México extiende el plazo de su deuda pública por más de 6 años

Sin embargo, de acuerdo con un comunicado de la institución, este movimiento extendió el plazo de la deuda pública por 6,62 años.Asimismo, detalló que la cantidad refinanciada se dividió de la siguiente manera:De esta manera, ahondó Hacienda de México, "se sustituyeron Cetes, Bonos M y Udibonos con vencimientos entre 2026 y 2050 por los mismos instrumentos, con vencimientos entre 2027 y 2057".La dependencia resaltó que la acción es parte de la estrategia integral de manejo proactivo de pasivos, en línea con el Plan Anual de Financiamiento 2026."Las condiciones obtenidas reflejan la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros en la solidez macroeconómica del país, así como el compromiso del Gobierno de México con la sostenibilidad de la deuda pública, la conducción prudente de las finanzas públicas y el cumplimiento de los lineamientos aprobados por el Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2026", expuso.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mexicana anunció que refinanció 175.648 millones de pesos (alrededor de 10.260 millones de dólares), como parte de su plan para mejorar las condiciones de liquidez.
