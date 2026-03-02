https://noticiaslatam.lat/20260302/punalada-por-la-espalda-rusia-denuncia-la-escalada-en-torno-a-iran-y-llama-al-dialogo-1172021425.html

"Puñalada por la espalda": Rusia denuncia la escalada en torno a Irán y llama al diálogo

02.03.2026

"Asesinato cínico"El presidente de Rusia, Vladímir Putin, calificó la muerte del líder supremo iraní como "un asesinato cínico, que viola todas las normas de la moral humana y del derecho internacional".Según el texto del telegrama enviado a Teherán, el mandatario ruso también pidió transmitir "las palabras de más sincera condolencia y apoyo a los familiares y allegados del líder supremo, al Gobierno y a todo el pueblo de Irán".Además, el mandatario ruso mantuvo conversaciones telefónicas con los líderes de Catar, Baréin y Arabia Saudita, para debatir la escalada sin precedentes en la región."Una puñalada por la espalda a Irán"El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, declaró que, pese a la disposición de la República Islámica al diálogo, Teherán recibe nuevamente una puñalada por la espalda. Añadió que Moscú considera infundadas las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, de que el ataque tenía como objetivo impedir que Teherán obtuviera armas nucleares.También expresó especial preocupación por "las amenazas a la seguridad nuclear, física y radiológica" en el contexto de la situación."Ignorando las graves consecuencias para la región"El 1 de marzo, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, mantuvo conversaciones telefónicas con el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchi.El ministro iraní informó sobre las medidas adoptadas por el liderazgo del país para repeler la agresión de EEUU e Israel, que una vez más frustraron las negociaciones sobre una solución pacífica del programa nuclear iraní.Lavrov "condenó el ataque armado no provocado de EEUU e Israel contra Irán, en violación de los principios y normas del derecho internacional y con total ignorancia de las graves consecuencias para la estabilidad y seguridad regional y global"."Inadmisibilidad de la política de derrocamiento"Lavrov también discutió la situación con el ministro de Exteriores de China, Wang Yi. Ambos condenaron los ataques masivos de EEUU e Israel contra el territorio iraní, realizados pese a la disposición de Teherán al diálogo.Subrayaron que tales actos de agresión violan gravemente el derecho internacional y los principios fundamentales de la Carta de la ONU, y destacaron la inadmisibilidad de la política orientada al derrocamiento de gobiernos legítimamente elegidos."Es necesario volver a la vía político-diplomática"En su reunión con su homólogo emiratí, Abdula bin Zayed bin Sultan Nahayan, Lavrov destacó el carácter desestabilizador de la escalada militar en la región.El 28 de febrero, a las 8:00 hora local, EEUU e Israel iniciaron un ataque a gran escala denominado Operación Furia Épica, según el Pentágono. La mayoría de los ataques coordinados fueron dirigidos contra la capital, Teherán, aunque también los golpes se produjeron en otras ciudades iraníes.Por su parte, Irán lanzó misiles contra Israel. También se registraron explosiones en Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Kuwait, donde se encuentran bases militares estadounidenses. Según medios, en total, Teherán lanzó ataques contra 14 bases estadounidenses en Oriente Medio.Como consecuencia del ataque estadounidense-israelí, al menos 555 personas murieron, entre ellas civiles, el ayatolá Alí Jameneí y varios altos cargos militares.

