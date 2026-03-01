Mundo
MINUTO A MINUTO: Irán declara una guerra santa contra EEUU e Israel
Rusia destruye tres sistemas lanzacohetes múltiples de las FFAA ucranianas en un día
En el último día de combates, las Fuerzas Armadas de Rusia alcanzaron un lanzador del sistema lanzacohetes múltiple Himars estadounidense y dos vehículos de...
En cuanto a las bajas diarias ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 330 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 190 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 220 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 330 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 200 militares.Asimismo, fuerzas rusas destruyeron 13 vehículos blindados, incluido un Stryker y un obús M777 producido en EEUU.En la última jornada, las tropas rusas asestaron golpes contra la infraestructura energética que abastecía el complejo militar-industrial de Ucrania, así como los puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 144 zonas.La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó cuatro proyectiles del sistema Himars, nueve bombas guiadas y derribó 220 drones.
ucrania
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
Rusia destruye tres sistemas lanzacohetes múltiples de las FFAA ucranianas en un día

13:39 GMT 01.03.2026
Soldado ruso en la zona de la operación militar especial
En el último día de combates, las Fuerzas Armadas de Rusia alcanzaron un lanzador del sistema lanzacohetes múltiple Himars estadounidense y dos vehículos de sistemas Grad ucranianos, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, en el mismo periodo de tiempo, Ucrania perdió unos 1.310 soldados.
En cuanto a las bajas diarias ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 330 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 190 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 220 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 330 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 200 militares.
Asimismo, fuerzas rusas destruyeron 13 vehículos blindados, incluido un Stryker y un obús M777 producido en EEUU.
En la última jornada, las tropas rusas asestaron golpes contra la infraestructura energética que abastecía el complejo militar-industrial de Ucrania, así como los puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 144 zonas.
La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó cuatro proyectiles del sistema Himars, nueve bombas guiadas y derribó 220 drones.

En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 670 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 118.341 drones, 651 sistemas de misiles antiaéreos, 27.955 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.678 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 33.551 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 55.542 vehículos militares especiales.

