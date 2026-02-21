"Decisiones en conjunto": Bolivia elabora un Plan Nacional de Desarrollo con el apoyo de organizaciones civiles

En este período, las autoridades recorrieron los nueve departamentos para conocer propuestas de las agrupaciones, con la finalidad de elaborar el PNDES, a ejecutar en el periodo 2026-2030, a la par que se trabaja en el Plan General Nacional de Desarrollo Económico y Social (PGNDES), cuyo programa alcanzará hasta 2035. El ministro de Planificación del Desarrollo, Fernando Romero Pinto, dijo a Sputnik que, hasta junio de este año, estas iniciativas tendrán formato de ley, aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional.A lo largo de los encuentros desarrollados en todo el país, el Gobierno presentó seis sectores estratégicos: el agropecuario y forestal, el turístico, la minería y la metalurgia, tecnología y servicios, hidrocarburos y energía, y recursos evaporíticos, es decir el litio. Estos grandes rubros fueron abordados desde siete ejes de desarrollo: Consultado por esta agencia durante una conferencia de prensa, Romero compartió su evaluación de esta iniciativa destacando que el proceso es novedoso. El ministro destacó que se mantuvieron decenas de reuniones con sectores empresariales, alcaldías, gobernaciones, asociaciones de diversos oficios, maestros, trabajadores de salud y una larga lista de gremios y sindicatos. "Más de 750 asociaciones han sido representadas en los nueve departamentos, con la participación de más de 5.000 personas que aportaron a la construcción de un plan de desarrollo de los bolivianos", evaluó Romero, quien abundó que con estos insumos el Gobierno elaborará el Plan Bolivia, que se remitirá a la Asamblea Legislativa "para que aprueben una ley que nos permita proyectar el país que queremos". Un nuevo vínculoRomero mencionó que, con este trabajo, se inicia "una nueva relación con las regiones. Estamos construyendo el desarrollo político y social del país desde los departamentos". Subrayó que Bolivia "debe desarrollarse, pero en equilibrio con el medioambiente, con proyectos sostenibles que nos permitan cuidar nuestro medio ambiente, porque es el futuro de nuestros hijos y las futuras generaciones".El ministro observó que más del 80% del trabajo en Bolivia es informal, por lo cual no abona tributos al erario. Ni un peso para las empresas deficitariasLa inauguración del encuentro se realizó en Sucre y estuvo a cargo del viceministro de Planificación Estratégica, José Luis Llanos, quien sostuvo que la reforma presupuestaria encarada por el presidente Rodrigo Paz llegará también a 64 empresas públicas que no dan ganancias.Según el Gobierno, solamente tres empresas estatales son rentables: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). "El Estado no va a poner un peso más en las empresas deficitarias", advirtió Llanos. Y sostuvo que la actual gestión promoverá exclusivamente la inversión privada.En diálogo con Sputnik, el viceministro destacó que el país cuenta con ingente cantidad de recursos para comercializar. Para Llanos, concretar en hechos el Plan Nacional de Desarrollo Económico Social "va a requerir del acompañamiento de una nueva normativa", a elaborar por la Asamblea. Esta instancia también deberá legislar sobre inversiones, hidrocarburos y minería, explicó el viceministro.La voz de la sociedad civilDesde la sociedad civil se mostró conformidad con la metodología de trabajo del Gobierno en el desarrollo de este plan. Sin embargo, dijo, "nos preocupa la invisibilidad de problemáticas importantes como la violencia, el ejercicio de derechos y la afectación del medioambiente por incendios y minería, dentro del diagnóstico presentado. Esperamos que se incorporen las propuestas en el documento final con indicadores que permitan realizar el monitoreo correspondiente"
Luego de dos meses de trabajo en los nueve departamentos, el Gobierno boliviano concluyó las consultas a organizaciones de la sociedad civil. Con estas propuestas, elaborará un Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social que enmarcará sus acciones en los próximos años.
En este período, las autoridades recorrieron los nueve departamentos para conocer propuestas de las agrupaciones, con la finalidad de elaborar el PNDES, a ejecutar en el periodo 2026-2030, a la par que se trabaja en el Plan General Nacional de Desarrollo Económico y Social (PGNDES), cuyo programa alcanzará hasta 2035.
El ministro de Planificación del Desarrollo, Fernando Romero Pinto, dijo a Sputnik que, hasta junio de este año, estas iniciativas tendrán formato de ley, aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
A lo largo de los encuentros desarrollados en todo el país, el Gobierno presentó seis sectores estratégicos: el agropecuario y forestal, el turístico, la minería y la metalurgia, tecnología y servicios, hidrocarburos y energía, y recursos evaporíticos, es decir el litio.
Estos grandes rubros fueron abordados desde siete ejes de desarrollo:
1.
Bolivia, economía para la gente: empleo, formalización, producción, innovación y estabilidad;
2.
Bolivia al mundo y el mundo a Bolivia: apertura de mercados, integración regional, puertos, conectividad y turismo;
3.
Bolivia 50-50: profundización de autonomías, redistribución de competencias y fortalecimiento de la gobernanza regional;
4.
Bolivia moderna y eficiente: un Estado menos burocrático, más tecnológico y con seguridad jurídica;
5.
Bolivia transparente: lucha contra la corrupción, la impunidad, el contrabando y el crimen organizado;
6.
Bolivia, bienestar para todos: desarrollo del capital humano mediante salud, educación, vivienda, inclusión y seguridad ciudadana, y
7.
Bolivia verde y sustentable: crecimiento económico compatible con la conservación ambiental, financiamiento climático y sostenibilidad.
Consultado por esta agencia durante una conferencia de prensa, Romero compartió su evaluación de esta iniciativa destacando que el proceso es novedoso.
"Estamos cerrando un proceso que, creemos, es muy importante. Nunca se ha hecho una consulta de este tipo en los últimos 20 años. En los anteriores gobiernos nunca se preguntó qué visión teníamos de Bolivia, qué país queríamos", comentó.
El ministro destacó que se mantuvieron decenas de reuniones con sectores empresariales, alcaldías, gobernaciones, asociaciones de diversos oficios, maestros, trabajadores de salud y una larga lista de gremios y sindicatos.
"Más de 750 asociaciones han sido representadas en los nueve departamentos, con la participación de más de 5.000 personas que aportaron a la construcción de un plan de desarrollo de los bolivianos", evaluó Romero, quien abundó que con estos insumos el Gobierno elaborará el Plan Bolivia, que se remitirá a la Asamblea Legislativa "para que aprueben una ley que nos permita proyectar el país que queremos".
Romero mencionó que, con este trabajo, se inicia "una nueva relación con las regiones. Estamos construyendo el desarrollo político y social del país desde los departamentos". Subrayó que Bolivia "debe desarrollarse, pero en equilibrio con el medioambiente, con proyectos sostenibles que nos permitan cuidar nuestro medio ambiente, porque es el futuro de nuestros hijos y las futuras generaciones".
El ministro observó que más del 80% del trabajo en Bolivia es informal, por lo cual no abona tributos al erario.
"Ese 85% es de emprendedores. Debemos buscar mecanismos para que puedan ingresar a un sistema formal, que les permita acceder a créditos, financiamiento, pagos de impuestos", enumeró.
La inauguración del encuentro se realizó en Sucre y estuvo a cargo del viceministro de Planificación Estratégica, José Luis Llanos, quien sostuvo que la reforma presupuestaria encarada por el presidente Rodrigo Paz llegará también a 64 empresas públicas que no dan ganancias.
"El Estado no va a poner un peso más en las empresas deficitarias", advirtió Llanos. Y sostuvo que la actual gestión promoverá exclusivamente la inversión privada.
En diálogo con Sputnik, el viceministro destacó que el país cuenta con ingente cantidad de recursos para comercializar.
"Debemos estar agradecidos, porque en Bolivia tenemos una diversidad muy importante de recursos naturales. Pero si hay algo claro, es que en este nuevo modelo se va a trabajar en la protección, el cuidado y la sostenibilidad de la biodiversidad y los recursos naturales". No obstante, dijo, "esto no significa que no los vamos a tocar, todo lo contrario. Por eso son importantes estos eventos. Como Gobierno, no vamos a tomar decisiones unilaterales, sino en conjunto", dijo el viceministro.
Para Llanos, concretar en hechos el Plan Nacional de Desarrollo Económico Social "va a requerir del acompañamiento de una nueva normativa", a elaborar por la Asamblea. Esta instancia también deberá legislar sobre inversiones, hidrocarburos y minería, explicó el viceministro.
Desde la sociedad civil se mostró conformidad con la metodología de trabajo del Gobierno en el desarrollo de este plan.
"Me parece importante que se realice la planificación estratégica del país con un proceso participativo, en el que además se esté brindando acceso a la información que se recolecta de los diferentes eventos departamentales y sectoriales", a la cual se puede acceder en un sitio web del ministerio, comentó a Sputnik Tahí Abrego, directora la organización no gubernamental Realidades, dedicada a la protección de las infancias y la promoción de sus derechos.
Sin embargo, dijo, "nos preocupa la invisibilidad de problemáticas importantes como la violencia, el ejercicio de derechos y la afectación del medioambiente por incendios y minería, dentro del diagnóstico presentado. Esperamos que se incorporen las propuestas en el documento final con indicadores que permitan realizar el monitoreo correspondiente"
