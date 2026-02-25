https://noticiaslatam.lat/20260225/kiev-se-queda-sin-una-localidad-y-pierde-hasta-1345-militares-en-una-jornada-de-combates-1171772160.html

Kiev se queda sin una localidad y pierde hasta 1.345 militares en una jornada de combates

Kiev se queda sin una localidad y pierde hasta 1.345 militares en una jornada de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA rusas liberaron la localidad de Gráfskoye, en la región de Járkov, en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio... 25.02.2026, Sputnik Mundo

2026-02-25T12:40+0000

2026-02-25T12:40+0000

2026-02-25T12:40+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

rusia

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/19/1171771561_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_3655b813234a6f3e08b52c32edaf8d74.jpg

De acuerdo con la entidad castrense, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió hasta 390 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 190 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 140 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 355 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 220 militares.Las tropas de Rusia alcanzaron un obús M777, un vehículo blindado HMMWV, todos ellos de fabricación estadounidense, así como un vehículo blindado Defender británico y una estación radar RADA RPS-42 israelí.La defensa antiaérea rusa derribó 115 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

https://noticiaslatam.lat/20260224/el-conflicto-en-ucrania-del-maidan-a-la-operacion-militar-especial-1171741958.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa