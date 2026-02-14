https://noticiaslatam.lat/20260214/rusia-ve-criticamente-tenso-el-cierre-de-periodo-de-calefaccion-en-europa-1171396850.html

Rusia ve "críticamente tenso" el cierre de periodo de calefacción en Europa

Rusia ve "críticamente tenso" el cierre de periodo de calefacción en Europa

La finalización de la temporada invernal de calefacción en Europa será complicada, ya que la situación actual en el mercado europeo es críticamente tensa... 14.02.2026, Sputnik Mundo

Asimismo, opinó que a Europa le resultará también "muy difícil" garantizar la inyección de gas en sus almacenes subterráneos durante el verano.Según el comunicado de Gazprom, que cita los datos de la Asociación de Operadores Europeos de Infraestructuras de Gas (Gas Infrastructure Europe, GIE), las reservas de gas en los depósitos subterráneos alemanes se sitúan el 12 de febrero por debajo del 25%, el nivel más bajo registrado en esta época del año.La nota indica que los depósitos ya agotaron el gas almacenado antes del invierno boreal, por lo que ahora se utilizan reservas de años anteriores.El pasado 26 de enero, el Consejo de la UE informó haber aprobado de forma definitiva la prohibición de importar gas natural licuado (GNL) ruso a partir del 1 de enero de 2027 y de gas por gasoducto ruso a partir del 30 de septiembre de 2027.Rusia ha declarado en más de una ocasión que Occidente cometió un grave error al negarse a adquirir sus hidrocarburos, por lo que caerá en una dependencia aún más fuerte y más costosa y se verá obligado a comprar el mismo petróleo y gas rusos, pero a mediadores y a precios más altos.El presidente ruso, Vladímir Putin, sostiene que la política de contención de Rusia forma parte de la estrategia a largo plazo de Occidente, cuyas sanciones asestan un duro golpe a la economía mundial.

