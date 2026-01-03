https://noticiaslatam.lat/20260103/democratas-proyectan-hermetismo-y-falta-de-integridad-al-ocultar-informe-de-su-derrota-en-2024-dice-1170009021.html

Demócratas proyectan "hermetismo y falta de integridad" al ocultar informe de su derrota en 2024, dice analista

Elaborar este tipo documento, conocido en la jerga partidaria como "autopsia" o "post mortem", es una tradición en la política estadounidense para quien cayó derrotado en las elecciones generales, al igual que lo es su posterior difusión. Si bien, dar a conocer este informe no es obligatorio, históricamente los partidos lo han hecho sin excepción como una forma de transmitir a la ciudadanía —y especialmente a sus votantes— que han identificado los errores cometidos y que los corregirán en los siguientes comicios.Aunque en un principio la cúpula del Comité Nacional Demócrata —es, decir la dirección del partido— había anunciado que darían a conocer los resultados del informe como un "ejercicio en transparencia y autocrítica", días atrás fue reportado que no sería hecho público y que solo sería tomado como "una herramienta de uso estrictamente interno" para los dirigentes y futuros candidatos. Según reportó la prensa local, el informe había sido realizado por una firma externa tras realizar más de 300 entrevistas con dirigentes del partido, organizadores en el terreno y votantes en los 50 estados del país. El objetivo, dijo el año pasado el presidente del DNC, Ken Martin, era identificar los errores estratégicos, los desaciertos en los mensajes de campaña y las debilidades organizativas que permitieron que Donald Trump regresara a la Casa Blanca. Sin embargo, consultado sobre la decisión de retener el informe a último momento, argumentó que la divulgación del análisis sería una "distracción" y que el partido debía mirar para adelante y priorizar la unidad con miras a ganar las elecciones de medio término.Esta decisión fue recibida con decepción por parte de las bases y de los votantes demócratas, que inmediatamente inundaron los canales oficiales del partido en las redes sociales para expresar su descontento y afirmar que esperaban un diagnóstico honesto de la fallida campaña de Kamala Harris.Falta de autocrítica e integridad"Al negarse a compartir los resultados del reporte con sus propios militantes, el Partido Demócrata proyecta una imagen de hermetismo y falta de integridad que choca con las promesas de apertura y renovación que se hicieron tras la derrota del 2024", le dijo a Sputnik Samuel Losada, internacionalista egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA).Al enterrar el informe, explicó el experto, los dirigentes del partido opositor están enviando una señal de que el análisis de sus propios errores es un riesgo político que no están dispuestos a asumir frente al electorado.Según el especialista, esta falta de transparencia y autocrítica plantea dudas sobre si el partido realmente tiene la intención de implementar cambios estructurales y priorizar la opinión de los militantes. Al contrario, dijo, envía un mensaje que buscan pasar página sin hacer enojar a donantes y figuras de peso que fueron claves en elegir a la entonces vicepresidenta Kamala Harris, como el expresidente Barack Obama o el matrimonio Clinton.Un patrón de ocultamientosPor su parte, el internacionalista José Ignacio Apoi, egresado de la Universidad de la República Oriental del Uruguay (UDELAR), dijo a este medio que el bloqueo de la "autopsia" de los comicios del 2024 no es un evento aislado, sino que se alinea con una tendencia de falta de transparencia que ha erosionado la credibilidad del Partido Demócrata en los últimos años. El ejemplo más evidente, señaló, fue el manejo del declive cognitivo y físico de Biden durante su presidencia. Durante meses, tanto el entorno de la Casa Blanca como las figuras prominentes del partido negaron o minimizaron las señales evidentes de fatiga y confusión del mandatario en actos públicos, calificando cualquier cuestionamiento como "desinformación", hasta que el desastroso debate presidencial de junio de 2024 contra Donald Trump hizo que la verdad fuera imposible de ocultar y el mandatario debió abandonar su campaña."Este ocultamiento inicial no solo engañó a los votantes, sino que también privó al partido de un proceso de primarias competitivo que podría haber fortalecido a un sucesor. La insistencia en mantener la candidatura de Biden hasta el último momento reflejó una cultura de partido donde la lealtad al líder primaba sobre el análisis objetivo de la viabilidad electoral. Al igual que con el informe de 2024, la cúpula demócrata optó por el silencio y la defensa cerrada en lugar de la honestidad necesaria para ajustar el rumbo a tiempo", dijo Apoi. Harris, por su parte, también ha sido criticada por una notable falta de autocrítica en la promoción de sus memorias sobre su fallida campaña, precisó. En su libro, titulado "107 días", la exvice atribuye sus malos resultados —perdió en los siete "estados bisagra" y Trump ganó tanto el Colegio Electoral y el voto popular— a factores externos, como la presunta misoginia y racismo del electorado de EEUU, eludiendo su propia responsabilidad en la gestión de temas críticos como la inflación, la crisis fronteriza o el envío de miles de millones a Ucrania a Israel cuando casi el 10% de la población requiere de cupones alimenticios para comer.Esta resistencia a la autocrítica sugiere que las lecciones de las últimas derrotas no han sido asimiladas, prefiriendo mantener una fachada de cohesión antes que afrontar las fracturas internas, admitir errores estratégicos y de políticas públicas, y renovar el partido escuchando a sus votantes, concluyó.

