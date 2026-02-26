https://noticiaslatam.lat/20260226/ataque-de-lancha-de-eeuu-contra-cuba-es-especialmente-peligroso-ante-la-tension-actual-dice-experto-1171830222.html

Ataque de lancha de EEUU contra Cuba "es especialmente peligroso" ante la tensión actual, dice experto

Ataque de lancha de EEUU contra Cuba "es especialmente peligroso" ante la tensión actual, dice experto

Cuba ratificó la voluntad de proteger sus aguas territoriales, su soberanía y la estabilidad en la región, tras la incursión de una lancha rápida, con... 26.02.2026, Sputnik Mundo

De acuerdo con el Ministerio del Interior (Minint) del país caribeño, al aproximarse la unidad de superficie de las tropas guardafronteras, desde la embarcación infractora se abrió fuego contra cinco efectivos cubanos y, como consecuencia del enfrentamiento, cuatro agresores resultaron abatidos y seis lesionados.El derecho a la defensaPara Pavel Alemán, profesor e investigador de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana, llama la atención que el incidente con esta lancha rápida suceda a 30 años del derribo por las Fuerzas Armadas de Cuba de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, que penetraron sin autorización en el espacio aéreo de la isla.El experto señaló, asimismo, que algunos medios occidentales pretenden tergiversar la noticia al presentar la lancha como civil: "Esperemos que esto no conduzca a un hecho que trascienda como provocación y sea utilizado por el actual Gobierno de Estados Unidos para endurecer las ya existentes sanciones".Según las investigaciones, la lancha rápida neutralizada transportaba a 10 cubanos residentes en EEUU, la mayoría con un historial conocido de actividad delictiva y violenta, por lo que son buscados por las autoridades de la mayor de las Antillas, a partir de su implicación en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión de actos de terrorismo.¿Pretexto para una agresión?Alemán alertó sobre la posibilidad de que el Gobierno estadounidense, mediante órdenes ejecutivas, incremente el cerco contra el comercio de hidrocarburos a Cuba, esto en medio del recrudecimiento de las medidas adoptadas por la Casa Blanca contra la mayor de las Antillas, con repercusiones palpables en la economía y a la sociedad.Lo anterior cobra relevancia luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha sido autorizada para otorgar licencias a personas naturales o jurídicas encaminadas a la compra de petróleo en terceros países, incluido Venezuela.Por su parte, el profesor titular Luis René Fernández Tabío, del Centro de Investigaciones de la Economía Internacional de la Universidad de La Habana, consideró para este medio que, si bien es muy pronto para un análisis profundo del tema, el incidente le recuerda lo sucedido en las primeras décadas de la Revolución cuando "casi todos los días venían aviones a bombardear, quemar campos de caña y realizar diferentes agresiones".Además, evoca los ataques desde lanchas rápidas contra objetivos económicos de La Habana, hoteles en el balneario de Varadero, en Matanzas, y en los cayos del centro del país caribeño, acontecidos durante la década de 1990.Mencionó, asimismo, la brigada de asalto 2506, grupo mercenario derrotado durante la invasión a Playa Girón en 1961, conformado mayoritariamente por exiliados cubanos, preparado y equipado en Estados Unidos y cuyo objetivo era la incursión en la mayor de las Antillas y el establecimiento de un Gobierno interino que solicitara la ayuda de Washington. ¿Derrocamiento en cuestión de minutos?De acuerdo con el experto, las noticias difundidas dentro de EEUU exacerban las carencias, la crisis económica, la falta de combustible y las dificultades reales y "hacen creer que faltan minutos" para el derrocamiento del Gobierno de la isla."Es una situación parecida a la de los años 90 cuando en Miami muchas personas hicieron las maletas para retornar a Cuba, pues vaticinaban el fin de la Revolución, tras (...) la desaparición de la Unión Soviética. Frente a esto, lo lógico era pensar que la isla no podía durar más allá de una semana o 15 días", afirmó.En su opinión, esos grupos terroristas que incursionaron en aguas cubanas "deben haber imaginado que no iban a tener ningún obstáculo, guardacostas o fuerza que les hiciera resistencia, por el contrario, pensaron que entrarían, realizarían determinadas acciones y luego regresarían victoriosos".Para el académico lo sucedido busca agudizar la tensión existente entre los dos países, agravada luego del secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro, la suspensión del suministro de petróleo desde la nación sudamericana a la isla y la declaración de emergencia nacional, bajo el argumento de que la mayor de las Antillas constituye una amenaza a la seguridad de EEUU."El hecho de que el presidente Donald Trump no haya mencionado a Cuba como un caso rápido y próximo, en una situación como esta, también es una señal de que existen dudas respecto al supuesto fin de la Revolución Cubana", reflexionó.Continuidad histórica de atentadosFabio Fernández, doctor en Ciencias Históricas y profesor de la Universidad de La Habana, apuntó a Sputnik que este conato de infiltración que terminó con el enfrentamiento entre los tripulantes de la lancha y las tropas cubanas "se mueve en una cuerda similar a la decena de acciones que acontecieron en Cuba, sobre todo, durante las décadas de 1960 y 1970 y en los decenios posteriores".Estos actos, señaló el académico, estaban relacionados con pequeños comandos, organizaciones anticastristas del exilio que llegaban a la isla en función de realizar atentados de sabotaje, terrorismo e introducción de armas para grupos contrarrevolucionarios antigubernamentales internos, "con niveles de amparo, apoyo o, al menos, permiso de estructuras de poder estadounidense".Por tanto, "este incidente forma parte de esta lógica histórica, es especialmente peligroso en un momento como el actual, un escenario de tensión marcada entre Cuba y EEUU, donde nos preguntamos si un hecho como este puede ser usado para encontrar una causa de guerra y escalar el conflicto".El profesor refirió, igualmente, que algunos personajes como el congresista republicano por Florida, Carlos A. Giménez, solicitaron una investigación inmediata luego de los acontecimientos, y si bien "las autoridades estadounidenses han sido un poco más comedidas, puede estarse sirviendo la mesa para una agudización de la situación de conflicto actual".

