https://noticiaslatam.lat/20260224/rusia-libera-una-localidad-y-derriba-380-drones-en-una-jornada-de-combates-1171730762.html

Rusia libera una localidad y derriba 380 drones en una jornada de combates

Rusia libera una localidad y derriba 380 drones en una jornada de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA rusas liberaron la localidad de Rizdvianka, en la región de Zaporozhie, en una jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio... 24.02.2026, Sputnik Mundo

2026-02-24T12:42+0000

2026-02-24T12:42+0000

2026-02-24T12:42+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

rusia

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/18/1171730371_0:75:3374:1973_1920x0_80_0_0_b0277582b50c944d5441a76ee2fcbead.jpg

De acuerdo con la entidad castrense, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió hasta 335 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 170 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 115 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 170 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 70 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte hasta 215 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó seis bombas con kits de guiado y planeo, seis proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple, al mismo tiempo que derribó 380 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

https://noticiaslatam.lat/20250919/raices-de-la-operacion-especial-militar-rusa-la-historia-del-conflicto-ucraniano-1166648564.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa