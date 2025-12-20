https://noticiaslatam.lat/20251220/el-endeudamiento-publico-en-mexico-podria-bajar-al-16-del-pib-el-proximo-ano-segun-autoridades-1169598825.html

El endeudamiento público en México podría bajar al 16% del PIB el próximo año, según autoridades

20.12.2025

La proyección forma parte del Plan Anual de Financiamiento 2026, en el que la autoridad fiscal señaló que la estrategia busca reducir riesgos financieros y aliviar las presiones de corto plazo, al tiempo que refuerza la sostenibilidad de la deuda pública.De acuerdo con el documento, la deuda interna neta del Gobierno federal representaría 84,2% del total en 2026, con un plazo promedio de 7,9 años, mientras que la deuda externa tendría una madurez promedio de 15,6 años, lo que contribuiría a una estructura más estable.Asimismo, Hacienda prevé que 79,4% de la deuda seguirá desempeñando un papel clave en el financiamiento de proyectos de infraestructura y sectores estratégicos con alto impacto social, de acuerdo con Hacienda de México.La dependencia también informó que continuará con una política de diversificación del portafolio y gestión de riesgos mediante el uso de coberturas financieras, con el objetivo de mitigar los efectos de la volatilidad en los mercados, según detalló El Economista. En paralelo, el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) seguirá desempeñando un papel clave en el financiamiento de proyectos de infraestructura y sectores estratégicos con alto impacto social, de acuerdo con Hacienda de México.En cuanto al mercado de deuda, Hacienda anunció que en el primer trimestre de 2026 las subastas de Certificados de la Tesorería (CETES) de 28, 91 y 182 días se realizarán semanalmente, mientras que las de uno y dos años serán quincenales.Para otros instrumentos, como Bondes F, Bonos M y Udibonos, se ajustarán los montos y plazos de colocación, privilegiando emisiones de largo plazo, con el fin de mejorar el perfil de vencimientos y fortalecer la demanda de inversionistas.La SHCP indicó que los montos específicos de cada subasta se darán a conocer semanalmente mediante convocatorias del Banco de México (Banxico), manteniendo una comunicación constante con los participantes del mercado financiero.

