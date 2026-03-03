https://noticiaslatam.lat/20260303/rusia-toma-control-de-2-localidades-mas-y-golpea-la-infraestructura-militar-ucraniana-en-el-ultimo-1172053791.html

Rusia toma control de 2 localidades más y golpea la infraestructura militar ucraniana en el último día

Rusia toma control de 2 localidades más y golpea la infraestructura militar ucraniana en el último día

Sputnik Mundo

Las tropas rusas liberaron las localidades de Bobilevka, en la región de Sumi, y Veselianka, en la región de Zaporozhie, informan desde el Ministerio de... 03.03.2026, Sputnik Mundo

2026-03-03T15:56+0000

2026-03-03T15:56+0000

2026-03-03T15:56+0000

defensa

rusia

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/03/03/1172053846_0:0:3115:1753_1920x0_80_0_0_7b86a3c0b8798f48c9ad20f73ee4dc61.jpg

Además, el Ejército ruso asestó golpes contra la infraestructura de energía y portuaria utilizada en interés del complejo militar-industrial de Ucrania, así como los puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 142 zonas.En la última jornada de combates, las tropas rusas destruyeron un carro de combate y 16 vehículos blindados.Ucrania perdió unos 1.290 militares en las últimas 24 horas, detallan desde el ente castrense. El grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 360 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 190 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 120 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 350 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 65 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó más de 205 militares.A su vez, la defensa antiaérea rusa interceptó 12 bombas guiadas y derribó 136 drones.

https://noticiaslatam.lat/20260302/eliminar-todas-las-rutas-logisticas-veterano-ruso-revela-objetivos-de-los-grupos-de-sabotaje-1172007014.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa