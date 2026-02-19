Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260219/mexico-arranca-el-ano-con-precios-record-en-la-carne-de-res-1171542117.html
México arranca el año con precios récord en la carne de res
México arranca el año con precios récord en la carne de res
Sputnik Mundo
Aunque las exportaciones de carne de res, cerdo y aves crecieron en enero, las importaciones superaron ampliamente los envíos al exterior, lo que mantuvo un... 19.02.2026, Sputnik Mundo
2026-02-19T07:35+0000
2026-02-19T07:35+0000
américa latina
medioambiente
méxico
eeuu
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/01/1169969633_0:20:800:470_1920x0_80_0_0_6b5f583ea7c61b896293c8b0db478a8e.jpg
Los precios internacionales de la carne de res aumentaron casi 16%, un nivel históricamente alto, como consecuencia del cierre de fronteras y de la reducción del hato bovino en Estados Unidos, informó el GCMA.El organismo explicó que la menor disponibilidad de ganado en el vecino país del norte coincide con restricciones al ingreso de becerros mexicanos por el avance del gusano barrenador, situación que genera presión financiera para engordadores y criadores del norte de México y, al mismo tiempo, impacta la oferta estadounidense, elevando la cotización internacional.En este contexto, las exportaciones mexicanas de carne de res aumentaron 27,1% en valor durante enero de 2026 respecto al mismo mes del año anterior, al alcanzar 225 millones 247.000 dólares, frente a 177 millones 210.000 dólares registrados un año antes.También se reportó un incremento de 17,5% en las exportaciones de carne de cerdo y de 90% en las de aves, con lo que las ventas externas conjuntas de proteína animal sumaron 292 millones 76.000 dólares en el primer mes del año.Sin embargo, las importaciones de carne de res, cerdo y pollo ascendieron a 641 millones 70.000 dólares en el mismo periodo, lo que mantuvo un saldo comercial negativo y evidenció la dependencia externa del país en proteína animal.El GCMA advirtió que México mantiene una "dependencia estructural" en carne de cerdo, con importaciones superiores a 163.000 toneladas debido a la caída de la producción nacional. Esto lo posiciona como el mayor importador mundial de este producto y principal cliente de Estados Unidos, profundizando su vulnerabilidad externa.Para el organismo, el sector pecuario mexicano inicia 2026 con precios récord en carne de res y mayores exportaciones en valor, pero enfrenta desafíos por el cierre de la frontera al ganado en pie y por el déficit comercial de 349 millones de dólares, reflejo de la fragilidad estructural del mercado nacional de proteínas.
https://noticiaslatam.lat/20260218/1171516052.html
https://noticiaslatam.lat/20260114/1170355960.html
méxico
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/01/1169969633_74:0:727:490_1920x0_80_0_0_7c2e14ccde53373d6f3862c7b11e8e34.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
medioambiente, méxico, eeuu
medioambiente, méxico, eeuu

México arranca el año con precios récord en la carne de res

07:35 GMT 19.02.2026
© telegram SputnikMundo / Acceder al contenido multimediaChina aplicará aranceles adicionales a importaciones de carne de res
China aplicará aranceles adicionales a importaciones de carne de res - Sputnik Mundo, 1920, 19.02.2026
© telegram SputnikMundo
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
Aunque las exportaciones de carne de res, cerdo y aves crecieron en enero, las importaciones superaron ampliamente los envíos al exterior, lo que mantuvo un déficit de 349 millones de dólares en el arranque de 2026, según el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).
Los precios internacionales de la carne de res aumentaron casi 16%, un nivel históricamente alto, como consecuencia del cierre de fronteras y de la reducción del hato bovino en Estados Unidos, informó el GCMA.
El organismo explicó que la menor disponibilidad de ganado en el vecino país del norte coincide con restricciones al ingreso de becerros mexicanos por el avance del gusano barrenador, situación que genera presión financiera para engordadores y criadores del norte de México y, al mismo tiempo, impacta la oferta estadounidense, elevando la cotización internacional.
En este contexto, las exportaciones mexicanas de carne de res aumentaron 27,1% en valor durante enero de 2026 respecto al mismo mes del año anterior, al alcanzar 225 millones 247.000 dólares, frente a 177 millones 210.000 dólares registrados un año antes.
Argentina registra una baja histórica en el consumo de carne y vino - Sputnik Mundo, 1920, 18.02.2026
Argentina registra una baja histórica en el consumo de carne y vino
ayer, 09:23 GMT
También se reportó un incremento de 17,5% en las exportaciones de carne de cerdo y de 90% en las de aves, con lo que las ventas externas conjuntas de proteína animal sumaron 292 millones 76.000 dólares en el primer mes del año.
Sin embargo, las importaciones de carne de res, cerdo y pollo ascendieron a 641 millones 70.000 dólares en el mismo periodo, lo que mantuvo un saldo comercial negativo y evidenció la dependencia externa del país en proteína animal.
¿Por qué Brasil recortará su producción de carne? - Sputnik Mundo, 1920, 14.01.2026
¿Por qué Brasil recortará su producción de carne?
14 de enero, 05:29 GMT
El GCMA advirtió que México mantiene una "dependencia estructural" en carne de cerdo, con importaciones superiores a 163.000 toneladas debido a la caída de la producción nacional. Esto lo posiciona como el mayor importador mundial de este producto y principal cliente de Estados Unidos, profundizando su vulnerabilidad externa.
Para el organismo, el sector pecuario mexicano inicia 2026 con precios récord en carne de res y mayores exportaciones en valor, pero enfrenta desafíos por el cierre de la frontera al ganado en pie y por el déficit comercial de 349 millones de dólares, reflejo de la fragilidad estructural del mercado nacional de proteínas.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала