a las redes de tráfico de personas. Su Administración creó un nuevo comando de seguridad fronteriza con facultades antiterroristas, firmó acuerdos de cooperación con otros países y puso en marcha un esquema de devoluciones con Francia bajo el principio de “uno entra, uno sale”.Por su parte, un portavoz del Ministerio del Interior aseguró que el Gobierno ha impedido cerca de 40.000 intentos de cruce gracias a la cooperación con Francia y que casi 60.000 personas en situación irregular han sido expulsadas o deportadas, al tiempo que defendió un nuevo paquete de reformas orientadas a reducir la migración ilegal en el mediano plazo.
https://noticiaslatam.lat/20260204/1171033112.html
canal de la mancha
reino unido
francia
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/14/1165668313_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_864968c28e73fc61e84cd399070d0ab9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, seguridad, keir starmer, boris johnson, canal de la mancha, reino unido, francia, sputnik (medio de comunicación), telegram, the telegraph
política, seguridad, keir starmer, boris johnson, canal de la mancha, reino unido, francia, sputnik (medio de comunicación), telegram, the telegraph

La migración irregular rompe máximos históricos en el Reino Unido

06:33 GMT 10.02.2026 (actualizado: 06:40 GMT 10.02.2026)
© telegram SputnikMundo / Acceder al contenido multimedia🪙 Más de la mitad de los millonarios en Reino Unido cree que la vida sería mejor en otro país
🪙 Más de la mitad de los millonarios en Reino Unido cree que la vida sería mejor en otro país - Sputnik Mundo, 1920, 10.02.2026
© telegram SputnikMundo
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
El incremento sostenido de cruces irregulares por el canal de la Mancha ha reavivado el debate político en el Reino Unido, donde opositores y exfuncionarios atribuyen las cifras récord a cambios en la política migratoria, mientras el gobierno defiende sus nuevas medidas de control fronterizo.
El número de inmigrantes que han llegado al Reino Unido en pequeñas embarcaciones por el Canal de la Mancha alcanzó niveles sin precedentes durante el mandato del primer ministro Keir Starmer, superando las cifras registradas bajo cualquier otro jefe de Gobierno británico.
De acuerdo con un análisis publicado por The Telegraph, más de 65.900 personas han cruzado el Canal desde que el Partido Laborista asumió el poder hace 19 meses, lo que equivale a un promedio de 790 llegadas semanales, casi el doble del ritmo registrado durante el mandato de Boris Johnson.
Datos del Ministerio del Interior británico indican que solo el pasado fin de semana tres embarcaciones transportaron a 219 migrantes, mientras que otros intentos de cruce se registraron en días posteriores, elevando el acumulado total desde el 4 de julio de 2024 por encima del récord previo.
El hermano del rey del Reino Unido abandona la mansión real ante nuevas revelaciones del caso Epstein - Sputnik Mundo, 1920, 04.02.2026
Internacional
El hermano del rey del Reino Unido abandona la mansión real ante nuevas revelaciones del caso Epstein
4 de febrero, 11:32 GMT
El aumento representa un revés político para Starmer, quien llegó al poder con la promesa de desmantelar a las redes de tráfico de personas. Su Administración creó un nuevo comando de seguridad fronteriza con facultades antiterroristas, firmó acuerdos de cooperación con otros países y puso en marcha un esquema de devoluciones con Francia bajo el principio de “uno entra, uno sale”.
Por su parte, un portavoz del Ministerio del Interior aseguró que el Gobierno ha impedido cerca de 40.000 intentos de cruce gracias a la cooperación con Francia y que casi 60.000 personas en situación irregular han sido expulsadas o deportadas, al tiempo que defendió un nuevo paquete de reformas orientadas a reducir la migración ilegal en el mediano plazo.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала