https://noticiaslatam.lat/20260227/el-primer-presupuesto-de-mamdani-al-frente-de-la-ciudad-de-nueva-york-causa-decepcion-entre-su-base-1171753156.html

El primer presupuesto de Mamdani al frente de la ciudad de Nueva York causa decepción entre su base

El primer presupuesto de Mamdani al frente de la ciudad de Nueva York causa decepción entre su base

Sputnik Mundo

El alcalde de la ciudad de Nueva York presentó días atrás su proyecto de presupuesto para el año fiscal, que incluye un recorte de 29 millones de dólares a las... 27.02.2026, Sputnik Mundo

2026-02-27T02:02+0000

2026-02-27T02:02+0000

2026-02-27T02:02+0000

internacional

zohran mamdani

nueva york

partido demócrata (eeuu)

barack obama

eeuu

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/06/1168213996_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_676def8bb3d92d660a981a4d9020f69c.jpg

En un acto frente al ayuntamiento de Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani develó ante la prensa el contenido de su muy esperado presupuesto para el período de julio del 2026 a junio del 2027, que asciende a la cifra récord de 127.000 millones de dólares, y tiene como objetivo, según sus palabras "estabilizar una ciudad al borde del colapso".El dramático diagnóstico del demócrata, que irónicamente llegó al poder en base a una campaña basada en optimismo y prometiendo el renacer de la ciudad más importante de EEUU con un foco en la asequibilidad, tiene como principal motivo el fuerte déficit que él mismo denunció al asumir el cargo a comienzos de año, al asegurar que su antecesor, el también demócrata Eric Adams, le había dejado "un agujero" de 12.000 millones de dólares en deudas.Sin embargo, la apelación a un presente económico sombrío de las cuentas municipales también respondía a la necesidad de adelantarse a las críticas que vendrían tras conocerse el proyecto, que incluye un posible aumento de casi 10% para las personas con más ingresos, y a la vez, una serie de recortes —o incrementos muy por debajo de la inflación— en áreas que había prometido revitalizar durante su campaña, como las bibliotecas públicas y la atención a las comunidades migrantes.Si bien los cuestionamientos desde los sectores ligados al mundo de los negocios eran enteramente esperables —a fin de cuenta, habían respaldado al exgobernador Andrew Cuomo, quien terminó segundo en los comicios—, lo más sorpresivo fueron las críticas que le llovieron tras el evento desde su propia base electoral, con votantes, activistas y medios ligados a los Demócratas Socialistas —facción en la que milita Mamdani— asegurando que el presupuesto "va en contra de lo que había prometido" en su campaña triunfal del 2025.¿Promesas rotas?Para José Luis Romano, internacionalista egresado de la Universidad de la República de Uruguay (UDELAR) y experto en política estadounidense, el descontento de sus votantes forma parte de un largo historias de candidatos demócratas que acceden al poder con un discurso crítico del establishment y las élites, para luego ceder a sus deseos una vez que son Gobierno.En ese sentido, señala que "no es extraño que, en tan poco tiempo, la trayectoria de Mamdani ya comience a generar comparaciones con la figura del expresidente Obama", ya que ambos prometían grandes cambios con un mensaje de esperanza, movilizando a los votantes más jóvenes, para rápidamente traicionar a sus bases y amoldarse a la maquinaria de poder.El especialista advierte que Mamdani, cuyo meteórico ascenso fue percibido como un ejemplo de que los demócratas habían finalmente "aprendido la lección" de los errores del 2024 y a partir de ahora apostarían por candidatos menos cercanos a las elites, ya había dado señales de que le daría la espalda a su retórica antisistema incluso antes de asumir."Cuando anunció tras su victoria que dejaría como comisionada de la Policía, es decir, como jefa de dicha organización, a Jessica Tisch, designada por su antecesor Eric Adams, acusada de llevar adelante una política punitivista en la ciudad, y miembro de una de las familias más ricas de EEUU, estaba claro que sus votantes habían sido engañados", ahondó.Un baño de realidadSin embargo, otros analistas creen que simplemente Mamdani está actuando como un político tradicional, lejos de las promesas grandilocuentes de campaña y los slogans utópicos, por más poco edificante que eso pueda ser para sus jóvenes admiradores. Es el caso de Claudia Veiroj, internacionalista egresada de la Universidad de Buenos Aires, quien señala que el político demócrata está priorizando la solvencia financiera de la ciudad sobre el idealismo.La analista le dijo a Sputnik que "gobernar no es lo mismo que hacer campaña, ese es el principio más antiguo de la política, y gestionar una ciudad grande, con graves problemas de infraestructura y crimen es mucho más difícil que hacer videos en TikTok". Por lo tanto, según su visión, el cambio de prioridades que exhibe su primer presupuesto debería ser considerado "una muestra de madurez", por más que enfurezca a su base más ideologizada.

https://noticiaslatam.lat/20251119/1168629915.html

https://noticiaslatam.lat/20251006/1167218036.html

nueva york

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Rodrigo Duarte https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

Rodrigo Duarte https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Rodrigo Duarte https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

zohran mamdani, nueva york, partido demócrata (eeuu), barack obama, eeuu