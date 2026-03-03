Mundo
MINUTO A MINUTO: Para Irán ya es "demasiado tarde" para negociar con EEUU —Trump
Rusia toma control de 2 localidades más y golpea la infraestructura militar ucraniana en el último día
Rusia toma control de 2 localidades más y golpea la infraestructura militar ucraniana en el último día
Las tropas rusas liberaron las localidades de Bobilevka, en la región de Sumi, y Veselianka, en la región de Zaporozhie, informan desde el Ministerio de... 03.03.2026, Sputnik Mundo
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
Rusia toma control de 2 localidades más y golpea la infraestructura militar ucraniana en el último día

Las tropas rusas liberaron las localidades de Bobilevka, en la región de Sumi, y Veselianka, en la región de Zaporozhie, informan desde el Ministerio de Defensa del país. Asimismo, las FFAA de Rusia alcanzaron aeródromos desde donde las FFAA ucranianas lanzaron drones de ataque de largo alcance, agregaron.
Además, el Ejército ruso asestó golpes contra la infraestructura de energía y portuaria utilizada en interés del complejo militar-industrial de Ucrania, así como los puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 142 zonas.
En la última jornada de combates, las tropas rusas destruyeron un carro de combate y 16 vehículos blindados.
Ucrania perdió unos 1.290 militares en las últimas 24 horas, detallan desde el ente castrense. El grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 360 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 190 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 120 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 350 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 65 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó más de 205 militares.
A su vez, la defensa antiaérea rusa interceptó 12 bombas guiadas y derribó 136 drones.

En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 670 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 119.020 drones, 651 sistemas de misiles antiaéreos, 27.978 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.680 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 33.571 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 55.642 vehículos militares especiales.

