https://noticiaslatam.lat/20260221/mexico-ha-sido-un-problema-para-canada-desde-las-negociaciones-del-tlcan-sentencia-experto--1171582901.html

"México ha sido un problema para Canadá desde las negociaciones del TLCAN", sentencia experto

"México ha sido un problema para Canadá desde las negociaciones del TLCAN", sentencia experto

Sputnik Mundo

La relación comercial entre México y Canadá parece estar dando un viraje. Y es ante la incertidumbre provocada desde Washington debido a sus políticas... 21.02.2026, Sputnik Mundo

2026-02-21T03:30+0000

2026-02-21T03:30+0000

2026-02-21T03:30+0000

américa latina

méxico

canadá

💬 entrevistas

mark carney

donald trump

eeuu

universidad nacional autónoma de méxico (unam)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/13/1166643862_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_146172d69a0ad9cb7c429ce57d11a93a.jpg

A pesar de que desde hace más de tres décadas ambas naciones son parte de uno de los bloques de libre comercio más importante del mundo, al representar alrededor del 17% del producto interno bruto Mundial (PIB), de acuerdo con el Foro Económico Mundial, México y Canadá no han tenido las mejores relaciones ni políticas ni comerciales. En charla con Sputnik, el doctor en Ciencias Políticas e integrante del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM, Oliver Santín Peña, señaló que, históricamente, ambos países han optado por cuidar sus relaciones con Estados Unidos y no su vínculo. Un aliado incómodoDe acuerdo con el académico e investigador quien se ha especializado en el estudio de la relación México-Canadá, el vínculo entre las dos naciones ha sido complejo desde que se puso sobre la mesa la integración del país latinoamericano al entonces tratado de libre comercio que ya existía entre Ottawa y Washington. Tras la integración de México al entonces TLCAN, EEUU se convirtió en el socio principal del país norteamericano. De acuerdo con datos oficiales, el comercio de bienes entre México y EEUU ha tenido una tendencia al alza a lo largo de 30 años, siendo 2009 y 2020 —el año de la crisis de vivienda en EEUU y la pandemia por COVID-19— los únicos en los que se registró una baja. Esto, explicó Peña Santín, ocasionó que para el 2026 la discusión en torno al acuerdo comercial, que mutó al T-MEC, se diera principalmente entre México y Estados Unidos, mientras que Ottawa ocupó un papel secundario. Según datos publicados por la Oficina del Censo de EEUU, las exportaciones hacia México desde el vecino país del norte representaron un monto de 337.960 millones de dólares el año pasado, un aumento de 1,17% con respecto a los 334.031 millones de dólares de 2024. Con las cifras anteriores, México desplazó a Canadá como el principal mercado de las exportaciones estadounidenses. Por su parte, la venta de productos de la nación latinoamericana hacia el vecino país del norte creció un total de 6,59% durante 2025, llegando a los 534.873 millones de dólares. Así, en todo el año pasado, las transacciones binacionales cifraron un total de 872.833 millones de dólares, lo que representa un incremento de 3,96% con respecto al 2024.El discurso en Davos "no era para México"Durante su paso por el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, causó furor al admitir que el orden basado en reglas está roto y confesó que, durante décadas, "países como Canadá prosperaron bajo lo que llamamos el orden internacional basado en reglas"."Sabíamos que la historia del orden internacional basado en reglas era parcialmente falsa: que los más fuertes se eximían cuando les convenía, que las reglas comerciales se aplicaban de manera asimétrica. Y sabíamos que el derecho internacional se aplicaba con distinto rigor dependiendo de la identidad del acusado o de la víctima", dijo.Sobre el polémico discurso de Carney que resonó, principalmente entre las naciones en vías de desarrollo que se han visto poco o nada beneficiadas con el modelo económico impuesto desde Occidente. No obstante, dijo el analista, el funcionario canadiense le habló a sus aliados. Y es que, recordó Santín Peña, el primer ministro es "un hombre que se dedica a los bancos, es un tecnócrata; un tipo educado en Harvard, en Oxford, con muy buenas cartas credenciales". Pero es justamente por este perfil y sus intereses lo que permite deducir que sus palabras eran dirigidas para la Unión Europea. Una posición incómodaSantín Peña consideró que hoy Ottawa está ante un nuevo escenario: una relación compleja y nada cordial con EEUU y desde una posición inestable. Rumbo a la próxima revisión del T-MEC, México, país el cual también se ha visto afectado por las políticas económicas y arancelarias de Washington, tiene una ventaja ante Canadá, apuntó el analista: la nación latinoamericana tiene experiencia en las relaciones ríspidas con Washington. "En la actualidad, México está jugando como ha jugado Canadá siempre. ¿Cuál es la situación? Que México tiene experiencia en relaciones difíciles con Estados Unidos y Canadá no. Canadá está aprendiendo a tener relaciones complejas con EEUU, de ahí los bandazos que podemos ver", finalizó.

https://noticiaslatam.lat/20260220/1171591138.html

https://noticiaslatam.lat/20260124/el-discurso-de-carney-en-davos-se-ha-repetido-en-america-latina-multiples-veces-senala-analista-1170684826.html

méxico

canadá

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Daniela Díaz

Daniela Díaz

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz

méxico, canadá, 💬 entrevistas, mark carney, donald trump, eeuu, universidad nacional autónoma de méxico (unam)