https://noticiaslatam.lat/20260114/cara-a-cara-los-s-400-triumf-y-s-500-prometey-rusos-vs-mim-104-patriot-y-thaad-estadounidenses-1149999573.html
Cara a cara: los S-400 Triumf y S-500 Prometey rusos vs. MIM-104 Patriot y THAAD estadounidenses
Cara a cara: los S-400 Triumf y S-500 Prometey rusos vs. MIM-104 Patriot y THAAD estadounidenses
Tanto los rusos S-500 Prometey y S-400 Triumf como los estadounidenses MIM-104 Patriot y THAAD son sistemas de misiles antiaéreos, que están en servicio en...
multimedia
📊 infografía
🛡️ infografías militares
s-400 triumf
s-500 prometey
mim-104 patriot
thaad (sistemas antimisiles)
defensa aérea
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/106464/07/1064640723_0:86:720:491_1920x0_80_0_0_571d91bf589b6e847f9c3f53d3828727.jpg
Sputnik te ofrece ver la comparación de los sistemas de defensa aérea de Rusia con sus homólogos de Estados Unidos.
Cara a cara: los S-400 Triumf y S-500 Prometey rusos vs. MIM-104 Patriot y THAAD estadounidenses
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/106464/07/1064640723_0:18:720:558_1920x0_80_0_0_7ad67afeb8a2c859b9c1347c21dc693b.jpg
08:26 GMT 14.01.2026
© RIA Novosti . Sergei BeznosovSistema de misiles antiaéreos ruso S-400 Triumf
Tanto los rusos S-500 Prometey y S-400 Triumf como los estadounidenses MIM-104 Patriot y THAAD son sistemas de misiles antiaéreos, que están en servicio en varios países. Todas estas armas pueden detectar objetivos a cientos de kilómetros de distancia y son capaces de alcanzar blancos que se mueven con una gran velocidad.
Sputnik te ofrece ver la comparación de los sistemas de defensa aérea de Rusia con sus homólogos de Estados Unidos.
