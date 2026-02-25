Kiev se queda sin una localidad y pierde hasta 1.345 militares en una jornada de combates
© AP Photo / Iryna RybakovaSoldados ucranianos
© AP Photo / Iryna Rybakova
Síguenos en
Las FFAA rusas liberaron la localidad de Gráfskoye, en la región de Járkov, en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 1.345 militares en un día de combates.
De acuerdo con la entidad castrense, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió hasta 390 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 190 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 140 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 355 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 220 militares.
"Las FFAA rusas asestaron golpes contra instalaciones del complejo energético y de combustible utilizadas por las FFAA de Ucrania, lugares de almacenamiento de drones, así como contra puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 147 zonas", señalan desde el organismo castrense.
Las tropas de Rusia alcanzaron un obús M777, un vehículo blindado HMMWV, todos ellos de fabricación estadounidense, así como un vehículo blindado Defender británico y una estación radar RADA RPS-42 israelí.
La defensa antiaérea rusa derribó 115 aeronaves no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 670 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 117.299 drones, 651 sistemas de misiles antiaéreos, 27.873 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.674 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 33.474 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 55.252 vehículos militares especiales.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.