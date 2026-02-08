Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260208/cuantos-casos-de-sarampion-en-mexico-se-han-reportado-durante-el-ultimo-ano-1171168755.html
¿Cuántos casos de sarampión en México se han reportado durante el último año?
¿Cuántos casos de sarampión en México se han reportado durante el último año?
Sputnik Mundo
El brote de sarampión en México ha encendido alarmas entre la población y las autoridades locales, mismas que han desplegado una intensa campaña de vacunación... 08.02.2026, Sputnik Mundo
2026-02-08T10:28+0000
2026-02-08T10:28+0000
américa latina
méxico
sociedad
💗 salud
jalisco
chihuahua
sarampión
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/07/1171168186_188:532:2884:2048_1920x0_80_0_0_4acb0a433fda6264e6e1a3d47ec63627.jpg
De acuerdo con un recuento realizado por el diario local El Economista, mismo que retoma datos del Gobierno mexicano, en el último año, se han confirmado 8.459 personas con esta enfermedad."A un año del primer caso, las autoridades sanitarias de México han detectado que el grupo de edad más afectado es de 1 a 4 años (1.269 casos), seguido del grupo de 5 a 9 años (1.018 casos) y el de 25 a 29 años (932 casos)", destacó.Asimismo, señaló que las entidades con más pacientes con sarampión son:El nuevo brote de este padecimiento llama la atención porque en el país latinoamericano no se había reportado ningún paciente con esta enfermedad entre 2021 y 2023."Para el año 2024, la Secretaría de Salud identificó siete casos de sarampión, pero todos clasificados como importados de personas procedentes de Londres y Turquía. Fue en 2025, en la Semana Epidemiológica (SE) número cinco, cuando se notificó un caso importado procedente de Estados Unidos", refirió el medio.Hasta el momento, México cuenta con 23 millones de dosis disponibles contra esta enfermedad, de acuerdo con el titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich.El funcionario precisó que el objetivo es incrementar la cobertura de vacunación en contra del virus al 95% y, con ello, acabar con la transmisión antes de abril para que México mantenga su estatus de país libre de sarampión.
https://noticiaslatam.lat/20260204/1171049769.html
méxico
jalisco
chihuahua
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/07/1171168186_694:546:2696:2048_1920x0_80_0_0_8e3fadd84083fae6182907eae5b71736.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
méxico, sociedad, 💗 salud, jalisco, chihuahua, sarampión
méxico, sociedad, 💗 salud, jalisco, chihuahua, sarampión

¿Cuántos casos de sarampión en México se han reportado durante el último año?

10:28 GMT 08.02.2026
© AP Photo / Eduardo VerdugoLa vacunación es esencial para frenar los contagios de sarampión en México y el mundo.
La vacunación es esencial para frenar los contagios de sarampión en México y el mundo. - Sputnik Mundo, 1920, 08.02.2026
© AP Photo / Eduardo Verdugo
Síguenos en
El brote de sarampión en México ha encendido alarmas entre la población y las autoridades locales, mismas que han desplegado una intensa campaña de vacunación en gran parte del país.
De acuerdo con un recuento realizado por el diario local El Economista, mismo que retoma datos del Gobierno mexicano, en el último año, se han confirmado 8.459 personas con esta enfermedad.
"A un año del primer caso, las autoridades sanitarias de México han detectado que el grupo de edad más afectado es de 1 a 4 años (1.269 casos), seguido del grupo de 5 a 9 años (1.018 casos) y el de 25 a 29 años (932 casos)", destacó.
Asimismo, señaló que las entidades con más pacientes con sarampión son:
Chihuahua (4.502)
Jalisco (1.848)
Chiapas (479)
Michoacán (286)
Guerrero (270)
Sinaloa (205)
Ciudad de México (158)
Sonora (133)
La OPS emite nueva alerta epidemiológica sobre el sarampión en América - Sputnik Mundo, 1920, 04.02.2026
La OPS emite nueva alerta epidemiológica sobre el sarampión en América
4 de febrero, 22:21 GMT
El nuevo brote de este padecimiento llama la atención porque en el país latinoamericano no se había reportado ningún paciente con esta enfermedad entre 2021 y 2023.
"Para el año 2024, la Secretaría de Salud identificó siete casos de sarampión, pero todos clasificados como importados de personas procedentes de Londres y Turquía. Fue en 2025, en la Semana Epidemiológica (SE) número cinco, cuando se notificó un caso importado procedente de Estados Unidos", refirió el medio.
Hasta el momento, México cuenta con 23 millones de dosis disponibles contra esta enfermedad, de acuerdo con el titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich.
El funcionario precisó que el objetivo es incrementar la cobertura de vacunación en contra del virus al 95% y, con ello, acabar con la transmisión antes de abril para que México mantenga su estatus de país libre de sarampión.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала