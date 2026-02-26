Parlamento uruguayo aprueba acuerdo comercial Mercosur-UE | Video

https://noticiaslatam.lat/20260226/parlamento-uruguayo-aprueba-acuerdo-comercial-mercosur-ue-1171815524.html

26.02.2026

Un total de 91 legisladores votaron a favor y dos en contra."Esperamos que esta votación sea correctamente leída en Europa", declaró a la prensa el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, luego de la votación.En Brasil, el proceso parlamentario ha sido iniciado esta semana. En Argentina, el acuerdo ya ha sido aprobado en la Cámara de Diputados y hoy podría ser ratificado por el Senado. En cuanto a Paraguay, este país tiene estimado completar el proceso a principios de marzo.El Tratado de Libre Comercio entre la UE y el Mercosur (Mercado Común del Sur), firmado el 17 de enero en Asunción tras más de 25 años de negociaciones, solo entrará en vigor una vez que sea aprobado por todos los Parlamentos del bloque sudamericano, integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.Bolivia todavía no ha ratificado su ingreso al bloque, por lo cual el acuerdo no será debatido en su parlamento.En virtud del convenio, la UE eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur, por un valor de unos 61.000 millones de dólares. Con su concreción, se creará una zona de libre comercio de 750 millones de habitantes, que representa el 17% del comercio mundial.

