México extiende el plazo de su deuda pública por más de 6 años
américa latina
📈 mercados y finanzas
méxico
deuda pública
gobierno de méxico
Sin embargo, de acuerdo con un comunicado de la institución, este movimiento extendió el plazo de la deuda pública por 6,62 años.Asimismo, detalló que la cantidad refinanciada se dividió de la siguiente manera:De esta manera, ahondó Hacienda de México, "se sustituyeron Cetes, Bonos M y Udibonos con vencimientos entre 2026 y 2050 por los mismos instrumentos, con vencimientos entre 2027 y 2057".La dependencia resaltó que la acción es parte de la estrategia integral de manejo proactivo de pasivos, en línea con el Plan Anual de Financiamiento 2026."Las condiciones obtenidas reflejan la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros en la solidez macroeconómica del país, así como el compromiso del Gobierno de México con la sostenibilidad de la deuda pública, la conducción prudente de las finanzas públicas y el cumplimiento de los lineamientos aprobados por el Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2026", expuso.
méxico
📈 mercados y finanzas, méxico, deuda pública, gobierno de méxico
10:41 GMT 22.02.2026
© AP Photo / Alexandre MeneghiniPesos mexicanos y dólares estadounidenses
© AP Photo / Alexandre Meneghini
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mexicana anunció que refinanció 175.648 millones de pesos (alrededor de 10.260 millones de dólares), como parte de su plan para mejorar las condiciones de liquidez.
Sin embargo, de acuerdo con un comunicado de la institución, este movimiento extendió el plazo de la deuda pública por 6,62 años.
Esto "contribuye a fortalecer la curva de rendimientos y a otorgar una mayor profundidad y liquidez en el mercado local", refirió.
Asimismo, detalló que la cantidad refinanciada se dividió de la siguiente manera:
64.564 millones de pesos (3.738 millones de dólares) correspondieron a vencimientos en 2026,
20.195 millones de pesos (1.178 millones de dólares) a vencimientos en 2027,
90.889 millones de pesos (5.305 millones de dólares) a vencimientos en 2028 y posteriores.
De esta manera, ahondó Hacienda de México, "se sustituyeron Cetes, Bonos M y Udibonos con vencimientos entre 2026 y 2050 por los mismos instrumentos, con vencimientos entre 2027 y 2057".
La dependencia resaltó que la acción es parte de la estrategia integral de manejo proactivo de pasivos, en línea con el Plan Anual de Financiamiento 2026.
"Las condiciones obtenidas reflejan la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros en la solidez macroeconómica del país, así como el compromiso del Gobierno de México con la sostenibilidad de la deuda pública, la conducción prudente de las finanzas públicas y el cumplimiento de los lineamientos aprobados por el Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2026", expuso.
Заголовок открываемого материала