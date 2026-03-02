Mundo
MINUTO A MINUTO: Irán anunció la undécima oleada de ataques con misiles contra Israel
"Eliminar todas las rutas logísticas": veterano ruso revela objetivos de los grupos de sabotaje extranjeros en el Ejército ucraniano
"Eliminar todas las rutas logísticas": veterano ruso revela objetivos de los grupos de sabotaje extranjeros en el Ejército ucraniano
En una entrevista con Sputnik, el piloto de pruebas de drones del tipo Ovod con el indicativo 'Sviatói' contó sobre los métodos de trabajo y los objetivos que... 02.03.2026, Sputnik Mundo
"Eliminar todas las rutas logísticas": veterano ruso revela objetivos de los grupos de sabotaje extranjeros en el Ejército ucraniano

16:22 GMT 02.03.2026
© telegram SputnikMundo / Acceder al contenido multimediaSoldados del Ejército ucraniano
Soldados del Ejército ucraniano - Sputnik Mundo, 1920, 02.03.2026
En una entrevista con Sputnik, el piloto de pruebas de drones del tipo Ovod con el indicativo 'Sviatói' contó sobre los métodos de trabajo y los objetivos que buscan lograr los grupos de sabotaje constituidos por extranjeros en las FFAA de Ucrania.

"La tarea [de los grupos de sabotaje y reconocimiento extranjeros] es principalmente asalto activo en espacios cerrados y contra pequeños números de personas. Es decir, están más orientados a ese tipo de trabajo. Entrar rápidamente en algún lugar, destruir, suprimir con fuego y salir después, eso es todo. Y, naturalmente, antes de eso, destruir todas las rutas logísticas: electricidad, agua, comunicaciones, carreteras y demás", explicó el veterano de la operación militar especial.

Según el interlocutor, tales tareas se asignan a los grupos de sabotaje y reconocimiento extranjeros, para paralizar y dejar sin energía a todas las personas en la zona de acción del grupo, tanto militares como civiles.

"Para que la gente no pueda evacuar. Y para que no se pueda llevar ningún suministro. Es decir, desarmar completamente, inmovilizar y dejar sin energía. Estos especialistas entran, cumplen las tareas asignadas y se retiran inmediatamente", enfatizó.

