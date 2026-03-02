https://noticiaslatam.lat/20260302/el-pulso-por-el-congreso-el-pacto-historico-juega-sus-fichas-con-la-mira-puestas-en-las-1171939550.html

El pulso por el Congreso colombiano: el Pacto Histórico tiene la mira puesta en las presidenciales

El pulso por el Congreso colombiano: el Pacto Histórico tiene la mira puesta en las presidenciales

Sputnik Mundo

El 8 de marzo, Colombia no solo renovará la totalidad de su Congreso —108 escaños en el Senado y 188 en la Cámara de Representantes— sino que asistirá a un... 02.03.2026, Sputnik Mundo

2026-03-02T20:30+0000

2026-03-02T20:30+0000

2026-03-02T22:26+0000

américa latina

política

gustavo petro

colombia

iván cepeda

elecciones

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/03/02/1172024660_0:195:3071:1922_1920x0_80_0_0_0d4b09a11d4951a11032662bbd214e7b.jpg

En este tablero de múltiples fichas, donde los ciudadanos podrían votar hasta con tres tarjetones diferentes, el Pacto Histórico, la coalición que llevó al poder a Gustavo Petro, ha decidido jugar una partida contraintuitiva. En lugar de disputar la consulta interna del progresismo, ha optado por concentrar toda su artillería electoral en la conquista del Legislativo, con un objetivo claro: allanar el camino para que Iván Cepeda gane en primera vuelta.Un giro fundamentalEl representante a la Cámara, Gabriel Becerra, presidente de la Comisión Primera y vocero político del Pacto Histórico, con las encuestas bajo el brazo y el cronómetro electoral en marcha, brinda una entrevista para Sputnik, con el fin de diseccionar la estrategia de su colectividad en una jornada que definirá el rumbo del país para los próximos cuatro años. El congresista no oculta la dimensión de lo que está en juego. A su juicio, la ciudadanía deberá definir si apuesta por "una continuidad y una profundización del enfoque de reformas y cambios que defiende el presidente Petro y el Pacto Histórico" o si, por el contrario, permite "un retorno del proyecto de la derecha y su programa tradicional de carácter económico, político y social". Una disyuntiva que, en sus palabras, resulta "decisiva para los próximos años de la vida nacional".El fantasma de las mayorías esquivasBecerra repasa la experiencia de estos cuatro años con una mezcla de balance y advertencia. Según sus cálculos, "por las mediciones que se están compartiendo hasta esta fecha, indica que se lograría mantener una fuerza política en primer lugar en el Congreso de la República, por parte del Pacto Histórico". Pero matiza: "Habrá que conocer más en detalle los resultados para saber si esa mayoría como bancada se puede complementar con otros aliados y de esta manera tener una nueva correlación de fuerzas o por el contrario a pesar de ser la primera fuerza política como bancada no nos alcance para tener una mayoría en las dos cámaras o en el Congreso en su conjunto".El diagnóstico sobre el período que termina es contundente. "En estos primeros cuatro años, la correlación de fuerzas que había en el Congreso, tanto en Senado como en Cámara, no fue lo suficientemente comprometida con las reformas que promovió el presidente Petro", señala.La consulta huérfanaUno de los puntos más llamativos de la estrategia del Pacto Histórico es su decisión de pedir a sus bases que no participen en la consulta interpartidista del progresismo, bautizada como Frente por la Vida. La explicación de Becerra remite a una jugada del Consejo Nacional Electoral (CNE) que, según denuncia, alteró el tablero."Ante la exclusión que hizo el CNE de la candidatura del Pacto seleccionada en octubre, encabezada de Iván Cepeda, para una consulta con otros sectores aliados que nos permitiesen unir un bloque de fuerzas (...), no le vemos sentido a la consulta", afirma.Y esto se debe, según el político, "por la intervención política del CNE que impidió que nuestro candidato estuviera en el tarjetón".Cuenta regresiva hacia la primera vueltaEl dato que maneja Becerra con mayor optimismo proviene de la más reciente medición de Invamer."Tenemos un 43% de la votación según algunas encuestas. Y estaríamos entonces solamente a ocho puntos, porque en Colombia se gana en primera vuelta si se logra la mitad más uno, o sea, más del 50% de la participación del electorado".De ahí que la estrategia del Pacto Histórico se articule en dos tiempos. El primer movimiento, el 8 de marzo, consiste en "hacer el esfuerzo de elegir la mayor bancada posible del Congreso". El segundo, desprendido del primero, sería "no participar en la consulta y con la fuerza que obtengamos el 8 de marzo, ir a ganar en primera vuelta el 31 de mayo"."Básicamente, hoy las consultas al tener a las tres candidaturas más fuertes por fuera, yo creo que van a ser en términos de resultados muy distintas a las de hace cuatro años", reflexiona.Becerra concluye con un llamado a "todo el pueblo trabajador, a los pueblos campesinos, a los sectores democráticos de la sociedad colombiana a unirnos alrededor de la defensa de una victoria electoral que mantenga y que profundice un programa de reformas sociales y políticas".

https://noticiaslatam.lat/20260226/mas-de-la-mitad-de-los-colombianos-cree-que-la-democracia-se-esta-debilitando-segun-encuesta-1171788950.html

https://noticiaslatam.lat/20260225/colombia-se-ubica-entre-los-15-paises-con-la-peor-calidad-de-vida-a-nivel-global-segun-una-1171754131.html

https://noticiaslatam.lat/20260227/1171845096.html

https://noticiaslatam.lat/20260218/1171508304.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

política, gustavo petro, colombia, iván cepeda, elecciones, 💬 opinión y análisis