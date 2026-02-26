Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260226/parlamento-uruguayo-aprueba-acuerdo-comercial-mercosur-ue-1171815524.html
Parlamento uruguayo aprueba acuerdo comercial Mercosur-UE | Video
Parlamento uruguayo aprueba acuerdo comercial Mercosur-UE | Video
Sputnik Mundo
La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que el 25 de febrero había sido votado por el Senado. De... 26.02.2026, Sputnik Mundo
2026-02-26T16:25+0000
2026-02-26T17:15+0000
américa latina
mercosur
uruguay
el acuerdo entre la ue y el mercosur
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/105428/61/1054286175_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_1a7d83ada8472f58960370c13abadc30.jpg
Un total de 91 legisladores votaron a favor y dos en contra."Esperamos que esta votación sea correctamente leída en Europa", declaró a la prensa el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, luego de la votación.En Brasil, el proceso parlamentario ha sido iniciado esta semana. En Argentina, el acuerdo ya ha sido aprobado en la Cámara de Diputados y hoy podría ser ratificado por el Senado. En cuanto a Paraguay, este país tiene estimado completar el proceso a principios de marzo.El Tratado de Libre Comercio entre la UE y el Mercosur (Mercado Común del Sur), firmado el 17 de enero en Asunción tras más de 25 años de negociaciones, solo entrará en vigor una vez que sea aprobado por todos los Parlamentos del bloque sudamericano, integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.Bolivia todavía no ha ratificado su ingreso al bloque, por lo cual el acuerdo no será debatido en su parlamento.En virtud del convenio, la UE eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur, por un valor de unos 61.000 millones de dólares. Con su concreción, se creará una zona de libre comercio de 750 millones de habitantes, que representa el 17% del comercio mundial.
https://noticiaslatam.lat/20260123/cuales-son-los-caminos-del-mercosur-para-presionar-a-la-union-europea-tras-un-nuevo-freno-1170642663.html
uruguay
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/105428/61/1054286175_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_b4ac0788fb040777726a0d969555e088.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mercosur, uruguay, el acuerdo entre la ue y el mercosur
mercosur, uruguay, el acuerdo entre la ue y el mercosur

Parlamento uruguayo aprueba acuerdo comercial Mercosur-UE | Video

16:25 GMT 26.02.2026 (actualizado: 17:15 GMT 26.02.2026)
© Flickr / Leandro Neumann CiuffoPalacio Legislativo - frontis
Palacio Legislativo - frontis - Sputnik Mundo, 1920, 26.02.2026
© Flickr / Leandro Neumann Ciuffo
Síguenos en
La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que el 25 de febrero había sido votado por el Senado. De este modo, dicho Estado se convirtió en el primer país del bloque sudamericano en ratificarlo.
"El Parlamento de Uruguay se convirtió en el primer Parlamento del Mercosur en aprobar el acuerdo Mercosur-Unión Europea", consignó la Cancillería uruguaya en la red social X.
Un total de 91 legisladores votaron a favor y dos en contra.
"Esperamos que esta votación sea correctamente leída en Europa", declaró a la prensa el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, luego de la votación.
En Brasil, el proceso parlamentario ha sido iniciado esta semana. En Argentina, el acuerdo ya ha sido aprobado en la Cámara de Diputados y hoy podría ser ratificado por el Senado. En cuanto a Paraguay, este país tiene estimado completar el proceso a principios de marzo.
Mercosur debería reanalizar exigencias introducidas por la UE a días de la firma de acuerdo, afirma experto - Sputnik Mundo, 1920, 23.01.2026
América Latina
¿Cuáles son los caminos del Mercosur para presionar a la Unión Europea tras un nuevo freno?
23 de enero, 01:00 GMT
El Tratado de Libre Comercio entre la UE y el Mercosur (Mercado Común del Sur), firmado el 17 de enero en Asunción tras más de 25 años de negociaciones, solo entrará en vigor una vez que sea aprobado por todos los Parlamentos del bloque sudamericano, integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Bolivia todavía no ha ratificado su ingreso al bloque, por lo cual el acuerdo no será debatido en su parlamento.
En virtud del convenio, la UE eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur, por un valor de unos 61.000 millones de dólares. Con su concreción, se creará una zona de libre comercio de 750 millones de habitantes, que representa el 17% del comercio mundial.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала