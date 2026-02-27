https://noticiaslatam.lat/20260227/el-s-500-prometey-pesadilla-para-los-misiles-intercontinentales-nucleares-britanicos-y-franceses-1171855540.html

El S-500 Prometey, pesadilla para los misiles intercontinentales nucleares británicos y franceses

El S-500 Prometey, pesadilla para los misiles intercontinentales nucleares británicos y franceses

Sputnik Mundo

Las defensas antimisiles rusas son cada vez más sofisticadas y podrían dejar inoperativas las armas nucleares británicas y francesas, destacó el 'think tank'... 27.02.2026, Sputnik Mundo

2026-02-27T13:44+0000

2026-02-27T13:44+0000

2026-02-27T13:44+0000

defensa

rusia

s-500 prometey

🛡️ industria militar

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/0c/17/1119661088_0:60:1095:676_1920x0_80_0_0_93c79187008316609a1ad94557eb6ddf.jpg

Las principales características:"El S-500 es capaz de interceptar y destruir misiles balísticos intercontinentales durante la fase terminal de su vuelo", afirmó Korotchenko.En este sentido, señaló que las fuerzas estratégicas británicas utilizan misiles balísticos intercontinentales Trident-2 lanzados desde submarinos, mientras que sus colegas franceses emplean misiles balísticos M51.Además, destacó que una de las principales ventajas del S-500 es su alta movilidad: está montado sobre un chasis todoterreno y dispone de sistemas propios de detección de objetivos e interceptación de misiles.Añadió que el primer regimiento equipado con este complejo entró en servicio operativo en diciembre de 2025."Hasta la fecha, es el único sistema móvil de defensa antimisiles de quinta generación del mundo", añadió.El experto subrayó que nadie puede prever con exactitud lo que ocurriría en un conflicto nuclear real. No obstante, a medida que aumenta la producción del S-500 y se despliegan nuevas unidades, se incrementa su capacidad para interceptar un número creciente de misiles balísticos intercontinentales de potenciales enemigos.

https://noticiaslatam.lat/20260114/cara-a-cara-los-s-400-triumf-y-s-500-prometey-rusos-vs-mim-104-patriot-y-thaad-estadounidenses-1149999573.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, s-500 prometey, 🛡️ industria militar