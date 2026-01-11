https://noticiaslatam.lat/20260111/las-muertes-de-motociclistas-en-accidentes-viales-se-duplicaron-en-mexico-de-2018-y-2023--1170240610.html
Las muertes de motociclistas en accidentes viales se duplicaron en México de 2018 y 2023
Las muertes de motociclistas en accidentes viales se duplicaron en México de 2018 y 2023
Las muertes de usuarios de motocicletas por accidentes viales registraron un incremento alarmante: de 2018 a 2023 pasaron de 1.890 a 2.878
Al desagregar los datos por año y edad, el documento evidencia que, en 2023, más de la mitad (1.609) de los decesos de usuarios de este tipo de vehículo motorizado tenían entre 20 y 39 años, pero también se registraron 19 niños, incluidos recién nacidos y de hasta nueve años de edad. Además, fueron consignados 558 fallecimientos de personas de 40 a 59 años, 527 de entre 10 y 19, y 159 de 60 años o más. Por estado, la Ciudad de México encabeza la lista con 317 muertes, le sigue Tabasco con 271, Chiapas con 231, Jalisco con 227, Yucatán con 222, Veracruz con 119 y Zacatecas con 100. El informe también revela que los egresos hospitalarios por esta causa casi se duplicaron en el período referido, al pasar de 11.267 altas en 2018 a 21.557 en 2023.El documento destaca que la motocicleta se ha convertido en una herramienta de trabajo, así como en medio de desplazamiento y sustento familiar para miles de personas. Sin embargo, esta circunstancia no ha sido acompañada de un aumento de la infraestructura vial, fiscalización efectiva, cumplimiento normativo, acceso a cascos certificados ni condiciones dignas de movilidad.
méxico
ciudad de méxico (cdmx)
Las muertes de usuarios de motocicletas por accidentes viales registraron un incremento alarmante: de 2018 a 2023 pasaron de 1.890 a 2.878, lo que significa un aumento de 52,3%, de acuerdo con el Informe de Salud Pública sobre la Situación de la Seguridad Vial que corresponde a dicho período.
Al desagregar los datos por año y edad, el documento evidencia que, en 2023, más de la mitad (1.609) de los decesos de usuarios de este tipo de vehículo motorizado tenían entre 20 y 39 años, pero también se registraron 19 niños, incluidos recién nacidos y de hasta nueve años de edad.
Además, fueron consignados 558 fallecimientos de personas de 40 a 59 años, 527 de entre 10 y 19, y 159 de 60 años o más.
Por estado, la Ciudad de México encabeza la lista con 317 muertes, le sigue Tabasco con 271, Chiapas con 231, Jalisco con 227, Yucatán con 222, Veracruz con 119 y Zacatecas con 100.
El informe también revela que los egresos hospitalarios por esta causa casi se duplicaron en el período referido, al pasar de 11.267 altas en 2018 a 21.557 en 2023.
El documento destaca que la motocicleta se ha convertido en una herramienta de trabajo
, así como en medio de desplazamiento y sustento familiar para miles de personas. Sin embargo, esta circunstancia no ha sido acompañada de un aumento de la infraestructura vial
, fiscalización efectiva, cumplimiento normativo, acceso a cascos certificados ni condiciones dignas de movilidad.
Al respecto, el subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López Elizalde, declaró que "la evidencia es clara, no son solo las personas quienes fallan, el sistema tiene la responsabilidad de protegerlas".
