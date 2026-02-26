https://noticiaslatam.lat/20260226/cuba-no-agrede-ni-amenaza-diaz-canel-reitera-el-derecho-de-su-pais-a-la-legitima-defensa-1171813431.html

"Cuba no agrede, ni amenaza": Díaz-Canel reitera el derecho de su país a la legítima defensa

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, subrayó que el país se defenderá con firmeza ante cualquier agresión que busque perjudicar su estabilidad nacional... 26.02.2026, Sputnik Mundo

Con anterioridad, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, recalcó que "la defensa de las costas cubanas, del territorio nacional y de la seguridad nacional es un deber".El 25 de febrero, el Ministerio del Interior de Cuba informó que una lancha con matrícula estadounidense ingresó a aguas cubanas y abrió fuego. Los guardias fronterizos cubanos respondieron al ataque, dando muerte a cuatro personas a bordo de la embarcación, mientras que otras seis resultaron heridas.De acuerdo al ministerio, las 10 personas son cubanos residentes en EEUU. Los seis heridos ya fueron identificados, al igual que uno de los hombres fallecidos. Según el ente, los detenidos admitieron durante los interrogatorios preliminares su intención de infiltrarse en la isla con fines terroristas.

