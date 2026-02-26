Mundo
https://noticiaslatam.lat/20260226/mas-de-la-mitad-de-los-colombianos-cree-que-la-democracia-se-esta-debilitando-segun-encuesta-1171788950.html
Más de la mitad de los colombianos cree que la democracia se está debilitando, según encuesta
Más de la mitad de los colombianos cree que la democracia se está debilitando, según encuesta
A menos de dos semanas de las elecciones legislativas en Colombia, una encuesta de Invamer, financiada por la alianza Cuidar la Democracia, reveló que casi el... 26.02.2026, Sputnik Mundo
El sondeo arrojó que la corrupción (42%), la desigualdad (39%), los enfrentamientos políticos (34%), la pobreza (33%) y las protestas o marchas (31%) son los factores más influyentes en el grado de satisfacción o insatisfacción con la democracia. La satisfacción con los liderazgos políticos ocupó un lugar especial, pues el 27% de los encuestados dijo sentir decepción o tristeza respecto a este aspecto; el 21% dijo tener interés o deseos de saber más; el 18%, esperanza o ilusión, mientras que el 13% señaló sentir indiferencia.En el top cinco de las mayores amenazas al sistema democrático se encuentran: información falsa o engañosa (60%), falta de transparencia electoral (56%), la voz limitada por la desigualdad socioeconómica (50%), falta de conocimiento democrático (50%) y los intereses privados en el sistema electoral (49%). Además, la encuesta revela que el 76% de los consultados ha votado en los últimos cinco años, mientras que el 72% lo hará en los próximos comicios legislativos, que se realizarán el 8 de marzo. Entre los motivos del electorado destaca la esperanza de un cambio (55%) y el deber ciudadano (38%). Además, nueve de cada 10 (92%) considera que votar es importante porque las elecciones pueden hacer una diferencia. La medición parte de 1.700 encuestas personales realizadas a través de dispositivos móviles en los hogares de los consultados, en 81 municipios de zonas urbanas y rurales, entre el 28 de octubre y el 15 de noviembre de 2025, y su margen de error es de 2,76%.
colombia
elecciones, política, colombia
A menos de dos semanas de las elecciones legislativas en Colombia, una encuesta de Invamer, financiada por la alianza Cuidar la Democracia, reveló que casi el 62% de los consultados cree que dicho sistema político se está debilitando en el país, aunque el 65% considera que "funciona mejor que en otros lugares".
El sondeo arrojó que la corrupción (42%), la desigualdad (39%), los enfrentamientos políticos (34%), la pobreza (33%) y las protestas o marchas (31%) son los factores más influyentes en el grado de satisfacción o insatisfacción con la democracia.
La satisfacción con los liderazgos políticos ocupó un lugar especial, pues el 27% de los encuestados dijo sentir decepción o tristeza respecto a este aspecto; el 21% dijo tener interés o deseos de saber más; el 18%, esperanza o ilusión, mientras que el 13% señaló sentir indiferencia.
En el top cinco de las mayores amenazas al sistema democrático se encuentran: información falsa o engañosa (60%), falta de transparencia electoral (56%), la voz limitada por la desigualdad socioeconómica (50%), falta de conocimiento democrático (50%) y los intereses privados en el sistema electoral (49%).
Además, la encuesta revela que el 76% de los consultados ha votado en los últimos cinco años, mientras que el 72% lo hará en los próximos comicios legislativos, que se realizarán el 8 de marzo.
Entre los motivos del electorado destaca la esperanza de un cambio (55%) y el deber ciudadano (38%). Además, nueve de cada 10 (92%) considera que votar es importante porque las elecciones pueden hacer una diferencia.
La medición parte de 1.700 encuestas personales realizadas a través de dispositivos móviles en los hogares de los consultados, en 81 municipios de zonas urbanas y rurales, entre el 28 de octubre y el 15 de noviembre de 2025, y su margen de error es de 2,76%.
