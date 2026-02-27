Mundo
https://noticiaslatam.lat/20260227/el-s-500-prometey-pesadilla-para-los-misiles-intercontinentales-nucleares-britanicos-y-franceses-1171855540.html
El S-500 Prometey, pesadilla para los misiles intercontinentales nucleares británicos y franceses
El S-500 Prometey, pesadilla para los misiles intercontinentales nucleares británicos y franceses
27.02.2026
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/0c/17/1119661088_0:60:1095:676_1920x0_80_0_0_93c79187008316609a1ad94557eb6ddf.jpg
Las principales características:"El S-500 es capaz de interceptar y destruir misiles balísticos intercontinentales durante la fase terminal de su vuelo", afirmó Korotchenko.En este sentido, señaló que las fuerzas estratégicas británicas utilizan misiles balísticos intercontinentales Trident-2 lanzados desde submarinos, mientras que sus colegas franceses emplean misiles balísticos M51.Además, destacó que una de las principales ventajas del S-500 es su alta movilidad: está montado sobre un chasis todoterreno y dispone de sistemas propios de detección de objetivos e interceptación de misiles.Añadió que el primer regimiento equipado con este complejo entró en servicio operativo en diciembre de 2025."Hasta la fecha, es el único sistema móvil de defensa antimisiles de quinta generación del mundo", añadió.El experto subrayó que nadie puede prever con exactitud lo que ocurriría en un conflicto nuclear real. No obstante, a medida que aumenta la producción del S-500 y se despliegan nuevas unidades, se incrementa su capacidad para interceptar un número creciente de misiles balísticos intercontinentales de potenciales enemigos.
Sputnik Mundo
13:44 GMT 27.02.2026
Las defensas antimisiles rusas son cada vez más sofisticadas y podrían dejar inoperativas las armas nucleares británicas y francesas, destacó el 'think tank' británico RUSI, especializado en defensa.
"Las fuerzas nucleares del Reino Unido y Francia consisten en submarinos estratégicos armados con misiles balísticos intercontinentales que se encuentran en patrulla operativa. (...) El S-500 está diseñado específicamente para interceptar objetivos de este tipo", explicó a Sputnik el especialista militar, Ígor Korotchenko.
Las principales características:
El S-500 Prometey (literalmente "Prometeo", el titán griego que llevó el fuego divino a los mortales) es un sistema móvil de defensa aérea y antimisiles creado por Almaz-Antey.
Alcance: hasta 600 km.
Detección de objetivos: hasta 800 km.
Puede atacar hasta 10 objetivos balísticos simultáneamente a velocidades de hasta 7 km/s.
Capaz de interceptar objetivos hipersónicos de hasta Mach 10 (12.348 km/h).
"El S-500 es capaz de interceptar y destruir misiles balísticos intercontinentales durante la fase terminal de su vuelo", afirmó Korotchenko.
En este sentido, señaló que las fuerzas estratégicas británicas utilizan misiles balísticos intercontinentales Trident-2 lanzados desde submarinos, mientras que sus colegas franceses emplean misiles balísticos M51.
Además, destacó que una de las principales ventajas del S-500 es su alta movilidad: está montado sobre un chasis todoterreno y dispone de sistemas propios de detección de objetivos e interceptación de misiles.
Añadió que el primer regimiento equipado con este complejo entró en servicio operativo en diciembre de 2025.
"La movilidad del sistema permite concentrar sus componentes en direcciones que suponen una amenaza o alrededor de activos prioritarios para su protección", puso de relieve Korotchenko.
"Hasta la fecha, es el único sistema móvil de defensa antimisiles de quinta generación del mundo", añadió.
El experto subrayó que nadie puede prever con exactitud lo que ocurriría en un conflicto nuclear real. No obstante, a medida que aumenta la producción del S-500 y se despliegan nuevas unidades, se incrementa su capacidad para interceptar un número creciente de misiles balísticos intercontinentales de potenciales enemigos.
