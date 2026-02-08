https://noticiaslatam.lat/20260208/cuantos-casos-de-sarampion-en-mexico-se-han-reportado-durante-el-ultimo-ano-1171168755.html

¿Cuántos casos de sarampión en México se han reportado durante el último año?

¿Cuántos casos de sarampión en México se han reportado durante el último año?

08.02.2026

De acuerdo con un recuento realizado por el diario local El Economista, mismo que retoma datos del Gobierno mexicano, en el último año, se han confirmado 8.459 personas con esta enfermedad."A un año del primer caso, las autoridades sanitarias de México han detectado que el grupo de edad más afectado es de 1 a 4 años (1.269 casos), seguido del grupo de 5 a 9 años (1.018 casos) y el de 25 a 29 años (932 casos)", destacó.Asimismo, señaló que las entidades con más pacientes con sarampión son:El nuevo brote de este padecimiento llama la atención porque en el país latinoamericano no se había reportado ningún paciente con esta enfermedad entre 2021 y 2023."Para el año 2024, la Secretaría de Salud identificó siete casos de sarampión, pero todos clasificados como importados de personas procedentes de Londres y Turquía. Fue en 2025, en la Semana Epidemiológica (SE) número cinco, cuando se notificó un caso importado procedente de Estados Unidos", refirió el medio.Hasta el momento, México cuenta con 23 millones de dosis disponibles contra esta enfermedad, de acuerdo con el titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich.El funcionario precisó que el objetivo es incrementar la cobertura de vacunación en contra del virus al 95% y, con ello, acabar con la transmisión antes de abril para que México mantenga su estatus de país libre de sarampión.

