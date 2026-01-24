https://noticiaslatam.lat/20260124/el-discurso-de-carney-en-davos-se-ha-repetido-en-america-latina-multiples-veces-senala-analista-1170684826.html

El discurso de Carney en Davos "se ha repetido en América Latina múltiples veces", señala analista

El discurso de Carney en Davos "se ha repetido en América Latina múltiples veces", señala analista

Sputnik Mundo

Lo novedoso del discurso del primer ministro canadiense, Mark Carney, en el Foro Económico Mundial, no radica en su diagnóstico del presente ni en sus... 24.01.2026, Sputnik Mundo

2026-01-24T22:27+0000

2026-01-24T22:27+0000

2026-01-24T22:27+0000

internacional

foro económico mundial

💬 opinión y análisis

geopolítica

mark carney

volodímir zelenski

pedro sánchez

davos

canadá

onu

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/18/1170688123_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_7ab60d5ae67ad4f683535efaa2dbb8cb.jpg

El Foro Económico Mundial concluyó este 23 de enero con un sabor agridulce para Europa y líderes como el ucraniano Volodímir Zelenski, quien entre sus controvertidas declaraciones criticó a dicha región por su incapacidad para liderar y defenderse.En opinión del doctorante en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, Mauricio Prado Jaimes, el Foro "fue un espectáculo patético por todas partes", que expresó "muy claramente la crisis actual" que atraviesa el orden global y sus principales representantes.Un argumento añejoPero, en medio del barullo, un discurso acaparó los titulares de prensa: el del primer ministro canadiense, Mark Carney, quien utilizó su tribuna para admitir que el orden basado en reglas está roto y que siempre fue una "ficción cómoda" que sirvió a los más poderosos.Entre otras cosas, el también economista y banquero confesó que, durante décadas, "países como Canadá prosperaron bajo lo que llamamos el orden internacional basado en reglas"."Sabíamos que la historia del orden internacional basado en reglas era parcialmente falsa: que los más fuertes se eximían cuando les convenía, que las reglas comerciales se aplicaban de manera asimétrica. Y sabíamos que el derecho internacional se aplicaba con distinto rigor dependiendo de la identidad del acusado o de la víctima", dijo.Las declaraciones del premier canadiense fueron elogiadas por figuras de distintas corrientes políticas. No obstante, la postura del mandatario forma parte de una crítica que ha sido realizada por el sur global, al menos desde la década de 1960, contra el sistema internacional y sus instituciones, señaló a este medio Prado Jaimes."Confesión de partes""[Ese discurso] se ha repetido en América Latina múltiples veces, año con año. En la Asamblea General de la ONU se repiten también estas críticas, pero son voces que, en general, no son escuchadas por pertenecer a países, primero, del sur global, luego, que tampoco tienen un peso geopolítico importante", observó el experto.En ese sentido, para el analista, la novedad del discurso de Carney, o la razón por la que fue tan bien acogido por la prensa y, en general, en la discusión pública, se debe a que ha sido pronunciado por una "potencia mediana" y, particularmente, "por un personaje totalmente del establishment"."Mark Carney es un banquero propiamente, que trabajó en Goldman Sachs, es decir, es alguien que conoce y es parte del sistema internacional financiero", observa y añade que, "en parte, de ahí viene el impacto", pues se trata de un "igual".Por otro lado, el especialista estima que la positiva acogida del discurso puede leerse a la luz de la crisis identitaria de Europa, "que no está encontrando su lugar en el mundo, con todos los cambios que están ocurriendo".En ese sentido, el experto argumenta que, aunque Canadá no forma parte propiamente de Europa, sí es un integrante de la comunidad internacional que aceptó y se benefició del consenso mundial."Que alguien de su mismo estilo les dijera, en esos términos tan crudos, el giro de época en el que nos encontramos y el papel minoritario que tienen los países de Europa y Canadá, en este caso, creo que es lo que les sacudió y es lo que ha provocado tanto eco", observa el experto.Por consiguiente, sostiene que el discurso de Carney se inscribe en el enfoque de la realpolitik, toda vez que ahora Canadá y la Unión Europea se encuentran del otro lado de esa "ficción útil" con la que estuvieron de acuerdo durante décadas hasta que dejó de favorecerlos."Les gustaría seguir beneficiándose de ese sistema hipócrita, pero cuando se les voltea en contra, pues ya tienen que hacer un llamado a Europa" para asumir un liderazgo en la configuración del orden global que se está gestando, finaliza Prado Jaimes.

https://noticiaslatam.lat/20260123/la-doble-humillacion-de-europa-en-davos-1170671669.html

https://noticiaslatam.lat/20260123/la-institucionalidad-internacional-esta-en-crisis-y-la-onu-no-es-la-excepcion-advierte-un-experto-1170646256.html

https://noticiaslatam.lat/20260123/1170654192.html

davos

canadá

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Karen Fabián https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144555499_156:0:556:400_100x100_80_0_0_6cf69829961c4cda427ecc752e53a9d6.jpg

Karen Fabián https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144555499_156:0:556:400_100x100_80_0_0_6cf69829961c4cda427ecc752e53a9d6.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Karen Fabián https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144555499_156:0:556:400_100x100_80_0_0_6cf69829961c4cda427ecc752e53a9d6.jpg

foro económico mundial, 💬 opinión y análisis, geopolítica, mark carney, volodímir zelenski, pedro sánchez, davos, canadá, onu