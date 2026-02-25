https://noticiaslatam.lat/20260225/el-principal-partido-opositor-en-argentina-enfrenta-un-problema-de-cohesion-interna-dice-experto-1171755873.html

El principal partido opositor en Argentina enfrenta un problema de "cohesión interna", dice experto

El principal partido opositor en Argentina enfrenta un problema de "cohesión interna", dice experto

25.02.2026

La sucesión de victorias legislativas de la Casa Rosada llevó a una ruptura parlamentaria en el principal espacio de oposición. Tras la aprobación de la reforma laboral, tres senadores confirmaron su salida del interbloque peronista. La ruptura se formalizó en la antesala de la sesión preparatoria de la Cámara alta, donde resta apenas un trámite para que se convierta en ley el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei.Con esta fractura, el peronismo pasó de 28 a 25 bancas en un Senado de 72 miembros. El número representa su piso histórico en cuatro décadas, desde el retorno democrático en 1983. Aunque conserva capacidad para bloquear mayorías agravadas para, por ejemplo, designar jueces —los dos tercios equivalen a 48 votos—, pierde volumen político y margen de maniobra frente a un oficialismo que logró capitalizar divisiones internas.Los tres legisladores que abandonaron el interbloque —Sandra Mendoza, Carolina Moisés y Guillermo Andrada— responden a gobernadores con diálogo fluido con la Casa Rosada: Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca). En los últimos meses, esos mandatarios provinciales del norte del país acompañaron iniciativas clave del Ejecutivo, como el presupuesto y la reforma laboral, lo que generó tensiones con la conducción nacional del peronismo, cuyo órgano institucional —el Partido Justicialista— es presidido desde 2024 por Cristina Fernández de Kirchner.El nuevo bloque de Convicción Federal argumentó que la decisión responde a diferencias estratégicas con la conducción kirchnerista y a la necesidad de "ocupar los espacios institucionales" en las comisiones. La disputa se había intensificado luego de que sectores del peronismo decidieran no participar en determinados dictámenes, una postura cuestionada por los legisladores que ahora se apartaron.La fragmentación reconfigura el mapa parlamentario. Tras su triunfo en las recientes elecciones legislativas, Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios y, con el acompañamiento del PRO —partido de Mauricio Macri—, y espacios aliados como la Unión Cívica Radical y bloques provinciales, alcanza alrededor de 44 votos. Aunque aún se encuentra a cuatro bancas de los dos tercios, el oficialismo queda más cerca de reunir mayorías especiales para proyectos que requieren ese umbral.El quiebre no implica, al menos por ahora, un alineamiento automático de los tres senadores con el Gobierno. En la votación de la reforma laboral, todos los integrantes de Convicción Federal se manifestaron en contra del proyecto. Sin embargo, la nueva correlación de fuerzas reduce la capacidad de coordinación del peronismo como bloque opositor homogéneo.El trasfondo es también territorial. El Senado representa a las provincias y la ruptura refleja el distanciamiento de varios gobernadores respecto de la conducción nacional del peronismo. En un escenario de ajuste fiscal y negociación permanente con la Casa Rosada por recursos fiscales, los mandatarios provinciales priorizan acuerdos puntuales por sobre la denominada disciplina partidaria.Un golpe no digerido"La salida de senadores del bloque peronista es un coletazo directo que continúa el resultado electoral de las elecciones legislativas", dijo a Sputnik el politólogo y analista Facundo Cruz. A su juicio, el triunfo en las urnas fortaleció a Javier Milei y llevó al sistema político a reacomodarse en función de esa nueva correlación de fuerzas.Según el experto, el dato simbólico es central: "El bloque justicialista es el más chico de la historia". Durante cuatro décadas, el peronismo mantuvo en el Senado un núcleo compacto capaz de aprobar o bloquear leyes. "Milei rompió con esa inercia que nadie había logrado perforar", destacó.El analista advirtió que el nuevo esquema no implica hegemonía oficialista, sino mayor fragmentación. "Si Milei no puede construir mayoría propia, alienta la división y trabaja con una Cámara más fragmentada", donde los apoyos se negocian caso por caso. En ese marco, destacó que "el oficialismo viene logrando apoyos para avanzar con su agenda y, al no tener mayoría propia, opta por 'dividir a la oposición' como estrategia parlamentaria".¿Problema de conducción?A pesar del insoslayable rol que la expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015) ocupa en el espectro opositor como líder del Partido Justicialista, Cruz consideró que existe una virtual acefalía: "Es un proceso de agonía", describió. Desde 2023, el espacio acumula hitos de debilitamiento "sin una conducción consensuada ni renovación clara", en un contexto donde la fortaleza del Gobierno reduce incentivos para su reunificación.La mirada fue compartida por el politólogo Diego Reynoso. Consultado por Sputnik, el especialista sostuvo que "hay un problema de fondo, que es el de la cohesión interna, y no es algo nuevo". Para el analista, "en el peronismo todavía no hubo un proceso de reorganización clara en torno a propuestas concretas, sino más bien una resistencia en torno a lo que hace el Gobierno".De acuerdo a Reynoso, el recambio dirigencial asoma como uno de los principales desafíos de la oposición. "En otras épocas, el peronismo dirimía sus tensiones llamando a elecciones internas, algo que no está ocurriendo ahora y que quizás sea incluso más costoso para el futuro del movimiento", destacó.

argentina

