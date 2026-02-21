https://noticiaslatam.lat/20260221/la-actividad-economica-en-mexico-habria-avanzado-mas-de-un-2-en-enero-segun-autoridades-1171623862.html
La actividad económica en México habría avanzado más de un 2% en enero, según autoridades
La actividad económica en México habría avanzado más de un 2% en enero, según autoridades
21.02.2026
En comparación con diciembre de 2025, la economía habría registrado un crecimiento mensual de 0,3%, de acuerdo con el organismo autónomo.La estimación proviene del Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), una herramienta estadística que anticipa el comportamiento del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), referencia mensual del producto interno bruto (PIB).El Inegi señaló que el resultado refleja un desempeño positivo al inicio del año, apoyado tanto por las actividades industriales como por los servicios.Por grupos de actividad, las actividades secundarias —relacionadas con la industria— mostraron un incremento anual estimado de 2,1% en enero.En tanto, las actividades terciarias, que incluyen comercio y servicios, reportaron un crecimiento anual de 2,2% en el primer mes de 2026.El IOAE ofrece una señal anticipada sobre la trayectoria de la economía nacional y permite contar con una referencia previa a la publicación oficial del IGAE.El dato contrasta con el desempeño de 2025, cuando el PIB de México creció apenas 0,7%, acumulando cuatro años consecutivos de desaceleración, según cifras oficiales.Analistas advierten que, pese al inicio positivo de 2026, persisten riesgos para la actividad económica, entre ellos la incertidumbre sobre posibles medidas comerciales de Estados Unidos y la desaceleración de su economía, factores que podrían incidir en el desempeño de los sectores productivos mexicanos.
