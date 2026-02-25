https://noticiaslatam.lat/20260225/con-la-caida-del-mencho-se-cumple-la-demanda-de-eeuu-con-un-costo-exorbitante-para-mexico-dice-1171751352.html

Con la caída del 'Mencho' se cumple la demanda de EEUU con "un costo exorbitante" para México, dice experto

La caída de Nemesio Oseguera, 'El Mencho', quien fuera líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), podría no solo reconfigurar el mapa del narcotráfico... 25.02.2026, Sputnik Mundo

Más de 60 muertos —entre ellos 25 elementos militares—, bloqueos carreteros y decenas de autos y camiones quemados en al menos 20 entidades de México fue el saldo que dejó la captura y muerte de que era considerado el último gran capo mexicano. Aunque el Gobierno federal ha informado que la tranquilidad volvió al país, analistas advierten que ante la falta de liderazgo, el CJNG tendrá una suerte de reacomodo que podría derivar en una escalada de violencia en el corto plazo. ¿Qué consecuencias traería lo anterior frente a las amenazas desde Washington de emprender operaciones terrestres contra los cárteles?El costo para México En entrevista para Sputnik, el consultor y analista en temas de seguridad pública, David Saucedo, señaló que desde el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador había una presión constante por parte de Estados Unidos para detener a Nemesio Oseguera, El Mencho; sin embargo, las autoridades mexicanas se mantuvieron al margen debido a las posibles reacciones violentas que la caída del capo pudiera desatar. "Ahora, en el sexenio de Claudia Sheinbaum, nuevamente el Gobierno de los Estados Unidos volvió a la carga y volvió a pedir que, con base a la información de inteligencia que proporciona al Gobierno federal (de México), se desplegaran tropas para capturar al Mencho. Tal parece que, en esta ocasión, Claudia Sheinbaum llegó a una negociación con Donald Trump", abundó. En ese sentido, el analista apuntó que hay otras acciones que ha llevado a cabo el Gobierno mexicano que dejan entrever el posible pacto entre ambos mandatarios. Saucedo ponderó que mientras el Gobierno mexicano siga cumpliendo con lo solicitado por Washington, no se enviarán tropas al país latinoamericano, una preocupación constante que se incrementó desde las acciones realizadas en Venezuela. Con él coincide Ignacio Martínez Cortés, maestro en Relaciones Internacionales y coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN), un think tank de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien previó que el Gobierno de México siga cumpliendo con las solicitudes de su vecino del norte. Martínez Cortés señaló que a pesar de que cayó la cabeza principal del CJNG, el crimen organizado funciona como "una Hidra; se cortas una cabeza y le salen tres". Se aproxima, dijo, una reconfiguración del grupo criminal que podría desatar más violencia en el corto plazo; sin embargo, apuntó, es necesario que se den acciones por parte de las entidades financieras como la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria de Valores para investigar y congelar cuentas ligadas al grupo criminal: "Este sería el siguiente paso". Una política de EEUU reflejada en México Para Irwing Rico, doctor en Ciencias Políticas y docente de la UNAM, acciones como la caída de un capo de la talla de Nemesio Oseguera van de la mano con una política de seguridad e interés nacional que impulsa Estados Unidos, reflejada en México y el resto de la región. En el caso de la presión que EEUU ha ejercido sobre México en materia de seguridad argumentando que el trasiego de droga desde el país latinoamericano ha causado un consumo problemático en la población estadounidense, Rico Becerra apuntó que es en el país latinoamericano en donde se paga con vidas estas exigencias y políticas de Washington. Tras la captura del Mencho, Trump aseguró que "México debe aumentar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas". En tanto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en entrevista con Fox News que "los cárteles mexicanos de la droga saben que no deben tocar a un sólo estadounidense o pagarán graves consecuencias por ello bajo el mandato del presidente". Al respecto, el experto mexicano indicó que "el no estar contento o el no estar satisfecho es parte de la estrategia [de Trump] (...). Es una forma de demostrar que Estados Unidos no está contento con la lucha contra el narcotráfico del Estado mexicano y no es como que en algún momento vayan a estar plenamente satisfechos, sino que esta insatisfacción es parte de una estrategia para también aplicar presión y de esa manera pues conseguir lo que quieren de cara a la relación bilateral".

