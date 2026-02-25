Con la caída del 'Mencho' se cumple la demanda de EEUU con "un costo exorbitante" para México, dice experto

Más de 60 muertos —entre ellos 25 elementos militares—, bloqueos carreteros y decenas de autos y camiones quemados en al menos 20 entidades de México fue el saldo que dejó la captura y muerte de que era considerado el último gran capo mexicano. Aunque el Gobierno federal ha informado que la tranquilidad volvió al país, analistas advierten que ante la falta de liderazgo, el CJNG tendrá una suerte de reacomodo que podría derivar en una escalada de violencia en el corto plazo. ¿Qué consecuencias traería lo anterior frente a las amenazas desde Washington de emprender operaciones terrestres contra los cárteles?El costo para México En entrevista para Sputnik, el consultor y analista en temas de seguridad pública, David Saucedo, señaló que desde el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador había una presión constante por parte de Estados Unidos para detener a Nemesio Oseguera, El Mencho; sin embargo, las autoridades mexicanas se mantuvieron al margen debido a las posibles reacciones violentas que la caída del capo pudiera desatar. "Ahora, en el sexenio de Claudia Sheinbaum, nuevamente el Gobierno de los Estados Unidos volvió a la carga y volvió a pedir que, con base a la información de inteligencia que proporciona al Gobierno federal (de México), se desplegaran tropas para capturar al Mencho. Tal parece que, en esta ocasión, Claudia Sheinbaum llegó a una negociación con Donald Trump", abundó. En ese sentido, el analista apuntó que hay otras acciones que ha llevado a cabo el Gobierno mexicano que dejan entrever el posible pacto entre ambos mandatarios. Saucedo ponderó que mientras el Gobierno mexicano siga cumpliendo con lo solicitado por Washington, no se enviarán tropas al país latinoamericano, una preocupación constante que se incrementó desde las acciones realizadas en Venezuela. Con él coincide Ignacio Martínez Cortés, maestro en Relaciones Internacionales y coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN), un think tank de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien previó que el Gobierno de México siga cumpliendo con las solicitudes de su vecino del norte. Martínez Cortés señaló que a pesar de que cayó la cabeza principal del CJNG, el crimen organizado funciona como "una Hidra; se cortas una cabeza y le salen tres". Se aproxima, dijo, una reconfiguración del grupo criminal que podría desatar más violencia en el corto plazo; sin embargo, apuntó, es necesario que se den acciones por parte de las entidades financieras como la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria de Valores para investigar y congelar cuentas ligadas al grupo criminal: "Este sería el siguiente paso". Una política de EEUU reflejada en México Para Irwing Rico, doctor en Ciencias Políticas y docente de la UNAM, acciones como la caída de un capo de la talla de Nemesio Oseguera van de la mano con una política de seguridad e interés nacional que impulsa Estados Unidos, reflejada en México y el resto de la región. En el caso de la presión que EEUU ha ejercido sobre México en materia de seguridad argumentando que el trasiego de droga desde el país latinoamericano ha causado un consumo problemático en la población estadounidense, Rico Becerra apuntó que es en el país latinoamericano en donde se paga con vidas estas exigencias y políticas de Washington. Tras la captura del Mencho, Trump aseguró que "México debe aumentar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas". En tanto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en entrevista con Fox News que "los cárteles mexicanos de la droga saben que no deben tocar a un sólo estadounidense o pagarán graves consecuencias por ello bajo el mandato del presidente". Al respecto, el experto mexicano indicó que "el no estar contento o el no estar satisfecho es parte de la estrategia [de Trump] (...). Es una forma de demostrar que Estados Unidos no está contento con la lucha contra el narcotráfico del Estado mexicano y no es como que en algún momento vayan a estar plenamente satisfechos, sino que esta insatisfacción es parte de una estrategia para también aplicar presión y de esa manera pues conseguir lo que quieren de cara a la relación bilateral".
Aunque el Gobierno federal ha informado que la tranquilidad volvió al país, analistas advierten que ante la falta de liderazgo, el CJNG tendrá una suerte de reacomodo que podría derivar en una escalada de violencia en el corto plazo. ¿Qué consecuencias traería lo anterior frente a las amenazas desde Washington de emprender operaciones terrestres contra los cárteles?
El costo para México
En entrevista para Sputnik, el consultor y analista en temas de seguridad pública, David Saucedo, señaló que desde el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador había una presión constante por parte de Estados Unidos para detener a Nemesio Oseguera, El Mencho; sin embargo, las autoridades mexicanas se mantuvieron al margen debido a las posiblesreacciones violentas que la caída del capo pudiera desatar.
"Ahora, en el sexenio de Claudia Sheinbaum, nuevamente el Gobierno de los Estados Unidos volvió a la carga y volvió a pedir que, con base a la información de inteligencia que proporciona al Gobierno federal (de México), se desplegaran tropas para capturar al Mencho. Tal parece que, en esta ocasión, Claudia Sheinbaum llegó a una negociación con Donald Trump", abundó.
En ese sentido, el analista apuntó que hay otras acciones que ha llevado a cabo el Gobierno mexicano que dejan entrever el posible pacto entre ambos mandatarios.
"[Tal parece que] la presidenta pactó con Trump que no habría envío de tropas a cambio de que el Gobierno de México le cortara el suministro de petróleo a Cuba, a cambio de que hubiera un tercer paquete de envío de narcos de México hacia Estados Unidos, que habían sido solicitados en extradición, pero que no se había habían enviado, a cambio de la captura del Mencho[...] La presidenta Sheinbaum ha ido cumpliendo cada una de estas solicitudes", indicó.
Saucedo ponderó que mientras el Gobierno mexicano siga cumpliendo con lo solicitado por Washington, no se enviarán tropas al país latinoamericano, una preocupación constante que se incrementó desde las acciones realizadas en Venezuela.
"Sin embargo, el costo es muy alto. Si la muerte del Mencho provocó esta reacción que vimos en 20 estados, seguramente el cártel lanzará una embestida en algún momento contra el Gobierno federal por esta afrenta. Entonces, sí se cumplió lo que pidió Trump, pero a un costo exorbitante", dijo.
Con él coincide Ignacio Martínez Cortés, maestro en Relaciones Internacionales y coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN), un think tank de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien previó que el Gobierno de México siga cumpliendo con las solicitudes de su vecino del norte.
"No es nada descabellado decir que hubo una coordinación entre altos mandos precisamente para poder realizar esta acción que vivimos el domingo (23 de febrero, la captura del Mencho). Mucho va a depender de cómo impere el Gobierno mexicano sobre el de Estados Unidos en el sentido de que lo Washington ha exigido en torno a cuatro o cinco grandes peticiones", señaló. "Esta caída del líder del Cártel Jalisco demuestra que el Gobierno mexicano, ante tales y exigencias, ha dado resultados".
Martínez Cortés señaló que a pesar de que cayó la cabeza principal del CJNG, el crimen organizado funciona como "una Hidra; se cortas una cabeza y le salen tres". Se aproxima, dijo, una reconfiguración del grupo criminal que podría desatar más violencia en el corto plazo; sin embargo, apuntó, es necesario que se den acciones por parte de las entidades financieras como la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria de Valores para investigar y congelar cuentas ligadas al grupo criminal: "Este sería el siguiente paso".
Para Irwing Rico, doctor en Ciencias Políticas y docente de la UNAM, acciones como la caída de un capo de la talla de Nemesio Oseguera van de la mano con una política de seguridad e interés nacional que impulsa Estados Unidos, reflejada en México y el resto de la región.
"Creo que lo que estamos viviendo es justamente la instrumentalización de un proyecto desde el interés nacional que justamente lo que busca es asegurar todo un espacio vital (...). Al final esto tiene que ver con reconocer a los grupos delictivos como amenazas; entonces, a mí me parece que lo que estamos viendo es una serie de geoestrategias que están planteando, digamos, este empuje, estas formas muy agresivas de intervención de múltiples formas en los territorios", explicó.
En el caso de la presión que EEUU ha ejercido sobre México en materia de seguridad argumentando que el trasiego de droga desde el país latinoamericano ha causado un consumo problemático en la población estadounidense, Rico Becerra apuntó que es en el país latinoamericano en donde se paga con vidas estas exigencias y políticas de Washington.
"Me parece que parte de la dependencia, vamos a llamarle, histórica que México ha tenido con Estados Unidos, tiene que ver con eso, con cómo al final del día nuestras vidas siguen viendo como dispensables frente a sus intereses estratégicos", subrayó.
Al respecto, el experto mexicano indicó que "el no estar contento o el no estar satisfecho es parte de la estrategia [de Trump] (...). Es una forma de demostrar que Estados Unidos no está contento con la lucha contra el narcotráfico del Estado mexicano y no es como que en algún momento vayan a estar plenamente satisfechos, sino que esta insatisfacción es parte de una estrategia para también aplicar presión y de esa manera pues conseguir lo que quieren de cara a la relación bilateral".
Rico Becerra agregó que a pesar de que las dinámicas geopolíticas parecieran muy amplias, todas esas cuestiones "en realidad se ejercen o se despliegan tan localmente como lo que pudimos ver el domingo: carreteras cerradas, situaciones de desorden, de desorganización, interrupciones logísticas importantes. Esto también es consecuencia de todas esas lógicas estratégicas que se van dando en múltiples escalas".
