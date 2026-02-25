Mundo
https://noticiaslatam.lat/20260225/colombia-se-ubica-entre-los-15-paises-con-la-peor-calidad-de-vida-a-nivel-global-segun-una-1171754131.html
Colombia se ubica entre los 15 países con la peor calidad de vida a nivel global, según una clasificación
Colombia se ubica entre los 15 países con la peor calidad de vida a nivel global, según una clasificación
Con un puntaje de 105,92, Colombia ocupa el puesto 75 —entre 89 países evaluados— en el Índice de Calidad de Vida 2026 de Numbeo, que evalúa la percepción de...
El estudio combina variables económicas, sociales, ambientales y de infraestructura para determinar el bienestar cotidiano de las personas.Así, el índice no se limita a medir el crecimiento económico o el tamaño del PIB. De hecho, abarca aspectos como el poder adquisitivo real, la percepción de seguridad, la calidad y acceso a servicios de salud, el costo de vida, la relación entre precios e ingresos para adquirir vivienda, los tiempos de desplazamiento en el tráfico, los niveles de contaminación y el confort climático.De esa manera, el país sudamericano tiene un índice climático alto, de 82,32, lo que indica que la ciudadanía tiene una percepción favorable del clima. De forma similar, el índice de sanidad es de 68,86, relativamente competitivo en comparación con otras economías emergentes.En ese sentido, el índice relativo al poder adquisitivo es apenas de 40,97, uno de los más bajos del listado. Según el medio, esto quiere decir que, a pesar de que el costo de vida sea relativamente bajo (31,73), los ingresos reales no permiten una amplia capacidad de compra.En cuanto al factor seguridad, Colombia tiene un índice de 38,74, con lo que la percepción ciudadana en este rubro se ubica entre las más bajas del ranking.Y añade que el índice de contaminación es de 62,24, lo que "refleja desafíos ambientales en zonas urbanas densamente pobladas".Dentro del grupo de 15 países con la peor calidad de vida se encuentran naciones como Brasil, Panamá, Chile, Marruecos y el Líbano.
La ciudad de Bogotá, capital de Colombia.
La ciudad de Bogotá, capital de Colombia.
Con un puntaje de 105,92, Colombia ocupa el puesto 75 —entre 89 países evaluados— en el Índice de Calidad de Vida 2026 de Numbeo, que evalúa la percepción de los habitantes sobre las condiciones socioeconómicas y el bienestar diario en ciudades y países.

"Esto la ubica dentro del grupo de las 15 naciones con peor calidad de vida del ranking global", observó el diario colombiano La República.

El estudio combina variables económicas, sociales, ambientales y de infraestructura para determinar el bienestar cotidiano de las personas.
Así, el índice no se limita a medir el crecimiento económico o el tamaño del PIB. De hecho, abarca aspectos como el poder adquisitivo real, la percepción de seguridad, la calidad y acceso a servicios de salud, el costo de vida, la relación entre precios e ingresos para adquirir vivienda, los tiempos de desplazamiento en el tráfico, los niveles de contaminación y el confort climático.
De esa manera, el país sudamericano tiene un índice climático alto, de 82,32, lo que indica que la ciudadanía tiene una percepción favorable del clima. De forma similar, el índice de sanidad es de 68,86, relativamente competitivo en comparación con otras economías emergentes.

"Sin embargo, estos puntos fuertes no logran compensar debilidades estructurales profundas", destaca el medio.

América Latina
Colombia se posiciona como uno de los países más económicos para vivir en la región
18 de febrero, 08:45 GMT
América Latina
Colombia se posiciona como uno de los países más económicos para vivir en la región
18 de febrero, 08:45 GMT
En ese sentido, el índice relativo al poder adquisitivo es apenas de 40,97, uno de los más bajos del listado. Según el medio, esto quiere decir que, a pesar de que el costo de vida sea relativamente bajo (31,73), los ingresos reales no permiten una amplia capacidad de compra.
En cuanto al factor seguridad, Colombia tiene un índice de 38,74, con lo que la percepción ciudadana en este rubro se ubica entre las más bajas del ranking.
"La movilidad urbana tampoco favorece el resultado. El índice de tiempo de desplazamiento en tráfico alcanza 46,45, lo que indica una carga diaria alta en las principales ciudades", señala el diario colombiano.
Y añade que el índice de contaminación es de 62,24, lo que "refleja desafíos ambientales en zonas urbanas densamente pobladas".
Dentro del grupo de 15 países con la peor calidad de vida se encuentran naciones como Brasil, Panamá, Chile, Marruecos y el Líbano.
