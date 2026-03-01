https://noticiaslatam.lat/20260301/rusia-destruye-tres-sistemas-lanzacohetes-multiples-de-las-ffaa-ucranianas-en-un-dia-1171962003.html

Rusia destruye tres sistemas lanzacohetes múltiples de las FFAA ucranianas en un día

Sputnik Mundo

En el último día de combates, las Fuerzas Armadas de Rusia alcanzaron un lanzador del sistema lanzacohetes múltiple Himars estadounidense y dos vehículos de...

En cuanto a las bajas diarias ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 330 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 190 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 220 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 330 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 200 militares.Asimismo, fuerzas rusas destruyeron 13 vehículos blindados, incluido un Stryker y un obús M777 producido en EEUU.En la última jornada, las tropas rusas asestaron golpes contra la infraestructura energética que abastecía el complejo militar-industrial de Ucrania, así como los puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 144 zonas.La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó cuatro proyectiles del sistema Himars, nueve bombas guiadas y derribó 220 drones.

ucrania

