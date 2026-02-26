Parlamento uruguayo aprueba acuerdo comercial Mercosur-UE | Video
16:25 GMT 26.02.2026 (actualizado: 17:15 GMT 26.02.2026)
© Flickr / Leandro Neumann Ciuffo
Síguenos en
La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que el 25 de febrero había sido votado por el Senado. De este modo, dicho Estado se convirtió en el primer país del bloque sudamericano en ratificarlo.
"El Parlamento de Uruguay se convirtió en el primer Parlamento del Mercosur en aprobar el acuerdo Mercosur-Unión Europea", consignó la Cancillería uruguaya en la red social X.
Un total de 91 legisladores votaron a favor y dos en contra.
"Esperamos que esta votación sea correctamente leída en Europa", declaró a la prensa el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, luego de la votación.
❗️ Parlamento uruguayo aprueba acuerdo comercial Mercosur-UE— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) February 26, 2026
La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó hoy el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que la víspera había sido votado por el Senado, y se convirtió en el primer país del bloque sudamericano en… pic.twitter.com/OqEYIlQjz9
En Brasil, el proceso parlamentario ha sido iniciado esta semana. En Argentina, el acuerdo ya ha sido aprobado en la Cámara de Diputados y hoy podría ser ratificado por el Senado. En cuanto a Paraguay, este país tiene estimado completar el proceso a principios de marzo.
El Tratado de Libre Comercio entre la UE y el Mercosur (Mercado Común del Sur), firmado el 17 de enero en Asunción tras más de 25 años de negociaciones, solo entrará en vigor una vez que sea aprobado por todos los Parlamentos del bloque sudamericano, integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Bolivia todavía no ha ratificado su ingreso al bloque, por lo cual el acuerdo no será debatido en su parlamento.
En virtud del convenio, la UE eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur, por un valor de unos 61.000 millones de dólares. Con su concreción, se creará una zona de libre comercio de 750 millones de habitantes, que representa el 17% del comercio mundial.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.