Más de la mitad de los colombianos cree que la democracia se está debilitando, según encuesta

A menos de dos semanas de las elecciones legislativas en Colombia, una encuesta de Invamer, financiada por la alianza Cuidar la Democracia, reveló que casi el 62% de los consultados cree que dicho sistema político se está debilitando en el país, aunque el 65% considera que "funciona mejor que en otros lugares".
El sondeo arrojó que la corrupción (42%), la desigualdad (39%), los enfrentamientos políticos (34%), la pobreza (33%) y las protestas o marchas (31%) son los factores más influyentes en el grado de satisfacción o insatisfacción con la democracia.
La satisfacción con los liderazgos políticos ocupó un lugar especial, pues el 27% de los encuestados dijo sentir decepción o tristeza respecto a este aspecto; el 21% dijo tener interés o deseos de saber más; el 18%, esperanza o ilusión, mientras que el 13% señaló sentir indiferencia.
En el top cinco de las mayores amenazas al sistema democrático se encuentran: información falsa o engañosa (60%), falta de transparencia electoral (56%), la voz limitada por la desigualdad socioeconómica (50%), falta de conocimiento democrático (50%) y los intereses privados en el sistema electoral (49%).
Además, la encuesta revela que el 76% de los consultados ha votado en los últimos cinco años, mientras que el 72% lo hará en los próximos comicios legislativos, que se realizarán el 8 de marzo.
Entre los motivos del electorado destaca la esperanza de un cambio (55%) y el deber ciudadano (38%). Además, nueve de cada 10 (92%) considera que votar es importante porque las elecciones pueden hacer una diferencia.
La medición parte de 1.700 encuestas personales realizadas a través de dispositivos móviles en los hogares de los consultados, en 81 municipios de zonas urbanas y rurales, entre el 28 de octubre y el 15 de noviembre de 2025, y su margen de error es de 2,76%.
