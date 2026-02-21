https://noticiaslatam.lat/20260221/decisiones-en-conjunto-bolivia-elabora-un-plan-nacional-de-desarrollo-con-el-apoyo-de-1171625726.html

"Decisiones en conjunto": Bolivia elabora un Plan Nacional de Desarrollo con el apoyo de organizaciones civiles

"Decisiones en conjunto": Bolivia elabora un Plan Nacional de Desarrollo con el apoyo de organizaciones civiles

Sputnik Mundo

Luego de dos meses de trabajo en los nueve departamentos, el Gobierno boliviano concluyó las consultas a organizaciones de la sociedad civil. Con estas... 21.02.2026, Sputnik Mundo

2026-02-21T04:35+0000

2026-02-21T04:35+0000

2026-02-21T04:35+0000

américa latina

rodrigo paz

bolivia

gobierno de bolivia

sociedad

medioambiente

sociedad civil

desarrollo económico

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/1e/1170880249_0:24:800:474_1920x0_80_0_0_c860908b7d68ac9015cbccd94fb348c1.jpg

En este período, las autoridades recorrieron los nueve departamentos para conocer propuestas de las agrupaciones, con la finalidad de elaborar el PNDES, a ejecutar en el periodo 2026-2030, a la par que se trabaja en el Plan General Nacional de Desarrollo Económico y Social (PGNDES), cuyo programa alcanzará hasta 2035. El ministro de Planificación del Desarrollo, Fernando Romero Pinto, dijo a Sputnik que, hasta junio de este año, estas iniciativas tendrán formato de ley, aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional.A lo largo de los encuentros desarrollados en todo el país, el Gobierno presentó seis sectores estratégicos: el agropecuario y forestal, el turístico, la minería y la metalurgia, tecnología y servicios, hidrocarburos y energía, y recursos evaporíticos, es decir el litio. Estos grandes rubros fueron abordados desde siete ejes de desarrollo: Consultado por esta agencia durante una conferencia de prensa, Romero compartió su evaluación de esta iniciativa destacando que el proceso es novedoso. El ministro destacó que se mantuvieron decenas de reuniones con sectores empresariales, alcaldías, gobernaciones, asociaciones de diversos oficios, maestros, trabajadores de salud y una larga lista de gremios y sindicatos. "Más de 750 asociaciones han sido representadas en los nueve departamentos, con la participación de más de 5.000 personas que aportaron a la construcción de un plan de desarrollo de los bolivianos", evaluó Romero, quien abundó que con estos insumos el Gobierno elaborará el Plan Bolivia, que se remitirá a la Asamblea Legislativa "para que aprueben una ley que nos permita proyectar el país que queremos". Un nuevo vínculoRomero mencionó que, con este trabajo, se inicia "una nueva relación con las regiones. Estamos construyendo el desarrollo político y social del país desde los departamentos". Subrayó que Bolivia "debe desarrollarse, pero en equilibrio con el medioambiente, con proyectos sostenibles que nos permitan cuidar nuestro medio ambiente, porque es el futuro de nuestros hijos y las futuras generaciones".El ministro observó que más del 80% del trabajo en Bolivia es informal, por lo cual no abona tributos al erario. Ni un peso para las empresas deficitariasLa inauguración del encuentro se realizó en Sucre y estuvo a cargo del viceministro de Planificación Estratégica, José Luis Llanos, quien sostuvo que la reforma presupuestaria encarada por el presidente Rodrigo Paz llegará también a 64 empresas públicas que no dan ganancias.Según el Gobierno, solamente tres empresas estatales son rentables: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). "El Estado no va a poner un peso más en las empresas deficitarias", advirtió Llanos. Y sostuvo que la actual gestión promoverá exclusivamente la inversión privada.En diálogo con Sputnik, el viceministro destacó que el país cuenta con ingente cantidad de recursos para comercializar. Para Llanos, concretar en hechos el Plan Nacional de Desarrollo Económico Social "va a requerir del acompañamiento de una nueva normativa", a elaborar por la Asamblea. Esta instancia también deberá legislar sobre inversiones, hidrocarburos y minería, explicó el viceministro.La voz de la sociedad civilDesde la sociedad civil se mostró conformidad con la metodología de trabajo del Gobierno en el desarrollo de este plan. Sin embargo, dijo, "nos preocupa la invisibilidad de problemáticas importantes como la violencia, el ejercicio de derechos y la afectación del medioambiente por incendios y minería, dentro del diagnóstico presentado. Esperamos que se incorporen las propuestas en el documento final con indicadores que permitan realizar el monitoreo correspondiente"

https://noticiaslatam.lat/20260220/1171621650.html

https://noticiaslatam.lat/20260130/es-una-medida-mas-psicologica-bolivia-inicia-devolucion-de-dolares-a-miles-de-ahorristas-locales-1170866326.html

https://noticiaslatam.lat/20260215/una-deuda-en-aumento-y-una-encrucijada-que-hay-detras-del-presunto-lazo-del-fmi-con-el-gobierno-de-1171416199.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

rodrigo paz, bolivia, gobierno de bolivia, sociedad, medioambiente, sociedad civil, desarrollo económico, 💬 opinión y análisis