México arranca el año con precios récord en la carne de res

19.02.2026

Los precios internacionales de la carne de res aumentaron casi 16%, un nivel históricamente alto, como consecuencia del cierre de fronteras y de la reducción del hato bovino en Estados Unidos, informó el GCMA.El organismo explicó que la menor disponibilidad de ganado en el vecino país del norte coincide con restricciones al ingreso de becerros mexicanos por el avance del gusano barrenador, situación que genera presión financiera para engordadores y criadores del norte de México y, al mismo tiempo, impacta la oferta estadounidense, elevando la cotización internacional.En este contexto, las exportaciones mexicanas de carne de res aumentaron 27,1% en valor durante enero de 2026 respecto al mismo mes del año anterior, al alcanzar 225 millones 247.000 dólares, frente a 177 millones 210.000 dólares registrados un año antes.También se reportó un incremento de 17,5% en las exportaciones de carne de cerdo y de 90% en las de aves, con lo que las ventas externas conjuntas de proteína animal sumaron 292 millones 76.000 dólares en el primer mes del año.Sin embargo, las importaciones de carne de res, cerdo y pollo ascendieron a 641 millones 70.000 dólares en el mismo periodo, lo que mantuvo un saldo comercial negativo y evidenció la dependencia externa del país en proteína animal.El GCMA advirtió que México mantiene una "dependencia estructural" en carne de cerdo, con importaciones superiores a 163.000 toneladas debido a la caída de la producción nacional. Esto lo posiciona como el mayor importador mundial de este producto y principal cliente de Estados Unidos, profundizando su vulnerabilidad externa.Para el organismo, el sector pecuario mexicano inicia 2026 con precios récord en carne de res y mayores exportaciones en valor, pero enfrenta desafíos por el cierre de la frontera al ganado en pie y por el déficit comercial de 349 millones de dólares, reflejo de la fragilidad estructural del mercado nacional de proteínas.

