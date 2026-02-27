https://noticiaslatam.lat/20260227/tras-el-aval-en-argentina-del-acuerdo-mercosur-ue-la-duda-esta-en-europa-advierte-analista-1171835293.html

Tras el aval en Argentina del acuerdo Mercosur-UE, "la duda está en Europa", señala analista

Tras el aval en Argentina del acuerdo Mercosur-UE, "la duda está en Europa", señala analista

Sputnik Mundo

El Gobierno de Javier Milei consiguió el respaldo legislativo y se convirtió en el segundo país del bloque en sellar el entendimiento, tras la aprobación del... 27.02.2026, Sputnik Mundo

2026-02-27T00:53+0000

2026-02-27T00:53+0000

2026-02-27T00:57+0000

américa latina

julio burdman

javier milei

bruselas

unión europea (ue)

mercosur

acuerdo comercial

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/1b/1171835595_0:206:3000:1894_1920x0_80_0_0_0f1e6c99b3779948236dde592a8f1f50.jpg

El Congreso argentino aprobó el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, convirtiendo al país en el segundo del bloque sudamericano en completar su ratificación, tras el aval del Parlamento de Uruguay, logrado apenas unas horas antes. Por una abrumadora mayoría de 69 votos a favor ante apenas tres en contra, Buenos Aires terminó de rubricar el respaldo legislativo al entendimiento. El presidente Javier Milei celebró la sanción en sus redes sociales.La votación profundizó el amplio consenso que ya había obtenido la iniciativa en la Cámara de Diputados, donde el proyecto había sido aprobado por 203 votos a favor ante 42 en contra. El respaldo incluyó a amplios sectores de la oposición peronistas, que acompañaron la iniciativa pese a sus diferencias con el Gobierno, marcando el carácter de "política de Estado" de la moción.El entendimiento, firmado este año en Asunción tras 25 años de negociaciones, prevé la eliminación gradual de aranceles sobre el 91% de los bienes europeos que ingresen al Mercado Común del Sur y el 92% de los productos del bloque sudamericano que se exporten al viejo continente. Para Bruselas, el tratado implica remover cerca de 4.000 millones de euros anuales en aranceles sobre exportaciones europeas. Para el Mercosur, supone ampliar el acceso a un mercado de más de 440 millones de consumidores con reglas comerciales previsibles y de largo plazo.En el caso argentino, el impacto potencial se concentra en el complejo agroindustrial. Se prevé una mejora en las condiciones de acceso para productos como soja, carne vacuna y aviar, azúcar, cítricos y biodiésel, aunque bajo esquemas de cupos y mecanismos de salvaguarda aprobados por el Parlamento Europeo.Las cláusulas de protección permiten suspender temporalmente las preferencias si las importaciones superan en más de 5% el promedio de los últimos tres años o si los precios caen alrededor de 5%. Esos resguardos fueron impulsados por países con fuerte presión de sus agricultores, como Francia.Al mismo tiempo, el acuerdo habilita la reducción de aranceles para bienes industriales europeos, como maquinaria pesada, vehículos, productos químicos y farmacéuticos. Sectores industriales argentinos manifestaron preocupación por la mayor competencia externa. Representantes opositores advirtieron que la apertura podría afectar a pequeñas y medianas empresas manufactureras, en un contexto de caída del consumo interno y fragilidad del empleo industrial.La ratificación argentina se produce después de que el Parlamento en Bruselas analizara el texto y lo remitiera al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para un dictamen sobre su legalidad, un proceso que podría extenderse hasta por dos años.En tanto, Brasil ya avanzó con la aprobación en su Cámara de Diputados y Paraguay se prepara para debatir el tratado en sus respectivos congresos. La decisión argentina adquiere así un valor simbólico al posicionar al país como el segundo del Mercosur en completar el trámite legislativo, detrás de Uruguay.La oposición europea"Es un hito", dijo a Sputnik el analista internacional Juan Venturino. Según el experto, el bloque sudamericano podría verse beneficiado al "dar un paso para acercarse a la posibilidad de estar entre los principales jugadores regionales del tablero geopolítico"Para el especialista, el valor político del consenso parlamentario también es significativo. "Habla de una buena salud democrática en términos de políticas de Estado", afirmó, aunque aclaró que el impacto real dependerá de cómo se implementen las cláusulas y de la evolución del contexto europeo.Consultado al respecto, el politólogo Julio Burdman destacó que "es fundamental porque estamos más cerca que nunca de ver concretado algo que se piensa desde hace más de 30 años". A su juicio, el acuerdo consolida una política de Estado que atravesó Gobiernos de distinto signo.El consultor advirtió, sin embargo, que la incertidumbre principal no está en el Mercosur, sino en Bruselas. "La duda está en Europa, donde hay una fuerte oposición de países relevantes como Francia", afirmó, al subrayar que el bloque comunitario enfrenta tensiones internas y una gobernanza compleja.“Muchos sectores políticos apoyan al campo, que es el principal opositor a la firma del acuerdo”, agregó, en referencia a las resistencias agrícolas europeas. Según explicó, la falta de unanimidad en la Unión Europea contrasta con la mayor sintonía que exhiben los países sudamericanos.Dos caras de una misma monedaPor fuera de la relevancia simbólica de haber cosechado un considerable respaldo para la iniciativa, Burdman enfatizó en las amenazas que podría suponer el acuerdo para ciertos sectores locales. "Esto trae un riesgo para la industria argentina", advirtió, citando como ejemplo al sector automotriz, que podría enfrentar una competencia más intensa. A su entender, la apertura "beneficia con claridad a los sectores ligados a recursos naturales", pero plantea desafíos a la manufactura.Venturino coincidió en que el balance es ambivalente. Enumeró como beneficiarios a carne, aves, miel, frutas, soja y biodiésel, pero alertó sobre los efectos en automotriz, maquinaria, bienes de capital, calzado y textil. "Si bien hay importantes ganadores, también trajo aparejado un gran número de perjudicados", resumió.

https://noticiaslatam.lat/20260226/1171820932.html

https://noticiaslatam.lat/20260226/el-reparto-de-cuotas-de-acceso-a-la-ue-augura-una-tensa-discusion-en-el-mercosur-1171814698.html

bruselas

unión europea (ue)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

julio burdman, javier milei, bruselas, unión europea (ue), mercosur, acuerdo comercial