Estos alimentos encarecieron el costo de vida en México en 2025, según medio

13.01.2026

américa latina

méxico

inegi

inflación

canasta básica

📈 mercados y finanzas

De acuerdo con el organismo, el costo de la canasta básica se elevó 3,5% en áreas rurales y 3,8% en zonas urbanas en diciembre de 2025, esta última por encima de la inflación general anual, que se ubicó en 3,7%, evidenciando una mayor presión inflacionaria para los habitantes de las ciudades. Entre los productos que más contribuyeron al incremento destaca el consumo de alimentos y bebidas fuera del hogar, que tuvo la mayor incidencia tanto en zonas rurales como urbanas, con una participación cercana al 50% de la variación total y un alza anual de precios de 7,3%.El precio del bistec de res subió 17,6% anual, convirtiéndose en uno de los principales impulsores de este resultado, con mayor incidencia en zonas rurales, mientras que la carne molida de res también registró incrementos relevantes, especialmente fuera de los centros urbanos.En las ciudades, la leche de vaca pasteurizada figuró entre los productos con mayor impacto, al aportar más del 13% de la variación anual del costo de la canasta alimentaria urbana, con un alza de precios de 9,4%, según el Inegi.Este comportamiento de los precios tiene implicaciones directas sobre la medición de la suficiencia de los ingresos, que en México se evalúa a través de las Líneas de Pobreza, utilizadas como umbrales oficiales para determinar si la población puede cubrir sus necesidades básicas.Existen dos niveles principales: la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos, que registra si los recursos alcanzan únicamente para adquirir la canasta alimentaria, y el umbral de pobreza por ingresos, que considera, además, bienes y servicios no alimentarios como transporte, educación y cuidado personal.Según explicó El Economista, los bienes incluidos en estas canastas cumplen criterios específicos de necesidad y baja elasticidad de la demanda, lo que implica que su consumo se mantiene incluso cuando los precios aumentan, debido a su carácter esencial.El Inegi subraya que estos umbrales se actualizan de manera constante conforme a la inflación y al entorno geográfico, y advierte que, a diciembre de 2025, los ingresos requeridos para no caer en pobreza en zonas urbanas superaron los 3.451 pesos mensuales (cerca de 192 dólares), reflejando el impacto del encarecimiento de los alimentos sobre el nivel de vida.

méxico

